El pasado domingo se jugaron los partidos de la Liga Regional de Básquet de Primera, de la Asociación Costera.

En la cancha de Fomento de San Bernardo, a primera hora se enfrentaron el Polideportivo Dolores con Social Mar de Ajó; logrando una victoria aplastante el “Poli” por 103 a 43.

A su segunda hora jugaron el Club Social y Fomento de San Bernardo; logrando la victoria Fomento por 72 a 69.

Mañana miércoles en Villa Gesell juegan Español y Social Mar de Ajó; y en Pinamar juegan San Vicente y Fomento de San Bernardo.

Jugó el Básquet Femenino

Jugaron Cef/Dolores y Fomento de San Bernardo, logrando la victoria Fomento por 43 a 32.

Jugaron Español de Villa Gesell y Mar del Tuyú, logrando la victoria Mar del Tuyú por 50 a 25.

Jugaron Español de Villa Gesell y San Clemente, logrando la victoria Español por 41 a 20.

Jugaron Cef/Dolores y Cobo de Lezama, logrando la victoria Cobo por 45 a 44.

Jugaron Mar del Tuyú y San Clemente, logrando la victoria Mar del Tuyú por 37 a 28.

Jugaron Fomento de San Bernardo y Mar del Tuyú, logrando la victoria Mar del Tuyú por 39 a 38.

Jugaron Fomento de San Bernardo y Cobo de Lezama, logrando la victoria Fomento por 36 a 23.

Liga Regional U18

El sábado en Madariaga se juega la Liga Regional U18.

11 hs. Madariaga vs. Belmont

13 hs. Fomento de San Bernardo vs. Club Ever Ready

16 hs. Partido por 3er y 4to

18 hs. Final

Liga Regional U14

El domingo en el Club Ever Ready se juega la Liga Regional U14.

10 hs. Club Ever Ready vs. Cobo de Lezama

11 hs. Mar del Tuyú vs. Español de Villa Gesell

13 hs. Ganador 1 vs. perdedor 2

14 hs. Ganador 2 vs. perdedor 1

16 hs. Perdedor 1 vs. perdedor 2

17 hs. Ganador 1 vs. ganador 2