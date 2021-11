El falso abogado Marcelo D’Alessio declaró ayer ante el Fiscal Federal doctor Juan Pablo Curi, pretendiendo lograr el acuerdo que lo reconociera como “imputado colaborador” en la causa que lo tiene como cabeza de una organización delictiva dedicada a la extorsión y al espionaje ilegal.

Alrededor de las ocho de la mañana y trasladado desde el Penal de Ezeiza donde se encuentra actualmente detenido, D’Alessio llegó a la sede de la Fiscalía Federal de Dolores en un móvil del Servicio Penitenciario Federal, lugar donde permaneció hasta alrededor de las 18, cuando fue notificado que el acuerdo que procuraba no había sido aceptado por el Dr. Curi, al considerar este que la información aportada no reunía los requisitos de ley, no permitía un avance significativo en la causa como tampoco individualizar a otros autores.

Indicaron fuentes consultada por este Diario, que las manifestaciones de D’Alessio formuladas ayer ante el Fiscal, eran una clara reedición de lo que ya había dicho en diciembre del 2019, cuando si había logrado el acuerdo con el Dr. Curi, y que luego no fue homologado por el entonces Juez Federal de Dolores, el Dr. Alejo Ramos Padilla.

Es de señalar, que D’Alessio pretendía convertirse en arrepentido para lograr una eventual reducción de pena en caso de ser condenado.