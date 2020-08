Por el Dr. Héctor Ulises Napolitano.

Hitler fue uno de ellos, sin lugar a dudas, que tuvo su sustento en la filosofía nietzscheniana basada en un exótico modelo humano llamado “el superhombre”.

El superhombre no existió, no existe ni existirá, porque creer que el hombre puede llegar a tal perfección de disputarle en la tierra el atributo de todopoderoso que sólo lo tiene Dios, es como pensar que un día los cerdos van a volar, como vulgarmente se dice.

Los superhombres solo son fantasías creadas por el hombre en historietas de ciencia ficción, para inculcar en los niños el sentido de justicia como ideal, que luego al crecer advertirán que no existe en la realidad.

Hitler se creyó un superhombre, alentado por un pueblo alemán ciegamente cautivado por este siniestro personaje, terminando en la historia, siendo hoy detestado por el solo hecho de pronunciar su nombre.

Después de la horrorosa y sangrienta Segunda Guerra Mundial, con dos bombas atómicas lanzadas contra Japón por parte de Estados Unidos, que ya mostraba su desvergüenza y desprecio por la humanidad por su desmedida codicia de poder, algunos pensaron que todo iba a cambiar en favor de un mundo más fraterno.

Por el contrario, fue el comienzo de la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, que tuvo en vilo a la humanidad dada la amenaza de una tercera guerra mundial con armamentos más sofisticados como la bomba neutrónica, con más poder de extermino que la atómica, y con mayor desprecio por el ser humano, ya que mata a las personas pero sin destruir las cosas materiales, como edificios, casas, etc.

La sociedad norteamericana pasa a ser el modelo en el mundo occidental, que se identifica con la llamada “cultura occidental y cristiana”. Que de cristiana no tiene absolutamente nada, porque es la antítesis y la negación del principio supremo del cristianismo que es “el amor al prójimo”.

Muestra de ello fueron las atrocidades cometidas por Estados Unidos en muchas guerras, pero especialmente en la guerra de Vietnam, que ni ellos mismos se perdonan hasta hoy las barbaridades que hicieron, aunque sus ”mea culpa” más que sinceras tienen la intención de hacer creer que son un país democrático y con autocrítica, cuando en realidad siguieron y siguen desde entonces hasta hoy cometiendo matanzas aberrantes especialmente en Medio Oriente, por su codiciosa ambición por la riqueza petrolera que poseen los países de dicha región.

En su afán de poder con total desprecio por la vida humana, se fueron sucediendo personajes como Johnson, Nixon, Reagan, Bush padre e hijo, Margaret Thacher, etc., lo que habla a la inversa de su aparente cultura pro humanista, de un capitalismo occidental pero nada cristiano, apartado de la Biblia y las iglesias que lo representan, tanto católicas como protestantes, cuyos principales mandamientos, además del ya mencionado anteriormente, establecen no matar, no robar y no mentir, cosa que nos tiene acostumbrado especialmente Estados Unidos y Gran Bretaña a través de sus incursiones bélicas y en sus deseos expansionistas en lo político y económico.

Podrá haber quienes refuten mi postura, afirmando que Estados Unidos es un país profundamente cristiano desde el punto de vista religioso (protestantes en su mayoría, y católicos en menor porcentaje), pero no es a lo religioso a lo que me refiero, sino a la contradicción que entrañan los actos de sus gobernantes proclives a declaraciones de guerras, invasiones a países, sometimiento de pueblos, apoderamiento y explotación de recursos económicos ajenos, etc., que conculcan los valores éticos del cristianismo, que culturalmente dicen representar.

También ha buscado Estados Unidos confundir al mundo involucrando a la religión islámica o mahometana con el terrorismo musulmán, cuando no es así, ya que el Corán al que el islamismo sigue al pie de la letra, al igual que los protestantes a la Biblia, porque el fundamentalismo religioso nació en ese país a principios del siglo XX, no alienta de ninguna manera acciones terroristas, respecto a las cuales repudia por ser contrarias a los principios humanos y de hermandad que predica dicha religión oriental, hoy expandida por todo el mundo, tanto en Oriente como en Occidente. Hay una razón, combatir al islamismo con mentiras, por ser la religión, líder en los países contra los cuales Estados Unidos mantiene conflictos en Medio Oriente en el campo económico, pero sabiendo que lo religioso es lo más sensible en dichos países en su mayoría teocráticos (caso el conflicto entre EE.UU. e Irán que sobrepasa lo económico, constituyendo una amenaza bélica).

Volviendo a los anticristos, la Biblia presagia la aparición de estos personajes diabólicos como una señal del apocalipsis, que se caracterizan con el llamado ”superhombre” de Nietzsche, que en lo personal se creen indemnes a lo que les pasa al resto de los mortales, por lo que para ellos no cabe la frase de Terencio de que ”nada de lo humano me es ajeno”, además de tener una desmedida ambición, de poder, al cual consideran como un fin en sí mismo, es decir como la única herramienta para hacer todo cuanto son capaces, sin el más mínimo escrúpulo y amor al prójimo, pudiendo ordenar con total frialdad las más macabras matanzas para tener, mantener o alcanzar mayor poder, situándose por encima de todo valor social y moral.

Ejemplos de ellos lo fueron en su época Hitler, Mussolini, Stalin, Franco, Hoy lo son Trump, Boris Johnson, Jair Bolsonaro.

Otro rasgo de estos personajes es que suelen cautivar a muchos incautos. De allí que es necesario estar alerta como sociedad para, primero no crear esta suerte de monstruos, y en segundo lugar, de candidatearse políticamente, no votarlos, porque aparecen como salvadores de la humanidad a la que desprecian totalmente, es decir que se presentan como palomas para luego ser halcones, que es lo que realmente son.