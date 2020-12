Días pasados Luisina Rodríguez estuvo en Dolores tomando exámenes a alumnas de la Escuela de Danzas de la Prof. Agostina Valli. La bailarina ya había estado en nuestra ciudad en 2008, cuando bailó en una Gala del Teatro Unione, y más adelante, brindando una masterclass.

En esta charla cuenta su vocación, su camino, su labor docente, y la importancia transformadora de la danza en todos los aspectos de la vida, le preguntamos y nos contó de esta experiencia en la Escuela de Danzas de Dolores, decía: “Siento que fue el cierre de un año donde hemos trabajado muchísimo junto con Agostina. A la mayoría les estuve dando algunas clases, así que era la mejor manera de cerrar este año tan particular, tan especial. Se dio y estoy feliz. Ver a las nenas ahora es el broche de oro de todo el trabajo que vienen haciendo con “Agos” y el granito de arena que puse yo también”.

– ¿De qué manera se organizó este año?

Al principio, cuando paso todo esto y nos dijeron “vayan a su casa”, la verdad es que no soy muy ducha con la tecnología y tuve que aggiornarme muchísimo. Lo primero que hice fue armar un grupo privado de Facebook y hablar con todas las maestras que conocía y alumnas que tenía y que había tenido. Las invite a todas a hacer clases que daba por Facebook lunes, miércoles y viernes. No las podía ver pero ellas tenían clases conmigo que después deje grabadas. Había un grupo bastante grande que incluso después me escribían, hacían las clases en otro momento. Fue una forma de acompañar. No sabía para donde iba esto, pero me pareció que me hacía bien a mí y también al resto.

– ¿Las clases por zoom tuvieron éxito?

Con la modalidad de Facebook estuve mucho tiempo, hasta después de las vacaciones de julio. Inclusive después me quede con una sola porque empezó esto del zoom y empezaron a pedirme más para poder verlas. Tengo dos hijas y mi esposo, no podía dar clases todos los días y a toda hora, teníamos que ir turnándonos. Empecé a dar clases por zoom, y ahí me contrato Agostina para darle clases a sus alumnas, clases de punta, y estuvimos con esa modalidad desde junio, dándoles una clase cada 15 días. Tenía también mi grupo, que le daba clases por zoom, y también nenitas chiquititas, algo que me sorprendió porque el grupo no lo tenía y se armó directamente por el zoom.

– ¿Cómo hizo con los ensayos en el Teatro Colon?

Tiempo después comenzamos a tener clases por el zoom, del Teatro Colon, primero algunos días y después todos los días, hasta que hace poco más de un mes empezamos a tener clases presenciales en esta modalidad de burbuja, por grupos, cada cuatro días. El resto de las clases son por zoom. Se hizo muy largo el tiempo. Y todavía no pisamos todos el escenario, falta, pero al menos volvimos a entrar, que es muchísimo.

– ¿Qué son las clases de punta?

Las zapatillas de punta, la modalidad de bailar en punta, es parte de la música clásica. Pero es algo específico también, y sobre todo en la formación, aunque tiene que ir junto con lo demás, y cuando haces las clases también te pones las puntas, se necesita separarlo un poco, darlo aparte. La técnica de pararse en las puntas, como usar las zapatillas, como coserlas, como colocárselas, como sacárselas o como pararse. Tiene que ser como un guante la zapatilla, parte de tu cuerpo. Para mí es muy importante darle su espacio a este tipo de clases, porque es un poco más de la técnica especifica de la danza.

– ¿Sus proyectos para el año que viene?

Tengo muchos proyectos en lo personal. Tengo 40 años y estoy activa gracias a Dios en mi carrera, trabajando en el Teatro con muchas ganas y expectativas. Pero también estoy con esto de la enseñanza. Sé que en un futuro va a ser mi trabajo, de bailarina a la maestra. Lo vengo haciendo hace mucho tiempo, tuve mi academia antes de tener a mis hijas, nunca paré de dar clases. Pero la idea es tener mi espacio, mi lugar, voy enfocada a eso. Estoy en la transición de lo que es el bailarín al maestro. Y lo que me apasiona es que no pensé que en la vida iba a encontrar la misma vocación en bailar que en enseñar. Estoy feliz de seguir sintiendo este amor y esta vocación. No es que se termina una etapa sino que se convierte en enseñanza, que para mí es algo fantástico. Hoy veía a las nenas chiquitas rindiendo y me decía “acá empieza todo”, vos les presentas a estas nenas la danza, y acá están las semillitas que después pueden llegar a ser grandes estrellas. Estar en ese proceso es mágico.

– ¿La danza ayuda en la vida en general?

Hacer danza te sirve para la vida en todo. La disciplina, el grupo, lo individual. Y la competencia con uno. Muchas veces uno cree que es una carrera de competencia. Lo es, pero con uno mismo, uno tiene que tratar de hacer mejor que ayer. Recién una nena dio dos años y en el segundo, que era más difícil, dio mejor que en el primero, se superó ella misma. Cuando suceden esas cosas aparece el espíritu y eso también motiva al maestro. Por ese lado quiero ir, es fantástico ver crecer y poder acompañarlas aunque sea un pedacito de ese camino, es hermoso.

– ¿Tuvo siempre clara su vocación?

A mi carrera la volvería a hacer mil veces. Soy entrerriana y me fui a los 11 años a Buenos Aires porque un maestro que fue a mi ciudad me dijo “¿por qué no prueba en el Colon?”. Ahí empezó todo, pero siempre supe que era el camino. He tenido muchísimos no, momentos en los que parece que no va o que no funciona, pero siempre tuve la certeza. Es una carrera que en la Argentina, uno debe ser muy fuerte para seguir. No hay tantos lugares a donde uno pueda ir y decir “bueno, ahora me recibí, voy a bailar y elijo”. La realidad es que no pasa. Siempre tuve la certeza de que iba a sucedes. Muchas veces dije “se terminó”, porque termine el Instituto en una época en la que en el Colon no había audiciones. Pero entre al Ballet de Maximiliano Guerra, bailé con el mucho tiempo. Y llegó un momento en que dije “ya está”, entré al Ballet de Julio Bocca que justo se estaba terminando, estuve un tiempito, cerró, estuve en el ballet de Iñaqui Urlezaga. Me mantuve hasta que llegó el momento de volver al Colon, que era algo que sabía pero no sé si lo esperaba. Tuve suerte también, porque mucha gente de mi generación no pudo mantenerse para llegar.

– Finalmente, ¿qué consejos daría a quienes vayan a iniciarse en la danza?

Cuando uno inicia es de muy chiquita, es casi una decisión de los padres. Si una lo toma como carrera empieza desde muy chica, y a veces ni se acuerda como empezó. Me parece que la danza sirve para la vida, es una disciplina no tan delicada como se cree. También hay que tener mucha fuerza, mucho coraje, hay que saber atravesar mucha adversidad. Enseña mucho más que a bailar. Sé que mis hijas van a hacer lo que quieran, pero entre muchas cosas que hagan, aunque no sean bailarinas, van a bailar. Porque lo viví desde siempre como algo maravilloso. Nunca lo sufrí, para mí no es un sacrificio. Si esfuerzo, constancia, pero no sacrificio. Y creo que para la vida de uno, le sirve absolutamente. Sean o no sean bailarines, está bueno pasar por la experiencia.