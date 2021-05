Cuando uno escucha MACH o habla con Aníbal y Mariano Champagna, siente que la música atraviesa completamente su vida. El camino que los ha llevado hasta MACH, formada hace unos cinco años, nace en la infancia.

Trelew, su tierra natal, deja marca en cada acorde, lo mismo que La Plata, ciudad adoptiva, que aporta su urbanidad tan particular. El género canción, que podría ser una amplia definición del sonido de la banda, incluye elementos de rock, pop, folk, y nostalgia sureña y tanguera.

La postulación a los “Premios Gardel” (Álbum del año, Mejor álbum grupo de rock, Mejor nuevo artista y Canción del año), es de por si un galardón. Y no se detienen. Ya planifican la presentación en vivo de su último trabajo, “Viento”, un nuevo video y más ideas para acrecentar la comunión con su público.

En la charla que mantuvimos con los hermanos le preguntábamos si llevaban la música desde niños, y si alguna vez habían abandonado ese camino.

Mariano decía: “No. Empezamos a tocar y formar nuestras primeras bandas a los ocho años, en el Sur, en Patagonia – venimos de familia de músicos. Nuestra madre y abuela son profesoras de piano, el tío de mi abuela era bandoneonista de Francisco Canaro. Y muchos otros familiares que han sido músicos y han hecho escenario. Nuestra primera banda fue en el Sur, “Mantra”, después en La Plata “Lord mantra”, después cada uno tuvo sus bandas por separado, haciendo trabajos, artísticas de radio, siempre nos acompañó la música. Y en 2016 nació “MACH”.

– ¿El bandoneonista de Canaro en la familia explica algunos acordes tangueros?

Aníbal: Claro, en casa siempre se escuchó mucho tango, y tenemos incorporado el sonido. Nos gusta mucho, sobre todo el tango de la vieja guardia, de la época de D’Arienzo, Troilo, y esos cantores que eran tremendos. Siempre escucho eso en casa. Y siempre nos gustó esa lírica, esa pluma que tenían esos grandes compositores como Cadícamo, verdaderos “monstruos”. Los llevamos siempre encima y siempre se escapa al momento de hacer alguna letra. Siempre están presentes.

– Decidieron ir por el camino de la música desde que eran niños entonces. Nunca dudaron.

Mariano: Si, los primeros shows familiares eran en el living de casa, los sábados por la noche, cuando iban amigos de mis viejos y familiares. Ensayábamos una semana antes estas primeras canciones que salían. Al llegar el día los camarines eran las habitaciones nuestras, nos cambiábamos, apagábamos las luces del living, colocábamos los sillones de un lado y en ese espacio en blanco que era el escenario, poníamos linternas apuntando hacia ese lugar. Apagábamos las luces, prendíamos las linternas y empezaba el show. Y lo más cómico es que cobrábamos entrada (risas).

Aníbal: Y al otro día hacíamos la entrevista con un grabador con casette, de cómo había estado el show.

– Siempre integraron la imagen a la música. ¿Lo han mantenido y perfeccionado con el tiempo?

Aníbal: La verdad es que de lo traemos también de chicos. Cuando veíamos shows nos gustaba no solamente escuchar como sonaba la banda sino el show en sí, la escenografía, la vestimenta, siempre nos llamó la atención. Eso se fue dando solo, lo teníamos incorporado. La imagen tiene mucho que ver con el sonido. Uno dice “voy a ver un show”. No solamente vas a escucharlo, sino que vas a verlo. Creemos que la música y la imagen son un todo, una sola cosa.

– ¿Cómo nace MACH?

Mariano: Primero salió el nombre en Patagonia cuando éramos chicos y decíamos que cuando tuviéramos una banda que se llame “MACH” (que es por nuestras iniciales: Mariano y Aníbal Champagna). Obviamente tuvimos nuestras bandas allá y en La Plata, siempre fantaseando con eso. Después Aníbal tuvo sus bandas, yo las mías, y en un momento en 2016 nos encuentra a los dos con ganas de armar algo, alguna banda, alguna propuesta nueva. Y dijimos “es el momento de armar aquella banda que siempre dijimos, MACH”. Decidimos sentarnos a hablar entre los dos, ver que íbamos a hacer, teníamos un puñado de cancones antiguas, algunas nuevas. Nos pusimos en el piano a sacar melodías, siempre en el género pop/rock, más en rock en el caso de “MACH”. Ahí salieron las primeras canciones, los primeros acordes, quedo muy natural tanto la música como la letra. Empezaron a sonar las canciones y se formó la banda con amigos que nos acompañan. En un primer momento Mauro Ruiz en guitarra, Julio Rigoli en bajo, actualmente Lucia Sermello en bajo y Gustavo Lojo en guitarra; son músicos que nos acompañan en las grabaciones y en el vivo. Leandro Luisi en el bajo entro después. A partir de ahí empezamos con los shows en La Plata, en reductos chiquititos, después un poco más grandes, en Capital. Así empezó este viaje tan lindo de MACH.

– Nace “Viento”, en nuevo disco de MACH, que está en todas las plataformas. La atmosfera del Sur y de La Plata se percibe en todo momento, ¿fluye esto en la música de ustedes?

Aníbal: Eso es por nuestro lugar de nacimiento, al viento lo llevamos en la sangre también. Siempre lo vivimos así. Se dio natural al momento de armar las canciones y las letras. La palabra “viento” inclusive esta en varias de las letras. Tiene atmosferas, en muchos temas se pueden captar aires patagónicos, puede sentirse ese viento, esa nostalgia. Hay mucha poesía. Lo del “viento” lo tenemos como una bandera de nuestra tierra.

Mariano: Justamente en la pluma, en este disco, participa un gran amigo con una pluma muy fina e interesante, que es Adrián barros. El participa en varias de las letras de este disco, y para nosotros fue pieza fundamental. Y este “Viento” nuevo contiene diez canciones, siempre bajo el género canción. En el álbum conviven varios géneros musicales que triangulan entre el rock, el pop y el folk.

– La postulación a los “Premios Gardel” es múltiple, en varios rubros. ¿Cómo lo viven?

Aníbal. Estamos muy contentos. Ya de por si la postulación es muy importante, se vota y de ahí salen las nominaciones, y de ahí los ganadores. Que nos tengan en cuenta nos pone muy contentos, y lo vemos de alguna manera como un premio a tanto esfuerzo de todos estos años. Estamos muy contentos.

Mariano: Ademas es un disco que nos re gusto hacer. Encima tiene como guitarrista invitado a un gran amigo nuestro, Víctor Bertamoni, guitarrista de “estelares”. Para nosotros fue genial que el toque en este disco poniendo esas guitarras tan lindas y melodiosas. Para nosotros fue un honor que Víctor participe. Cuando le preguntamos si quería justo estaba programando el Gran Rex, estaban a full armando con “Estelares”. Y el muy gentilmente dijo “yo quiero participar”. Para nosotros es un honor.

– Para la gente que quiera escucharlo, es el tema “Bruma”, y la guitarra ensambla perfectamente en el espíritu de la canción.

Aníbal: Exactamente, porque el justamente tiene un touch genial en la viola con esa onda folk americano, medio de country Music. Y el tema tiene ese aire también, encaja justo. Nosotros felices por la participación de él.

– ¿Cómo vivieron la pandemia con la banda?

Aníbal: No padecimos mucho el encierro y la pandemia en general en lo que tiene que ver con lo musical. Estuvimos a full haciendo canciones, tocando y ensayando los dos. Aprovechamos también que la gente está en sus casas y muy prendida en las redes, para lanzar singles – el disco aún no había salido – para ir captando a esa gente que estaba ahí. Estuvo muy bueno, la gente se re prendió, fue conociendo las canciones, y cuando salió el disco lo conocía. Por ese lado aprovechamos la pandemia, vimos la oportunidad y sacamos el disco.

Mariano: Y también los zooms. Nos propusimos darle una vuelta de rosca, que no sea solamente sacar un par de singles y coronar a fin de año con el disco, sino hacer participar a la gente. Se nos ocurrió en el primer single, “Planeando en el viento”, hacer un challenge, que la gente mande su propia versión de la canción. Al principio pensamos que lo iban a hacer mi viejo, mi tío, mis amigos y nada más. Pero fue una sorpresa porque empezaron a mandar de distintas provincias, después de Chile, Uruguay, México y hasta España. Para nosotros fue una sorpresa muy grande, ver por ejemplo a una española cantando nuestra canción, algo fantástico.

– Incorporaron público totalmente activo.

Aníbal: Si, fue una sorpresa que nos dio más pilas, y nos engancha para seguir adelante con esto a full. Lo que nosotros pensamos de alguna manera se está haciendo realidad con creces.

Mariano: La pandemia nos hizo más creativos en un montón de cosas. Había que lanzar temas nuevos. Nos pusimos creativos forzadamente también, presentando versiones acústicas, haciendo vivos, haciendo el challenge que te contaba.

– ¿Qué tienen pensado en relación a los videos?

Aníbal: Para este año tenemos pensado lanzar otro video clip de otro de los temas del disco, así que estamos craneando sobre ese video.

– ¿Qué sigue en las próximas semanas y meses para MACH?

Mariano: Por un lado seguir presentando os video lyrics, estamos muy enganchados con eso. Pueden encontrarlos en nuestro canal de YouTube. Por otro lado seguimos haciendo canciones nuevas, estamos muy enfocados en el video clip que contaba Aníbal. Y en empezar a armar un streaming. Tenemos en vista que si o si vamos a presentar este disco en vivo con nuestra gente, que la re extrañamos. Íbamos a hacerlo ahora, y pensamos presentarlo aproximadamente a mitad de año como queremos y frente a nuestra gente, nuestros amigos.

– ¿Va a ser este año?

Aníbal: El objetivo es ese, y ojala que sea este año. Pensamos mitad de año o primavera para concretarlo.

– ¿Qué les ha dado la música en lo personal?

Aníbal: Todo o la mayoría. Crecimos haciendo música, estamos regidos por la clave de sol y el pentagrama nos va marcando el camino. Vivimos escuchando música, nuestro modo de vida es la música. Es un eje fundamental en nuestras vidas.

Mariano: Nos preguntaron hace un tiempo como me vería si no fuera músico. Y le decía “y… músico”. No me imagino en una oficina, hemos nacido para tocar rock &roll.

– El disco “Viento” está en todas las plataformas digitales, ¿verdad?

Mariano: Si, obviamente, ahí nos encuentran como MACH. Y en todas las redes sociales nos encuentran como @MACHenvivo: en Instagram: MACHenvivo | Facebook: MACHenvivo | Twitter: MACHenvivo | YouTube: MACH