Por el Dr. Héctor Ulises Napolitano

Indudablemente si hablamos de economía tenemos que hablar de los economistas, que son quienes la estudian y están habilitados académicamente y técnicamente para ocupar el ministerio de economía en un gobierno, y asesorar qué medidas tomar.

En este país, donde las crisis económicas, con altísimos índices de inflación, desocupación y pobreza parecieran interminables, poco se repara en la real capacidad profesional de los economistas que se han sucedido como ministros en la materia, sin encontrarle la vuelta a los graves problemas antes indicados.

Desde ya, quien los nombra es el presidente de turno, que por ello resulta responsable, pero sin que sea una eximente para excusar de responsabilidad al economista que acepta el cargo por su propia voluntad y decisión personal.

Precisamente la responsabilidad es la de saberse apto para el cargo que acepta y conocer previamente la situación que le toca conducir, manejar y ordenar.

En este tipo de cargos y más en un país como el nuestro donde la economía ha sido siempre el mayor problema, no se puede apelar al amiguismo, como a veces se ha hecho, sí a alguien afín al sentido u orientación que quiere darle el gobierno de turno a su política, inclinación que resulta lógica si entendemos que la economía depende de la política y no al revés, pues se llegaría a una tecnocracia sin sentido y contenido humano y social , ya que en definitiva toda política económica debe estar al servicio del hombre y de la sociedad, y no sólo mostrar números y estadísticas macro-económicas.

Algunos salieron de facultades argentinas, otros también aunque haciendo postgrados y masters en el exterior, especialmente en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, recibiendo en consecuencia una orientación liberal de mercado, que es la que prima en dichos países.

La mayoría son ortodoxos, es decir neoliberales y otros heterodoxos, que son los menos, que adhieren a una mayor presencia del Estado en la economía, a los cuales se califican de keynesianos.

Una parte de ellos, además de ser profesores en facultades de este país y dar conferencias en el exterior, asesoran a las grandes corporaciones empresariales y a industriales, productores, comerciantes e inversores nacionales y extranjeros que operan en el país. No a pymes sino a grandes empresas, por lo que su mirada está generalmente centrada en la macroeconomía que es la que tienen en cuenta para dar asesoramiento a los grupos económicos (mercado monetario, financiero, comercio exterior), que a la microeconomía, es decir a las pequeñas unidades y agentes económicos, que pueden tener contadores pero no economistas especializados y de renombre, por el alto costo de sus honorarios.

Es por lo expuesto, que la mayoría de los economistas que han sido ministros de hacienda o han desempeñado hasta la actualidad cargos directivos en el Banco Central, tienen una concepción monetarista liberal, que ha conducido al fracaso en el intento de contener la inflación, reactivar la economía y generar empleos a través de la teoría del derrame de arriba hacia abajo, que nunca se produjo, y que por el contrario generó más desocupación y mayor pobreza. A punto tal ha fracasado tal teoría que el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, la descartó totalmente en su política económica, sosteniendo por el contrario que debe hacerse de abajo hacia arriba, es decir a partir del aumento del consumo, coincidiendo así con los economistas heterodoxos, a pesar de ser Estados Unidos la cuna del neoliberalismo a través de la Escuela de Chicago de Milton Friedman, creadora de la teoría del monetarismo y del Estado mínimo y prescindente en materia económica. Doctrina elaborada para exportar a los países emergentes y subdesarrollados.

La mayor parte de los economistas argentinos adhieren a esa corriente, que es tan antigua como el liberalismo económico de Adam Smith pero más extremo todavía a partir de la aparición de las grandes empresas monopólicas que ejercen su hegemonía en los mercados, imponiendo a su arbitrio la oferta y los precios, excluyendo todo tipo de competencia y ejerciendo su poder real, no solo en relación al trabajo, sino también a los gobiernos, que eligen ministros de economía que aplican sus postulados monetarista y fiscalistas, prometiendo inversiones que casi nunca llegan y una reactivación que en la mayoría de los casos se convierte en recesión en el consumo para las clases populares, especialmente media, media baja y pobre, pues su premisa es ajustar salarios.

Los mayores exponentes Krieger Vasena, Martínez de Hoz, Cavallo, y gran parte de los ministros de economía, salvo algunas excepciones, han dejado al país endeudado, con altísima inflación, desocupación e índices de pobreza, consecuencias que hasta hoy subsisten y cada vez más agravadas por una recesión interminable.

He querido hablar de los economistas argentinos porque son un libro abierto para criticar la gestión de otros, pero que critican sin proponer soluciones posibles. Además muchos de ellos habiendo fracasado por su paso en la función pública.

Si por la crónica crisis económica que vive este país a los políticos de ineptos los juzgamos, a los economistas también les cabe el sayo.