En la última elección de la Asociación Judicial Bonaerense Departamental Dolores, Marcelo Carlos Alberto Podestá fue electo como Secretario General, accediendo así a tan alta jerarquía luego de muchos años de participación gremial.

Para conocer un poco más de su labor en la justicia y de su actividad en el Gremio judicial charlamos con él, quien decía: “Soy empleado judicial desde 1989. Me presenté a candidato a Secretario General por la Departamental Dolores de la Asociación Judicial Bonaerense, donde hubo elecciones en toda la provincia el 9 y 10 de diciembre pasado. Y en Dolores ganó la lista verde/anaranjada que es la que encabecé como candidato a Secretario General. Es la única lista que se presentaba completa, con candidato a Secretario General departamental; hubo otra lista, la azul celeste y blanca, que se presentaba solamente para congresales”.

– ¿Quiénes más integraban su lista?

Como Secretaria Adjunta Evangelina Kiricos, como Secretario Gremial Javier Menchón, y como Secretario de Hacienda Sergio Scaglia.

– ¿Qué lo motivó a participar de la actividad gremial?

Entré a la justicia en 1991 motivado por las circunstancias de aquel entonces, durante el gobierno menemista, nosotros teníamos problemas de reclamos, veía que los reclamos de nuestros dirigentes, que eran muy justos para todos, no los conseguía un gremio que no integrara la CGT, como el nuestro. Eso me motivo a participar, desde aquél entonces he estado en Comisiones Directivas desde el año 2000. Ahora era una cuestión de cambio, la persona que estaba como Secretaria Gremial, Celia Lorente, una persona excelente, dio un paso al costado, estaba muy cansada, algo lógico por la actividad que se lleva recorriendo toda la Departamental, que es muy extensa en kilómetros. Pensé que era el momento, no por considerar que era la persona indicada, sino para hacer un poco más y devolver al Gremio lo que el Gremio me dio en su momento.

– La AJB de Dolores ha sido siempre combativa, ha estado entre los primeros reclamando por los derechos de los afiliados. ¿En que están enfocados hoy como principales temas de reclamo?

La paritaria salarial es el eje central, después los reclamos individuales de cada uno de los afiliados. Problemas en los lugares de trabajo, en la carrera judicial, algo que nos viene aquejando hace mucho tiempo. Si bien hay varios ejes, el principal y prioritario siempre es la paritaria salarial. En lo que respecta para el año 2022, hubo un ofrecimiento firme del gobierno del 54% calculando la futura inflación. Y se aceptó la paritaria. Es la primera vez que se logra cerrar en el año anterior al que lo hacíamos habitualmente.

– La Ley de enganche por la que siempre se peleaba, ¿sigue presente?

Sí, es el reclamo madre que tenemos desde que la perdimos en la década del 90’. Se incluye en todos los reclamos anuales, pero los gobiernos siempre han sido reacios a tratarla, a volver atrás. Hay algunos sectores que tampoco quieren que ocurra porque genera paridad en los sueldos del Poder Judicial, que ahora están muy dispares entre los recién ingresados y las categorías más altas dentro de la escala administrativa, y sobre todo con los funcionarios y magistrados.

– Hay muchas sedes judiciales o cargos no cubiertos, jueces, fiscales, etc. ¿Eso los afecta?

Muchísimo, se hacen reclamos constantes sobre el tema, sobre todo en la parte edilicia de alguno de los Juzgados de Paz y Descentralizados que tenemos en este Departamento Judicial, que están en estado lamentable. Y también la urgencia de cubrir los cargos, lo que se ha vuelto un reclamo constante, que no tiene recepción ni en la Corte ni en el gobierno. Hoy en día un cargo judicial de los importantes, secretario, juez, fiscales, se tarda mucho, más de dos años y con suerte que se cubra. Los departamentales mucho tiempo más, es una cuestión más política que judicial. Por otro lado está la gente que necesita que todo funcione, que sus reclamos lleguen a buen puerto, pero los jueces hacen lo que pueden, subrogando. Falta la decisión política de cubrir los cargos con mucha mayor premura de lo que se está haciendo.

– Los últimos años a raíz del constante crecimiento de Juzgados y sedes judiciales han aumentado los juicios, ¿haría falta en algunos sectores mayor cantidad de empleados?

Si, mayor cantidad de empleados y también de juzgados. El crecimiento poblacional más importante de la zona es el La Costa, que necesita más oficinas, alguna descentralizada más, algún otro juzgado, y que los que están, fundamentalmente, funcionen y que los cargos sean cubiertos a la brevedad. Un caso es el de Garantías 3 que estuvo mucho tiempo sin cubrirse, ahora volvió el juez, que estaba de licencia, porque esa situación resiente la actividad judicial. Y la mayor cantidad de empleados es un reclamo que hacemos hace años, sin ser escuchados al día de hoy. Dolores también necesita con urgencia mayor cantidad de empleados y otro juzgado más; tanto los civiles como los penales están colapsados, lo mismo el de familia, que también está colapsado.

– Los expedientes por la pandemia se resolvieron con teletrabajo, ¿puede esto suplir la presencialidad?

Momentáneamente eso se puede, pero la actividad presencial es fundamental, además el teletrabajo no está regulado. La actividad presencial es necesaria, muy necesaria. El contacto directo con la gente. No ayuda si los lugares están colapsados, que los empleados trabajen desde la casa. No hay un marco que regule este trabajo.

– Que tienen que hacerlo además con elementos propios, no se los provee el Estado.

Ese es el gran problema, el Estado no provee absolutamente nada, la Corte tampoco, hay que tener elementos propios, y hay gente que no tiene equipo o que vive en lugares con mala o nula conectividad. Acá, en todo el Departamento Judicial Dolores, la conectividad no es de las mejores y eso reciente mucho el trabajo diario.

– ¿Algo que quisiera agregar?

Vamos a seguir en la misma linea de reclamos constantes que hemos tenido, sin olvidarnos de lo principal que es hacer las cosas por y para los afiliados. Y agradecer el apoyo de los que se acercaron a votar.