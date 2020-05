En estos días estuvimos dialogando con el presidente del Auto Moto Club Dolores, Luis Fosatti, que recorrió varios temas en tiempos de asilamiento obligatorio.

El deporte sufre el parate obligatorio como otras tantas actividades desde casi dos meses. Estaba todo diagramado y pensado. Ya se había hablando con diferentes categorías. Estaba la Monomarca del Salado. La categoría local y el resto por ahora están lejos de retomar la actividad.

Varios en la región están pensando que tiene que comenzar, pero está claro que esto es más por inconvenientes económicos de quienes están dentro del circuito económico de cada categoría, que de cada piloto, porque este parate, no correr, no significa perdida para la mayoría de los ellos. El tema es la necesidad de correr, pero sabemos que primero está la salud y en eso hay que dejar el egoísmo de lado, porque si no se corre este año para los pilotos es lo mismo.

Lo que sí es entendible es el soporte de cada categoría, chasistas, motoristas, empleados de talleres y demás.

En dialogo con Luis Fosatti, actual presidente del Auto Moto Club Dolores, Compromiso pudo tener detalles de varios temas claves para el club y el automovilismo local y regional.

“No hay nada. Lo único son comentarios y nada oficial de cuando puede haber actividad automovilística en Dolores y la región. La COPAM estaría habilitando para junio o julio. Lo que es importante saber es que si liberan las carreras y no dejan concurrir el público es imposible organizarlas como club. Nosotros por jornada tenemos un gasto de 150.000 pesos. Hoy primero está la salud. Y en lo económico en estas condiciones se les complica a los pilotos, es clave eso y no sobra dinero, salvo que a alguno le sobre la plata y quiera correr como sea. Y por otro lado están las empresas que quieren que haya automovilismo porque viven de esto”.

¿Es complicado correr sin público, no dan los costos?

El tema de correr sin público es que las categorías que quieran deben entre todas solventar los gastos de la fecha. Si no, es imposible. Nosotros hoy por hoy no estamos en condiciones de hacer espectáculos sin público. Hoy es muy complicado, tenes que juntar cinco o seis categorías que pongan 20.000 pesos cada una para poder correr y más el gasto de las carpas. Estamos complicados, yo pienso que es difícil que haya una vacuna rápida para este virus y por lo que veo el año que viene esto va a continuar. El tema es por ahí que se libere y en septiembre se pueda volver y correr hasta marzo para recuperar este calendario.

¿Cómo los tomó a ustedes este tema?

Nosotros estamos bien, veníamos bien. Ya tenemos varias categorías y otras que hacía tiempo no estaban iban a volver, tenían calendario diagramado con nosotros. Habrá que esperar. Por ahora veo difícil que tengamos carreras en esta temporada más allá de la idea que te contaba. Las carreras por ahora pasaran a segundo plano. Había ilusión porque habían confirmado categorías distintas.

¿Desde lo personal como sigue esto, continuas?

Tengo mandato hasta fin de año, pero no pienso en mucho más. La idea es hacer otro mandato y ahí retirarme. Ya que cuando pasa el tiempo y uno se queda en una institución es como que decae el entusiasmo y sería bueno que viniera gente nueva, jóvenes. Espero un mandato y después dejo, eso si es que quieren que continúe cuando haya elecciones.

Ezequiel Suárez