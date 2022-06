En el marco de un convenio entre la Universidad Atlántida Argentina y el Taller “La Utopía”, la pintora dolorense Lucrecia Gómez exhibe un recorrido de toda su obra. Para conocerla, saber de sus comienzos, motivaciones y presente hablamos con ella.

Comenzamos preguntándole si es esta es su primera gran exposición individual, y nuestra convencida decía: “Si, una exposición exclusivamente con mis obras sí. Hicimos en una oportunidad en el Centro Cultural Padre Mugica acá en Dolores, pero era más compacta. En este caso está mi obra completa prácticamente, lo que se puede exponer. Está muy bueno este convenio, este acuerdo que firmo la Universidad con “La Utopía”, porque permite que siempre haya obra de los alumnos mostrando sus trabajos, algo que muchas veces nos resulta difícil. Siempre hacemos a fin de año una exposición en conjunto del taller. La profesora nos alienta a que nos presentemos también en forma individual o de a dos, a presentar nuestros trabajos, en Dolores y en otras ciudades. Nos han invitado de otros lados para exponer. Pero en mi caso, esta es mi primera exposición grande.

– ¿Cómo fue la selección de obras para exponer?

Lo difícil es armarla, pero uno va aprendiendo con el correr del tiempo. No es algo fortuito, hay que ir por colores, por ejemplo. La profesora nos ha ido enseñando, ella está acostumbrada a las grandes galerías. Hay que ir por color, tema, tamaño. En una exposición individual es más fácil, ya que uno tiene una determinada forma de pintar y todos los cuadros tienen una misma intensidad. Cuando es una exposición en conjunto es más difícil, ya que hay que juntar la obra de uno con la de otro, sin que alguno sobresalga del resto. En el caso de esta expo ocurre lo mismo en cierto modo, un cuadro no debe opacar al otro. Es una recorrida de todos mis años, al principio pintaba de una manera, más cercana al renacentismo, y eso fue cambiando. Las obras están dispuestas en ese camino, al finalizar los cuadros son más modernos, con otros colores, más libertad y más yo; uno va encontrando su identidad con el paso del tiempo.

– ¿Qué representa la pintura en su vida, cuándo empezó?

Toda la vida me gustó dibujar y pintar, desde siempre. Arranqué con diferentes talleres, el de Ítalo Grassi, el de Nelo Oronó, y hace 15 años en “La Utopía”. Se cumplen justamente 15 años del taller y tanto yo como otras compañeras estamos desde el principio. Por eso este años estamos festejando los años que estamos juntas, y el proceso de avance que ha tenido cada uno.

– ¿Por qué se dio en su caso el cambio, la evolución en la pintura?

Tiene mucho que ver el estado de ánimo de una. Si me dedicase solamente a pintar tendría muchísimas más obras, algún día lo haré, me dedicaré solamente a pintar. Pero ahora tengo otro trabajo y no puedo hacerlo a tiempo completo. Lo importante es el estado de ánimo, el tiempo que le dediques y la importancia que le des en tu vida. Se empieza como un hobby y termina siendo algo mucho más importante, necesario. Como a muchas de mis compañeras, terminamos pasando horas en el taller, en un relax total. Es un grupo muy lindo, y eso también es importante, llevarse bien con los compañeros en el taller donde estas horas pintando, sin hablar. Hay un clima muy lindo, sin competencia, donde nadie critica a nadie.

– ¿Qué devoluciones le hace la gente que la conoce y que descubre ahora que pinta?

Según donde una exponga. Hay lugares como la Universidad donde va mucha gente joven, que no sabía que pintaba, se asombran y les gusta. Esa devolución es importante y muy grata, que les agrade mi obra. La obra de arte puede o no gustar al espectador, pero siempre le deja algo, una quiso decir algo con eso. Ha sido muy grata la devolución de la gente, y en la Universidad con los jóvenes que van y se sacan selfies con los cuadros, es algo muy lindo. Mandan mensajes contando que les gusta este o aquél, preguntando si se venden.

– ¿Compra arte la gente?

Hay mucha gente que le interesa, de hecho ya he vendido algunos cuadros. Preguntan precios. Y esta bueno, genera querer seguir haciendo más arte al sentir que la gente lo aprecia, y que también quiere adquirirlo. Hay personas que empiezan a pintar porque se sentían mal, para levantar el ánimo, para estar en un grupo. Y en el taller nuestro el grupo es heterogéneo pero hay algo que nos iguala, esa unión en algo que nos hace bien, diferentes edades, todos teniendo esa misma posibilidad.

– ¿Van a exponer en otras ciudades?

Sí, hay lugares que ya nos han convocado, como La Plata, Maipú, Mar del Plata. Están interesados algunos museos que siempre hacen exposiciones. Hay que tomar en cuenta el traslado, pero expandirse, es lo que la profesora nos ha ido enseñando también, a mostrar lo que una hace. A veces se dice “pinto para mí”, puede ser, tenes la obra en tu casa, pero está bueno mostrarla. A los demás les gusta, cuando vamos por ejemplo un 25 de mayo a la plaza con los cuadros, y a muchos los motiva a pintar también.