El dolorense Marcelo Mac Mahon es Licenciado en Seguridad Ciudadana, reside en CABA desde hace unos años y fue el autor de varios proyectos para nuestra ciudad. Con él hablamos sobre problemas de inseguridad que afectan actualmente Dolores, y le pedimos su opinión acerca de las posibles soluciones para poder bajar el índice delictivo que tanto preocupa a nuestros vecinos.

Sobre el proyecto de Seguridad Ciudadana “Dolores Seguro” decía: “se basó siempre en la información, capacitación, apoyo técnico y recursos que se brindan desde un Municipio y su Secretaria de Seguridad, activa en conjunto con su policía, y vecinos. Este programa ayuda a subir el poder de la observación y promueva la asistencia mutua entre los vecinos y la policía, es un modelo incluyente, en donde toda la sociedad juega un rol de importancia. En aquel entonces (cuando lo desarrolló) tenía varios requerimientos a cumplirse en corto, mediano, y largo plazo, todo como prueba piloto, en donde se iría ajustando a las necesidades reales de nuestra problemática local, logrando el consenso de toda la sociedad y espacios que lo representan. Los Corredores escolares seguros, establecidos a la entrada y salida del horario escolar de los chicos, a partir de la presencia policial, o patrulla urbana municipal, la señalización e involucramiento de comerciantes y otros actores sociales, o ciudadano en general por medio de charlas y programas de capacitación.

– ¿Por ejemplo?

Un ejemplo son las pistas de entrenamiento en seguridad vial para chicos, que se pueden trasladar a distintos barrios y localidades de la provincia para su promoción. Charlas de seguridad individual en centros de jubilados, asociaciones de comercio, sociedades de fomento, etc. Por otra parte, encuestas de victimización; Instrumento vital de nuestra política para saber quién, cómo, dónde, cuándo los ciudadanos son víctimas del delito y también para saber la percepción de la gente acerca de la gestión y de la imagen de los distintos sectores del sistema, municipio, policías, jueces, fiscales, servicios de emergencia y otros actores relevantes del sector.

– ¿Con respecto al tránsito, cree que puede ordenarse en Dolores?

Nuestra ciudad ha aumentado el parque automotor considerablemente, lo primero que habría que hacer es una fuerte campaña de concientización de toda la población, educándola, utilizando una variedad de recursos y métodos. Posteriormente diagramar los controles correspondientes, llegando por último al recurso de la ley con severas multas. El mensaje debe de ser muy claro a nuestra sociedad, no se puede vivir rompiendo reglas de convivencia, con este tipo de actitud que se vive a diario, y que tienen algunas personas, dejando al descubierto claramente el desinterés por la vida propia y del prójimo.

– ¿Puede insertarse la seguridad vial y de otro tipo en la enseñanza escolar?

En Establecimientos Educativos, seria de vital importancia poder implementar como materia la seguridad ciudadana, y publica, dado que se forjarían valores y principios a favor de la moral, usos y costumbres y de la normativa legal, comenzando por la ley de emergencia vial y medida de seguridad en la calle, la utilización del Internet, en los niveles primario, y en secundario temas como droga y narcotráfico, bulliyng, violencia en general, Etc.

– ¿Qué proyecto le habría gustado que llevaran adelante y que a su entender hubiese sumado a la seguridad?

Las cámaras de seguridad con parlantes incorporados, que sirven para transmitir la llamada de atención a la persona que esté cometiendo alguna infracción. Un sistema de parlantes con cámaras de seguridad. Con estos se espera disuadir y ahuyentar a delincuentes y ciudadanos que cometan infracciones en la vía pública. Los vecinos que cometan faltas que alteren el orden público escucharán llamadas de atención a través de los parlantes, ubicados al costado de las cámaras. De ese modo tendrán la posibilidad de corregir su accionar. Ya sea que los ciudadanos arrojen basura en lugares y horarios no permitidos, lleven a sus perros a que hagan sus necesidades en la calle o fumen sustancias tóxicas, estas cámaras con sistemas de tele alarmas lanzarán advertencias a los ciudadanos que cometan alguna infracción o delito.

– ¿Quiénes manejarían ese sistema?

El llamado de atención lo realizan los operadores de la central de cámaras de seguridad, quienes siempre deben estar instruidos, capacitados y al tanto de lo que muestran las cámaras. “Oprime el auto parlante y el operador de la central puede llamar la atención, corregir la inconducta”. Habrá algunos ciudadanos infractores que toman con gracia las llamadas de atención, y quizás otros no, todo dependiendo de lo que estén haciendo. En algunos casos se retractarán de sus actos para no ser multados. Con este nuevo sistema se puede lograr cambiar la mentalidad de la población, haciendo hincapié en llamar la atención mediante alto parlantes, en el momento preciso que se cometen algunas faltas como botar la basura en la calle, beber licor en un parque u otros delitos más grave.

– ¿Qué conclusión o reflexión final harías sobre el tema?

Para mi queda claro que la continuidad de políticas sobre seguridad ciudadana garantizará un trabajo sostenido y cuyos beneficios se medirán a corto, mediano y largo plazo. Ninguna política de seguridad ciudadana tendrá el éxito deseado si no participa en forma activa y permanente la comunidad organizada. Para lograrlo es indispensable que las autoridades gubernamentales depongan criterios políticos partidarios y actúen en conjunto con todas las instituciones comprometidas del sistema La realidad es que el escenario de esta batalla son las calles, y nuestra ciudad de Dolores no es la excepción de nada de lo que ocurre en nuestro país, más teniendo en cuenta el lugar geográfico que ocupa, teniendo un flujo permanente de personas circulando en toda época del año. Si nos ponemos de acuerdo en que el problema que tenemos por delante es restablecer la presencia del poder de aplicación de la Ley en la vida cotidiana de los ciudadanos, no cabe que la estrategia a desarrollar consiste lisa y llanamente en ocupar el espacio público, tanto en su trama concreta y topográfica como en las diversas tramas sociales y culturales que lo integran.

– Es algo para realizar en el mediano y largo plazo.

La tarea que queda por delante es vasta. Cometería un error trágico de apreciación quien creyera que el éxito puede ser solamente el resultado de un grupo de iluminados, repleto de audacia, que ha dado con una fórmula mágica capaz de extirpar el delito en general rápidamente, el delito existe, solo se puede llevarlo a niveles considerables o aceptables. Probablemente la inteligencia aconseje elegir una unidad urbana política y administrativa donde pueda ser aplicada, en el sentido de que se verifique las condiciones políticas y sociales para hacer el intento para después llegar con la propuesta al resto de las zonas críticas a través de un contundente “efecto demostración” y el Primer Pueblo Patrio sería ideal.