El Presidente de Sarmiento dialogó con Compromiso.

En estos días venimos escuchando la palabra de varios presidentes de instituciones sociales y deportivas locales. Lo recurrente es tratar de pasar este periodo complicado para todos y ver que se puede hacer en el futuro. Todos tratan de mantener el cuidado tanto de las sedes como de los predios que poseen.

En charla con José Falconat, Presidente de Sarmiento se tocaron diferentes temas que hacen al momento de la situación en el medio del a pandemia y de cómo se va sobrellevando este momento.

“Tratando de aprender día a día y sobre todo en el tema de la cobranza de la cuota social que hoy por hoy es la única entrada que se tiene para pagar las demandas que existen. Desde impuestos, personal, proveedores y demás. Estamos bien. Veníamos haciendo cosas claves de mantenimiento y ahora estamos parados como todos los clubes en Dolores. Nadie pensaba en que pasara esto, nadie se imaginaba estar en medio de esta pandemia y los clubes para nada quedan alejados de esta realidad difícil por la que estamos pasando”.

¿Parados pero haciendo cosas?

Y viendo cómo podemos solventar gastos, ya que una de las entradas importantes como pueden ser diferentes eventos sociales por ahora por la realidad que es de público conocimiento no se pueden hacer. Y solo queda la cuota social. En estos días hemos conseguido un permiso especial para poder salir a cobrarla. Y agradecemos a los socios que están cumpliendo, porque es una situación difícil para todos y que nadie la esperaba. La verdad, felicitamos a los socios que se están poniendo la camiseta. Y esto puede durar un largo tiempo. Se pagan los impuestos y con eso tenemos que quedarnos tranquilos. Lo bueno es que pudimos pagar varias deudas en este tiempo y en eso nos tomo más o menos bien. Siempre hay cosas para pagar. Siempre hay gastos y por eso es clave lo económico.

¿Las actividades deportivas totalmente paradas?

Nosotros no escapamos a la regla y las actividades deportivas están totalmente paradas. Y hoy por hoy no se sabe cuándo va a terminar esto, ya que no podes adelantare porque si decís que paras un mes o dos, intranquilizas mucho a la gente y está bien ir día a ida prácticamente. El gobierno va manejando la situación como se va dando y están a la espera del pico máximo de esta pandemia. Está claro que a nivel local toda la comunidad tiene que estar junta en esto porque es la única forma de salir en adelante en esta pandemia. Y hoy por hoy el club está a disposición de todos.

¿Se venían haciendo diferentes trabajos para seguir haciendo cosas y manteniendo la institución?

La participación reciente el Carnaval del Sol fue un éxito. La verdad que participamos todos, hasta yo fui parte de la comparsa. El trabajo que hicieron todos para presentar la Comparsa fue excelente. Tenemos un Corso único que convoca a miles de dolorenses y visitantes y que tuvo cobertura de medios nacionales. El club en estos dos últimos años desde la comisión había logrado hacer muchas cosas. EL trabajo de quienes me acompañan es clave, sin ellos me sería imposible presidir esta institución. En lo económico se trabajo bien con el puesto que tuvimos en el Corso. No somos muchos pero la verdad que todos hicieron de todo. Tuve que encargarme mucho en ese tiempo de la pileta, de estar para evacuar problemáticas o simplemente requerimientos normales de los socios. La temporada de verano tiene mucho trabajo en el predio, que por suerte es un lugar único para el socio. El desafío de hoy es ser responsables en todos los aspectos, mantener lo que hay y esperar para cuando se puedan buscar otros ingresos.

¿Y el fútbol, un tema recurrente y que moviliza tantos deportistas y gente?

Y el tema del fútbol pasa por el trabajo excelente de la Subcomisión de Fútbol que siempre está haciendo de todo. Si no fuera por ellos Sarmiento no podría hacer fútbol independientemente de esta pandemia. El club no está en condiciones de hacer fútbol, eso lo tenemos claro desde hace tiempo. Y si hablamos de la vuelta al fútbol yo creo que si no es con público es inviable, ya que la recaudación, el ingreso de las entradas es clave, como así las publicidades y demás. Por lo que se en Sarmiento y otros clubes se cubre un porcentaje alto con el tema árbitros, policía y demás con el ingreso de la venta de entradas. Estamos esperando el público, las entradas para pagar esos gastos y hasta de la liga. Por lo que escucho este año está perdido. Y mi idea es que si no vuelve el público no hay actividad oficial. Quizás se pueda volver a trabajar con los jugadores, volver a los entrenamientos y hacer partidos amistosos para no estar parados.

¿Vos crees que es tiempo de retomar conversaciones y estar todos juntos a nivel club?

Creo que más allá de muchas cuestiones es tiempo en este momento de esta pandemia que ha paralizado a todos de tratar de unirnos, hablo exclusivamente en Sarmiento en este caso como presidente de la institución y también de distintos sectores de la sociedad. Yo creo y digo en mi club si nosotros no nos podemos poner a acuerdo para tirar todos para el mismo lugar, que queda para el gobierno nacional en donde las obligaciones, demandas e interés son otros. Si los políticos más allá de los colores se han unido por esto porque no nosotros que nos une el mismo club. Porque con esto parado hay que ver como se solventa todo, el club sigue teniendo gastos y demás cosas importantes. No nos podemos dar el lujo de estar desunidos y creo que es tiempo de pensar y hacer juntos y entre todos. Le va llevar tiempo al país recuperarse, ya que esto no es algo fácil. Es por eso que nosotros tenemos que ayudarnos entre todos.

Ezequiel Suárez