La Dra. Analía Graciela Avalos actuando como Juez unipersonal del Tribunal en lo Criminal nº 2 Departamental, condenó recientemente a un vecino de Maipú juzgado por el robo de un tractor y otras herramientas en un campo de Gral. Madariaga.

En el veredicto señaló la Juez haber formado convicción, que el 16 de abril de 2016 Cristian Alejandro Ferretti se dirigió al campo denominado “La Aguada”, ubicado en el kilómetro 12 de la Ruta 74 (partido de General Madariaga), donde tras romper el candado de la tranquera y el de un galpón ingresó se apoderó de un tractor marca John Deere, de su título de propiedad, como también de dos motosierras, una soldadora, una pala ancha y un DVR correspondiente al sistema de cámaras de seguridad.

Al formular la denuncia la damnificada señaló haber tomado conocimiento del robo a través de su puestero, quien le dijo que cuando había llegado había encontrado los candados de los portones rotos y que faltaba el tractor como también otros elementos, manifestando la mujer sus sospechas sobre su ex pareja, de la que estaba divorciada y que dijo vivía en Maipú, aclarando que todo lo sustraído era suyo, que nada le correspondía a su ex esposo, ya que en 2009 se había dictado la sentencia del divorcio.

Un hijo de la damnificada declaró que al llegar al lugar había comenzado a rastrear para ver si encontraba las cosas, que había notado huellas por donde había transitado el tractor, para el lado de la laguna Los Horcones, y que antes de ingresar a un camino vecinal se había encontrado con un policía a quien le había pedido ayuda en la búsqueda.

En cuanto al uso que daban al tractor dijo que era para las tareas habituales del campo, pero que también su madre se los había prestado para usarlo en una hormigonera que tenían en Maipú.

Un efectivo de la Patrulla Rural de General Madariaga declaró, que cuando desde el Destacamento Manantiales le informaron del robo le habían dicho que era posible que se lo hubiera llevado el ex esposo de la denunciante, ya que había manifestado que se lo quería llevar.

Otro hijo de la pareja aclaró, que tanto el campo como el tractor habían sido comprados por su madre en el año 2010, después de la disolución del matrimonio.

El imputado por su parte sostuvo que tanto el campo como el tractor eran bienes gananciales, que en forma verbal en distintas oportunidades había reclamado su entrega para ponerlo a trabajar en una licitación, y que su ex mujer le había dicho que pasara (el día del suceso) a buscarlo, que si no había nadie igual lo llevara ya que él tenía llaves. En cuanto al resto de las herramientas faltantes y el DVR, afirmó que él no las había retirado, como tampoco haber roto ningún candado.

La Dra. Avalos luego de analizar estos y otros testimonios, como también la prueba documental incorporada al juicio, señaló que aun cuando el tractor hubiera pertenecido a ambos ex cónyuges no como bien ganancial ya que al momento de la compra se encontraban divorciados, sino por haberlo adquirido de común acuerdo, no resultaba de exclusiva propiedad del imputado, en consecuencia su sustracción mediante el ejercicio de fuerza en las cosas constituía una conducta típica y antijurídica.

En este sentido destacó, que el imputado había admitido haber retirado el tractor del campo aunque alegando haberlo convenido días antes con la denunciante y reconociendo haber roto el candado del galpón, resaltando la Magistrada sobre esto último, que en una exposición civil en el Juzgado de Paz de Maipú el acusado había manifestado ser propietario del campo “La Aguada”, haber ido a buscar un tractor de su propiedad, que cuando llego al galpón donde se encontrada guardado había notado que el candado había sido reemplazado, por lo cual había decidido romperlo para poder retirarlo.

También señalo la Juez, que más allá de los conflictos que pudieron haberse suscitado luego de la aceptación de los términos del divorcio y de los motivos, “el comportamiento reconocido por el procesado constituye un desapoderamiento ilegítimo de bienes ajenos – o al menos- parcialmente ajenos”. Que sus argumentaciones como la de los testigos que intentaron acreditar que él lo usaba habitualmente en sus emprendimientos comerciales, ellos “resultan absolutamente ineficaces para restar ilicitud a la conducta”. Y que aun cuando el formulario 08 hubiera estado a su nombre –negado esto por la denunciante-, “no se explica por qué, el tractor se encontraba al momento del hecho depositado en un galpón de un campo que no era de su propiedad”.

Por todo ello la Dra. Analía Graciela Avalos resolvió condenar a Cristian Alejandro Ferretti, de 52 años de edad, natural de Lomas de Zamora y con domicilio en Maipú (Bs.As.), como autor responsable del delito de “Robo agravado por cometerse en despoblado”, imponiéndole la pena de “tres años de prisión de ejecución condicional”.