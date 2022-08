Los últimos hechos relacionados con los residuos domiciliarios en Dolores reflejaron un alto grado de improvisación por parte de la Gestión Municipal, la no existencia de un Plan Integral para su tratamiento, y lo que es más grave aún, el Intendente Camilo Etchevarren con su decisión intempestiva estaría creado un riesgo cierto de contaminación ambiental que afectaría a dos barrios y a un sector urbano cercano.

Su decisión de cerrar el Basurero Municipal (aledaño al Canal 9) cercado por la justicia y la realidad, y la decisión consecuente que todos los residuos domiciliarios de la ciudad ingresen al Centro Ambiental Dolores (CAD), demuestran que se trató de una acción intempestiva que desnuda la falta de un “Plan Integral para el tratamiento de residuos y su disposición final”, con el agravante, que se crearía en ese lugar un centro de contaminación ambiental que podría afectar a dos barrios de nuevas viviendas que precisamente el Jefe Comunal impulsa y a un sector urbano no muy alejado del lugar.

Es de señalar, que luego de la inspección realizada por la justicia en el predio del Basurero Municipal el pasado 8 de julio, y la comprobación que pese a la cautelar dictada por el Tribunal de Trabajo nº 2 (donde tramita un Amparo por focos de contaminación por basureros a cielo abierto en Dolores), el Intendente Etchevarren en conferencia de prensa en la mencionada Planta de Residuos anunció que “no se volcarán más residuos en el basurero que se encuentra a la vera del Canal 9”, precisando que el único lugar habilitado para depósito de “residuos húmedos y secos” era esa Planta inaugurada en 2019.

Y recordar, que más allá de los permanentes dichos del Intendente que se estaba “dando una solución definitiva a la basura en Dolores” -lo cual hasta el presente no es cierto-, su decisión de ingresar a esa Planta Residuos Húmedos (orgánicos) choca actualmente con la posibilidad de su tratamiento y deposición final como se anunció en 2014.

Por entonces el Municipio afirmaba que la basura que se desechara se compactaría, que sería depositada en el relleno sanitario donde se haría “una platea impermeabilizada”, mientras que “los líquidos desembocarían en la laguna de lixiviados de la Planta Cloacal”.

Esto actualmente no se hace, es más, el propio Etchevarren reconoció en esa conferencia de prensa que “las 6 hectáreas del predio eran insuficientes”, que procuraba “aprovechar la tierra de una obra que se hará en el terraplén del Canal 9, que está licitando la Provincia y que hemos solicitado utilizar”, lo que claramente significa que no se tratará el desecho de la basura que ingresa a la Plana sino solo taparla con tierra.

Y que es esto lo que sucede, no existe ningún tipo de tratamiento, no existe “la platea impermeabilizada” que filtraría los líquidos lixiviados, este Diario lo pudo comprobar con las imágenes aéreas obtenidas en las que se puede claramente apreciar que se han construido cavas, que no son separados y tratados en la Planta, situación que teniendo como antecedente lo sucedido a partir de 2009 con el Basurero Municipal, que la gestión Etchevarren dejó colapsar, acrecienta las dudas sobre lo que puede ocurrir en el Centro Ambiental Dolores y plantean la posibilidad por demás cierta que el lugar se transforme en un centro de contaminación ambiental que afectaría no solo a los dos nuevos Barrios cercanos, el “Capitán García Cuerva” y el “Islas Malvinas”, sino a vecinos ubicados al norte del lugar y no a mucha distancia. Y hasta ahora tampoco se los ha tapado con tierra a los residuos.

Etchevarren y la basura

Camilo Etchevarren durante la campaña electoral de 2007 hablaba de buscar soluciones al tema de la basura en Dolores, ya en el gobierno no de rehabilitar el funcionamiento de la Planta existente en el Basurero Municipal sino de construir una nueva.

Como para alimentar esa imagen en enero de 2009 ante un bloqueo que empleados municipales realizaban, se mostraba públicamente no somo Intendente sino como “recolector de residuos”, imagen que los medios reflejamos como una muestra de preocupación en la gestión.

Sin embargo, ese año fue coincidente con su decisión de tapar de basura al predio del Basurero Municipal, situación que comenzó a ser alertada por vecinos de esa zona y que se hizo por demás evidente en 2011, cuando comenzaron los incendios en lo que era ya un basural a cielo abierto, situación que se fue agravando con el pasar del tiempo y que en 2015 llevó a que el O.P.D.S. dispusiera su cierre, medida que el Municipio pese a haberse comprometido nunca cumplió.

En 2015 ese basural y otros a cielo abierto existentes en la ciudad propiciaron el inicio de una acción de amparo en contra de la contaminación ambiental que provocaba, tanto por acción directa de la Municipalidad que los alimentaba como por la falta de contralor de los restantes.

En mayo de 2018 la justicia ordenó su cierre en un plazo de cuatro meses, medida que nuevamente desoyó el Intendente Etchevarren y que quedó corroborada con la inspección realizada el pasado 8 de julio y con los dichos de vecinos de la zona, quienes señalaron que camiones municipales eran los que arrojaban basura y puntualizaron los peligros que acarreaba la quema de basura para la salud, situación que había llevado a la suspensión de clases en las escuelas cercanas.

El Intendente, sus acciones y contradicciones

Las verborrágicas entrevistas radiales que concede Camilo Etchevarren más de una vez son un verdadero y claro sincericidio, como ocurrió con la realizada en Radio Dolores y se refirió al Basurero Municipal, se quiso justificar, con el agravante que mostró nuevamente su faceta en cierta manera inhumana al referirse a quienes allí cirujeaban.

Como justificándose el Jefe Comunal sostuvo, que la única basura que ingresaba a la Planta Procesadora del Centro Ambiental Dolores era la que separaba el Municipio, afirmando “el problema de la basura es de todos, no del Intendente”, que se podría contratar más personas, “se fundiría el Municipio y no se terminaría con el problema del basural”.

Consultado puntualmente sobre los incendios que allí se registraban y que mostró la inacción por parte del Municipio, quedó patentizada cuando Etchevarren manifestó: “uno podría ponerse duro, pero lo real que en esta pobreza que estamos viviendo y que cada vez hay más gente necesitada, la gente que prende fuego es la que va a quemar los cables para quedarse con el cobre. Esto es así, esas es la verdad… Entonces hacen fuego y van a buscar cables, buscan de todo, cartón, plástico, lo que puedan revender, y ellos hacen fuego y queman, siempre es la misma causa”, puntualizando, ¿qué es lo que se podría hacer?, que no entre nadie”, resaltando: “debe haber 12 o 15 familias que van todos los días y que viven de la basura”.

Más allá de demostrar con sus dichos, que su gestión de gobierno sabiendo que son 12 o 15 familias la que cirujean no se preocupó por buscarles solución a la problemática, decir que medidas sólo “se pueden tomar cuando el país anda bien” demuestran claramente que el Intendente está preparado únicamente para Fiestas y grandes anuncios, no para afrontar los problemas sociales que afronta la comunidad.

Decir que “algún día no tengo duda que va a venir un Intendente que va a poner Policía y no va a entrar nadie. Y no va a haber más incendios”, como algo que no haría y que precisamente hizo tras anunciar el cierre del Basurero y colocar una patrulla en la entrada al mismo, no solo muestra sus contradicciones, sino que se maneja con impulsos y no con valoradas decisiones de gobierno ante la realidad.