Para mañana en el Juzgado de Garantías de Villa Gesell

El Juez de Garantías Dr. David Mancinelli citó para mañana a una audiencia en su Juzgado a los ocho rugbiers imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa, a su Defensor Dr. Fabián Tomei, y a los abogados de la familia de la víctima Dres. Fernando Burlando y Fabián Améndola.

El motivo es cumplimentar la audiencia que dispone el artículo 168 bis del Código Procesal Penal de la Provincia, en cuanto a que se debe realizase la misma antes de resolver el dictado de la prisión preventiva, su morigeración, o la imposición de alternativas a ésta.

Seguramente en la misma se plantearán opiniones distintas en cuánto a la calificación del delito (el particular damnificado opina que la figura de ensañamiento podría ser uno de los agravamientos a la figura penal señalada por la Fiscal). También sobre los fundamentos señalados por la funcionaria para no concederles la excarcelación, como son el peligro de fuga ante la pena en expectativa o el entorpecimiento que podrían provocar al proceso; La necesidad o no de la medida de coerción para la totalidad de los imputados, alternativas a esta como podría ser una eventual prisión domiciliaria, quizás atendiendo a la recomendación efectuada por la Suprema Corte de Justicia ante la superpoblación carcelaria que registra el S.P.B.

Para cumplimentar dicha audiencia los imputados serán trasladados desde la Unidad Penal 6 hasta la sede del Juzgado en Villa Gesell, lugar sobre el cual el Juez Mancinelli receptó una presentación formulada por la Defensa sobre “las consecuencias que la exposición mediática puede tener sobre sus defendidos”, resolviendo que no se permitirá el ingreso de los medios de prensa.