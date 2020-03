Jiu Jitsu en Villa Gesell

En la jornada del sábado en la ciudad de Villa Gesell en el torneo Summer Looting los dolorenses Mateo Ruiz y Damián Zubiri de la Escuela de Pablo Juárez tuvieron un excelente desempeño en las distintas luchas de Jiu Jitsu.

La temporada veraniega llegó a su fin en La Costa Atlántica y para celebrarlo la gente del Nejmeh Fight Club el sábado pasado organizó la cuarta edición de su ya tradicional Summer Looting.

El joven dolorense Ruíz, se consagró campeón en categoría medio y absoluto con kimono y fue segundo en sin kimono en categoría medio y absoluto

Por su parte Damián Zubiri ganó en la categoría leve y quedó tercero en el absoluto sin kimono.

El dolorense Mateo Ruiz era claro “Metimos un buen torneo con el amigo Damián Zubiri. Los entrenamientos dieron sus frutos, segundo en absoluto pro, segundo en medio pro y campeón en categoría y absoluto con kimono. Gracias a mis mestres Pablo Bjj Juarez y Federico Cociña y todo mi equipo de lagartos que me hace el aguante en la academia como también en todos los torneos que voy. Gracias a todos mis sponsors por toda la ayuda para poder competir en cada evento: Ramiro Cesar, Francisco Grela, Silvio Vitarella, Diego Dorado y demás”.

En su cuenta de face comentaba Damián Zubiri “Estoy súper contento por el resultado que logramos con Mateo Ruiz. Estamos entrenando para esto, estoy volviendo de a poco y vamos por mucho más. Y muchas gracias a Mateo Ruiz por todo por tu compañerismo, por tu ayuda en todas las luchas. Vas a llegar lejos. Les digo gracias a todos y especialmente mi madre que me da incentivos para que nunca me rinda y gracias a mis compañeros de treino que me prestan su cuerpo para poder aprender. Y gracias a Dios que me sigue brindando está salud y fortaleza para poder seguir y volver a luchar que es lo que tanto amo”.