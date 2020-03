Por el Dr. Héctor Ulises Napolitano.

El diccionario define a los celos como “cuidado, diligencia, esmero en el cumplimiento del deber. Fervor. Envidia, recelo. Sospecha, inquietud de que la persona amada ponga su cariño en otra”. En dicha conceptualización falta el celo de los animales, tal vez por no ser racional sino instintivo.

En realidad, los celos son buenos en tanto no sean obsesivos y enfermizos. En este último caso por ejemplo los celos que crean fantasías, como de la mujer respecto al hombre o viceversa o de ambos a la vez que sospechan o suponen la infidelidad del otro, cuando no hay hecho en que se halla demostrado tal perfidia; o de quien tiene una obsesiva envidia y recelo por lo que otro es como persona o por los bienes que posee; o también cuando la pasión o el fervor por una idea o divisa conlleva al fanatismo, etc.

En lo afectivo, los celos quieren decir ¡te amo!, y en lo que respecta a una actividad significa apego y vocación por ella. En el cumplimiento del deber es una demostración de obediencia, respeto y honradez, tanto con relación a la ley o a una promesa o compromiso que se ha asumido.

Los celos de los padres hacia los hijos o de éstos hacia aquellos es una muestra de saludable cariño, que es normal y natural por el vínculo que los une, pero no cuando se manifiestan en un excesivo sentimiento posesivo o de pertenencia, pues en esos casos son enfermizos.

Lo opuesto a los celos son la negligencia, la indiferencia y el abandono hacia quien se le debe dar afecto. La negligencia porque es descuido, la indiferencia porque es una manifestación de desinterés o de frialdad y el abandono al ser amado por la ausencia total de cariño.

Es muy bueno tenerlo en cualquier actividad como un empleo, profesión u oficio, ya que es una manifestación de diligencia y esmero por lo que uno hace, que al mismo tiempo brinda satisfacción a quienes se ocupan de ellas.

Dicho celo es producto de la vocación, el amor propio y el deseo de superarse, pues no lo puede tener quien hace algo por obligación y no por elección, aquel que le da lo mismo esa actividad como otra, o quien trabaja a desgano, sin otro interés que cumplir el horario y cobrar el sueldo a fin de mes.

Los celos en el amor hay que saber moderarlos, en una actividad tenerlos es bueno para disfrutarla, siendo responsable en su justa medida, y a los que produce el recelo, la envidia y el fanatismo borrarlos, porque causan en nuestra persona psicológicos daños.

Los celos también son competencia que en muchos casos se dan entre mujeres y entre hombres. En tal sentido, es mi opinión que “los celos entre mujeres es por quien luce mejor y entre hombre por quien es más ganador”.

“La común característica tanto del celo bueno como malo es el ego (competitivo, posesivo o exclusivista)”.