Por el Dr. Héctor Ulises Napolitano.

Ambos conceptos están estrechamente ligados, ya que el uno, hábitos, es causa de la rutina. El diccionario define a ésta última como” costumbre inveterada, hábito adquirido de hacer las cosas no pensándolas” y al mismo tiempo indica como sus sinónimos: uso, repetición, tradición.

La palabra rutina ha sido elegida muy acertadamente, pues si la desciframos por el significado de cada una de sus letras resulta: R de repetición, U de usos, T de tradición, I de imposiciones, N de necesidades, A de automatización.

Hay hábitos rutinarios impuestos por la naturaleza, como comer, higienizarse, dormir, y otros por la sociedad: vestirse, trabajar, cumplir horarios, hacerse controles médicos por prevención a los que viene se denominan chequeos de rutina, etc.

Lo que sí hay que distinguir, es que la vida no es rutinaria, pues cada día es distinto y sus circunstancias cambiantes, y que es el hombre el que crea su propia rutina a través de hábitos o costumbres que la sociedad le impone y en algunos casos por su propia decisión.

Por ejemplo recorrer el mismo itinerario para ir al trabajo, concurrir a un único café o club, integrar un círculo social, y tratarse siempre con las mismas personas, etc.

En materia de trabajo, resulta rutinario el que lo desempeña en un solo lugar que aquel que para hacerlo se desplaza de un lugar a otro, como los viajantes de comercio, transportistas, artistas en gira, etc.- También es más rutinario, por lo general, el de un empleado público que es oficinista al de un profesional o al de quien ejerce un oficio, a los cuales le toca diariamente analizar y resolver problemas diferentes (médicos, abogados, psicólogos, mecánicos, etc.).

Además están los que adoptan la rutina como modo de vida y los que, por el contrario, buscan variarla y cambiarla incorporando a sus tareas habituales otras como hobbys, practicar ejercicios y deportes y cultivar algún arte aprovechando así el tiempo libre a su ocupación habitual.

El apego a la rutina es propio de personas poco creativas y que son quietas por inercia al hacer cosas iguales o semejantes de manera sucesiva y repetida y no afectos a producir cambios de hábitos en sus vidas.

Los que no les gusta la rutina o procuran cambiarla son personas activas que buscan renovarse día a día, pensando siempre en emprender nuevos proyectos o hacer cosas distintas.

La rutina puede ser negativa o positiva.

Es negativa cuando por ser repetitiva de usos inveterados se torna pesada y aburrida y nos impide renovarnos, desplazando el signo de la felicidad por el de la frustración en su itinerario. Positiva si el fin es observar hábitos saludables para mejorar nuestra calidad de vida.

Para finalizar una reflexión de Paulo Coelho: “cuando todos los días parecen iguales, es porque las personas han dejado de percibir las cosas buenas que aparecen en sus vidas siempre que el sol cruza el cielo”.

En síntesis, la rutina es el acostumbramiento de creer que todo es igual, por no pensar, no darse cuenta o no tener deseo de cambiar. Causa es de la indiferencia en un pasar sin variantes con consecuencia en la nada.