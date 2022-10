Estuvo organizado por la Secretaria de Extensión de la Universidad Atlantida Argentina. El expositor, un especialista en el tema, realizo un elocuente panorama, analizo los gravísimos problemas ambientales y humanos que genera un basural a cielo abierto, y conto su experiencia trabajando para sanear esta cuestión en distintos lugares. Participaron en la presentación el Delegado Rectoral de la UAA, Dr. Juan Pablo Garcia y el Dr. Alfredo Meckievi, coordinador del conversatorio.

Arq. Artime: “A los que están cerca del basural a cielo abierto que tiene Dolores les estoy contando una cosa que viven todos los días. Pero lo que hago es enumerar los problemas que genera un basurero de este tipo (…) ¿Cuál es el derecho que asiste a una persona que cirujea en un basural? Ninguno. No tiene ningún tipo de derecho, ni los más ni los menos importantes.”

Ante un salón completamente lleno, se realizó ayer a las 19 un nuevo conversatorio organizado por la Sec. de Extensión de la UAA. El Dr. Juan Pablo Garcia dio la bienvenida al invitado y los presentes: “Agradezco como siempre a las autoridades de Rotary Club, que ponen a disposición este espacio abierto a la comunidad y que nos permite llevar adelante actividades como esta desde la Universidad. La idea siempre es traer a discusión y debate temas que le interesen a la comunidad, temas de interés general. Desde la Universidad Atlantida Argentina estamos haciendo un enorme esfuerzo en estas actividades, convocando a personalidades que se han especializado en diferentes temáticas. Este año vamos a tener muchísimas actividades más y todos van a estar invitados. Vuelve la 2da Feria del Libro, una actividad muy importante vinculada a la educación y a la cultura. Y algo que también siempre nos interesa y lo hacemos en conjunto con Rotary, la Maratón Solidaria y Saludable en noviembre”.

A continuación el Dr. Alfredo Meckievi, antes de presentar al expositor, hablo brevemente sobre el rol de una universidad y los vínculos positivos que genera con la comunidad cuando funciona: “La presencia de una universidad en una ciudad tiene la intención directa, de acercar la posibilidad de estudio a aquellos que por distintas razones no pueden trasladarse a otro lugar. Pero no es la única función. El resto de la comunidad tiene que impactar de alguna manera la existencia de un nivel universitario, como para se vean enriquecidos los temas, las posibilidades de acceso a un mejor nivel de información, y no tomemos un establecimiento educativo como un hecho aislado. Esto es lo que hace que el conversatorio sea un puente entre el resto de la comunidad y las cosas que se pueden lograr a partir de su presencia”.

A continuación presento al invitado, contando sobre su formación y experiencia, y le entrego como obsequio el Libro de Dolores que fuera publicado en una cuidada edición en 2007.

Algunos de los fragmentos de la brillante exposición del Arq. Artime:

“Seguramente concidiremos muchos que estamos en un cambio de época. En la historia de la humanidad nadie que pasaba de la era medieval a la moderna se daba cuenta y decía, este fin de semana empieza la era moderna y termina la medieval. Nunca paso eso. Pero seguramente los historiadores dentro de cincuenta o cien años dirán que en estos primeros años del siglo XXI se da un cambio de época, y no solamente por el covid. Parecería que antes, esta época estaba terminando con algunas cuestiones anteriores al covid, que tenían que ver con la presencia del cambio climático en su momento más severo. Creo que quedan pocas personas en el mundo que piensen que el cambio climático y el calentamiento global no existían. Ese cambio climático y sus consecuencias evidentes marcan un fin de época”

“También marcan un fin de época las desigualdades. En un sistema donde empieza a haberlas cada vez más, eso también se agota y empieza a mostrarse como un modelo que está agotado. Algunos a esta nueva época, que vendría después de la contemporánea, la llaman el antropoceno. Porque sería el primer momento en la historia de la humanidad en el cual el hombre tiene herramientas para modificar el planeta. Después algunos verán si eso es bueno o malo, pero es la primera vez en la historia de toda la humanidad que el hombre tiene tecnología, cantidad de población y, peor aún, decisión de modificar las condiciones del planeta, modificar los suelos, las especies, los climas, la geomorfologías.”

“También estamos en un cambio de época en lo que tiene que ver con la gestión de los residuos. Hace cerca de 30 años me dedico a temas ambientales, especialmente al tema de los residuos, y puedo decirles que es un tema apasionante y cada día se va volviendo más interesante. Hoy tengo la alegría de poder hacerlo en la gestión pública asesorando al intendente de Mar Chiquita en lo que tiene que ver con residuos; en la actividad académica en la Universidad Nacional de Mar del Plata y también como consultor de empresas privadas, lo cual es una buena visión porque uno lo va viendo desde distintos lugares”.

“Hace unos diez años tener un basural a cielo abierto era un problema ya por determinadas cuestiones. Muestro dos fotos con una diferencia muy grande, en una hay un basural a cielo abierto donde no hay gente, y en la otra además hay gente. No es un dato menor para los que tenemos un sentido humanista en la vida.”.

“Un basural a cielo abierto tiene distintos tipos de impacto. Nosotros lo dividimos en ambientales y humanos. Los ambientales son obvios, en esos basurales se arman incendios y generalmente tienen dos motivos: porque hay gente cirujeando y es preferible quemar la basura para poder conseguir algún material comercializable, o para asegurar parte de su subsistencia, o también se producen incendios por el gas metano que genera la basura. Otro problema grave es la emisión justamente de este gas, que es 15 veces más aportante al calentamiento global que el gas que sale del gas que sale del caño de escape de un auto. Hace quince días salió en una revista canadiense que con un satélite hicieron una especie de relevamiento en el mundo de emisiones de gas metano, por la preocupación del cambio climático. Y el lugar donde hoy en el mundo más gas metano se está emitiendo a la atmosfera es en la Ciudad de Buenos Aires en el complejo del CEAMSE. Después venían India y un lugar en Egipto. Ahí tenemos un primer lugar bastante triste”.

“Otros problemas de un basurero a cielo abierto es la contaminación por voladuras de bolsas, y es posible que los campos y lugares vecinos a esos basureros tengan permanentemente los días de viento presencia de voladuras. Otro problema grave es el que genera la basura organiza, sobre todo los desechos de fruta, de comida, que generan un líquido contaminante a nivel superficial por declives de la tierra, y porque contamina las napas. Otros problemas son los roedores y los olores. A los que están cerca del basural a cielo abierto que tiene Dolores les estoy contando una cosa que viven todos los días. Pero lo que hago es enumerar los problemas ambientales que trae un basurero a cielo abierto”.

“Por las condiciones macroeconómicas de ser un pais con altos niveles de pobreza, esos basureros muchas veces se llenan de gente, que tiene el último recurso para buscar un nivel de subsistencia. A nadie le gusta estar tratando de comer de los que otros tiran o tratando de buscar una botella de gaseosa para comercializar el envase. Creo que debe haber pocas condiciones tan infernales e indignas como estar revolviendo basura en un basural a cielo abierto con ratas, con moscas, con calor, con lluvia. Me parece que vale la pena enumerar los problemas humanos que trae un basural a cielo abierto. La falta de dignidad y futuro. He tenido la posibilidad de hacer talleres con chicos de 16 años que hurgaban en el basural de Mar del Plata, y la verdad no se parecen a otros chicos de 16 años, son chicos que no tuvieron infancia y que ir a jugar un partido de futbol les parece una pérdida de tiempo, porque su situacion es tener que conseguir algo para llevar a la casa”.

“La discriminación. Alguien que trabaja de ciruja tiene una estigmatización por parte de la sociedad. Violencia, porque en los basurales no rige justamente el Código Civil. Por lo tanto hay luchas por los materiales, y a veces son un refugio de gente que tiene problemas con la Ley. Hay problemas de adicciones, a muchos de esos basurales van a parar los medicamentos vencidos de las farmacias y de los hogares, y la gente que esta cirujeando es común que termine tomándose esos medicamentos, y cuando son jóvenes más todavía. Enfermedades. Ausencia total de derechos. ¿Cuál es el derecho que asiste a una persona que cirujea en un basural?. Ninguno. No tiene ningún tipo de derecho, ni los más ni los menos importantes.”