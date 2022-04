A 40 años de la gesta de Malvinas y reflejando el interés de nuestros lectores nos interesó conocer de parte de uno de los protagonistas directos de la gesta detalles de cómo vivió el conflicto bélico en la Isla, lo que significó y significa haber defendido nuestro territorio en condiciones muy especiales. Y lo logramos charlar profundamente con Leonardo Rondi, a quien le preguntamos qué sentimientos le despertaba, qué significaba haber estado en la guerra.

Rondi comenzaba un emocionado relato diciendo: “Primero quiero decir que las Malvinas son argentinas, que deberían pasar algún día a ser territorio físico ocupado por Argentina legalmente. Pero dejando de lado este tema que creo que no es conflictivo para los argentinos, creo que en cada uno de los que estuvimos allá dejó una huella muy profunda, fue algo que nos cambió la vida a todos. Yo me pregunto siempre si mi vida hubiera sido igual sin haber estado en la Guerra de Malvinas.

– ¿Qué sentimientos lo motivaban cuando lo convocaron y llevaron a las Islas, iba ansioso, con miedo?

Había hecho el servicio militar en 1981 y había salido de baja creo que el 20 de marzo de 1982, había rendido tres materias de Ingeniería que me habían quedado pendientes de cuando empecé el servicio militar. Y de pronto esta noticia, que fue una sorpresa para todos, creo, al menos para nosotros que hasta hacía 15 días habíamos estado en el Regimiento.

– ¿Los convocaron después del 2 de abril?

Claro. A los pocos días del 2 de abril nos llega el telegrama para presentarnos nuevamente en el Regimiento VII (en La Plata). Viendo lo que sucedía enseguida me reuní con José Luis Rodríguez, nuestro héroe que quedó allá en Malvinas, para evaluar qué significaba lo que estaba sucediendo. Lo hicimos en la parrilla de su padre, “Las dos ruedas”, y dijimos “nos van a llamar”, somos del Regimiento VII de Infantería que tiene una trayectoria histórica enorme, ha estado presente en todo. Pero era solo una especulación. Y a los pocos días recibimos el telegrama, era Semana Santa, yo estaba en Mar del Plata y mi madre me comunicó que había llegado el telegrama, así que me volví de Mar del Plata. No era una gran sorpresa, porque como dije lo habíamos evaluado como muy posible, sin embargo no sabíamos que nos iban a llevar a Malvinas y que terminaríamos combatiendo en primera línea contra los ingleses a los pocos días. Eso realmente era imposible de evaluarlo.

– ¿Entre los soldados había especulaciones, qué se decía, qué trascendía?

En el Regimiento seguíamos por televisión los discursos de Galtieri, era todo especulación, nos preguntábamos si íbamos a ir, si vendrían los ingleses. La logística era muy grande, a cada momento recibíamos algo más para poner en el saco y llevarlo a algún lado, ¿dónde iremos, al Sur?, era toda una especulación. Incluso era incierto hasta para el mismo jefe.

– ¿Cómo fue que los llevaron a Malvinas?

En colectivo hasta el aeropuerto, creo que era El Palomar, de ahí en avión a Comodoro Rivadavia. Dormimos en el aeropuerto esa noche, en el piso, y luego a las Islas en avión. Era un Boeing 707 de Aerolíneas Argentinas, no era un avión militar, no tenía asientos, viajamos sentados en el piso. Fueron dos viajes, porque el primero porque las condiciones climáticas no permitía aterrizar.

– ¿Qué significó pisar las Islas y saber que iban a defenderlas?

De las Islas sabíamos la forma que tenían y dónde estaban situadas, que las habíamos tomado y éramos los primeros que estábamos llegando al territorio recuperado, lo cual no dejaba de ser una idea que entusiasmaba, pero realmente no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar.

– ¿Cuándo y cómo los distribuyeron para prepararse para el combate?

Eso era incierto, incluso estuvimos en varias posiciones, no nos quedamos en Puerto Argentino, siendo Infantería nos enviaron más lejos. A Puerto Argentino lo dejamos llevando las municiones, los cajones, todo era un movimiento enorme, logístico, difícil porque la geografía se ponía cada vez más complicada. Cuando llegamos, una vez que nos habíamos instalados comenzamos a cavar las trincheras, pero tuvimos que seguir en dirección del Monte Longdon, que fue la posición definitiva.

– ¿Cómo fue esa vida en trincheras?

Durante todo abril no había todavía enemigo, ni siquiera se sabía si los ingleses vendrían a las Islas. Así que era como ir de campamento a una zona que no conocíamos, un ejercicio similar a otras campañas que habíamos hecho en el servicio militar en otro tipo de terreno, en La Pampa, por ejemplo, pero no era la misma geografía. Pero no era un entrenamiento, íbamos con proyectiles, las municiones, todo lo que tenía la compañía como equipamiento. El Regimiento VII tenía tres compañías y una más de comando, la Compañía “C” que era donde estaba yo, la enviaron a un a monte cercano al Longdon separado por un valle, a un kilómetro y medio, que fue nuestra posición definitiva. La Compañía “C” estaba a cargo del teniente Castañeda, yo era su asistente y radiooperador. Estuve hasta el final de la guerra compartiendo la trinchera con él y con José Luis Rodríguez. El combate más cruento y sangriento fue en Monte Longdon puntualmente.

– ¿Cómo fue entonces que ustedes participaron de ese combate?

El mismo día de combate nuestro jefe nos indicó que teníamos que abandonar nuestra posición original e ir hacia Monte Longdon. El combate se inició tipo 20:20 o 21 hs. Una hora después se veía lo que ocurría en el monte vecino. Nos indicaron abandonar la posición y dirigirnos hacia allí, ahí empieza la verdadera historia.

– ¿Mientras iban le dio miedo pensar lo que allí pasaba?

En esas circunstancias, habiendo estado casi dos meses esperando que pasaran las cosas… era como un alivio pensar que pase lo que tenga que pasar. Cada día era más difícil en Malvinas, no había alimentos, no había nada, no se podía dormir, el frío era cada vez más intenso y difícil de resistir, muchos no tenían ya más fuerzas. Uno a veces, incluso en otras circunstancias de la vida civil, no puede esperar tanto algo por la ansiedad que tiene, y nosotros, soldados, en un pozo lleno de agua, bajo esas condiciones, en la turba… uno lo que quiere es una definición. Era una ansiedad mezclada con un sentir que había que defender, vencedores o vencidos pero teníamos que seguir adelante. Ni nosotros ni los ingleses podíamos seguir más tiempo en esas condiciones, era una circunstancia que se iba a terminar.

– Hablaba de la trinchera. ¿Cómo se la construye?

Se empieza con algo muy rudimentario, después se apilan algunas piedras, algún parapeto, se le va dando forma de acuerdo a lo que se tenga a mano y con la imaginación de los que nos va a tocar próximamente. Las palas que teníamos eran de campaña, se rompieron al excavar la turba mezclada con piedras. Además aparecía el agua, había que trasladarse, hacerla más alta para que el agua no subiera, era una obra donde uno tenía que vivir.

– ¿Cómo era vivir todo el día dentro de la trinchera?

Éramos normalmente dos hombres por trinchera. Al principio era todo muy rígido en qué lugar uno tenía que estar, pero después se fue adaptando, y cuando empezaron los bombardeos más todavía, porque decías “acá me llegan las bombas, me voy detrás de las piedras”. Fue terrible, hemos pasado noches sentados arriba del casco, que era lo que superaba un poco la altura del agua. Se levantaban los cajones de municiones, tapándolos, era realmente, sin guerra, una supervivencia en esas condiciones. Después empezó el frio, la escarcha, no había agua (potable) suficiente, se acabó y no llegó más, había que tomar agua de los charcos de la turba, que cada vez tenían más hielo, así que había que romper el hielo para sacar el agua de los charcos. Con eso a veces hacíamos leche, teníamos tarros de leche en polvo que habíamos recogido en Puerto Argentino, y nos hacíamos el desayuno con agua casi congelada y esta leche Nido. Eran condiciones, sin guerra, extremas.

– ¿Qué se piensa de noche en una trinchera así?

Ahí empieza un poco el conflicto. Una cosa era sin enemigo y otra con el enemigo. Sin el enemigo era donde poder conseguir algo para comer o para compartir, después contarse cosas de familia, amigos, de la vida, del fútbol. Yo estaba con José Luis (Rodríguez) y el Teniente Castañeda. Y llegó el primer ataque inglés y fue otra cosa, el tema era “parece que bombardearon allá”, las noticias llegaban muy poco, no teníamos cómo enterarnos qué pasaba en el monte vecino. Una vez fuimos a Puerto Argentino antes de que llegaran los ingleses, nos dimos la única ducha en esos meses. Uno se podía higienizar en los charcos antes de que se formara el hielo, también después. Se trataba de vivir en esas condiciones, lo más parecido a la normalidad, sin ser normal. Pero cuando empezaron los bombardeos cada uno tenía en su mente lo que podía. Ayudaba el compañerismo. Yo que era muy amigo de José Luis, ahí nos hicimos, no sé si decir hermanos, pero era algo así. Porque era todo, “vos cerras los ojos, yo los tengo abiertos, vos miras a la izquierda y yo a la derecha”, éramos como si fuéramos lo mismo.

– ¿Los ataques eran de noche, se hacían largas las horas esperando un ataque?

Hubo un ablande sistemático de los ingleses, viejos sabios de la guerra. Toda la noche había bombardeos que empezaban y seguían. No dejaban reposar ni dormir, y gran parte de los soldados cayeron por esos interminables bombardeos. Se sentían los zumbidos y caían, era rezar y esperar que no cayeran en la trinchera, a la mañana si paraban los bombardeos, había que fijarse que había sucedido, quién necesitaba ayuda o quien había quedado en el campo de combate. De día pasaban los aviones (ingleses) de reconocimiento, a veces gran altura a veces más bajo. Recuerdo haber visto la panza del avión ingles cuando estaba higienizándome, podría haberme disparado, lo vi tan claro, fui un segundo, me pregunté: “que hago acá cuando me pasan estos aviones tan cerca de la cabeza”. Fue uno de los episodios que tengo muy presente. El ablande que hubo hasta el desembarco fue increíble. En las primeras líneas el bombardeo fue constante, así que la moral de la tropa era difícil de conservar, no había tanto contacto, no se podía estar mucho dialogando con los compañeros, había temor de que pasara algo. El tiempo era inestable, llovía, uno estaba todo mojado, los borceguíes húmedos, éramos jóvenes y así y todo hubo muchísimos soldados con problemas de movilidad en los miembros y congelamiento. Incluso jefes también.

– ¿Desde el desembarco de los ingleses hasta la batalla de Monte Longdon, como estos fueron avanzando?

Los ingleses fueron tomando y avanzando poco a poco, sobre ciertos montes. Hicieron casi 100 km hasta llegar a Puerto Argentino, no la tuvieron nada fácil, aunque tenían relevos y barcos con confort, asistencia, muchísimo mejor que nuestras tropas, que esperábamos en un pozo hacia dos meses. Pero tampoco para ellos fue tan fácil atravesar toda la Isla combatiendo y ganando posiciones.

– ¿Los argentinos ofrecieron mucha resistencia?

Si. Se ha escrito mucho de cada una de las batallas. Creo que comparando con la potencia con la que nos enfrentábamos, con apoyo de la OTAN y armamento sofisticado de primera línea, nosotros hicimos lo máximo que se podía hacer. La Fuerza Aérea tuvo un protagonismo importante y estuvo a la altura de la inglesa. Y dicho por los mismos ingleses, algunas batallas como la de Monte Longdon, no podían creer que no éramos tropa profesional y ofrecían semejante resistencia. Dicho incluso por el mismo comandante de las tropas inglesas, estuvieron a punto de retirarse en Monte Longdon.

– ¿Qué viene a su memoria de esa batalla?

Los libros ingleses dicen que fue el más sangriento de los combates, donde hubo más bajas del lado inglés, más incluso de los que ellos reconocen. Empezó después de las 20:30 y se prolongó hasta las 7 de la mañana. Fue cuando nosotros abandonamos el Monte. Nos tocó ir desde el monte vecino, subir al Longdon en un contraataque nocturno que nos llevó a tomar posiciones de los ingleses y a enfrentarnos prácticamente cuerpo a cuerpo con ellos, que estaban confiados, porque habían tomado ya las secciones del Subteniente Baldini, que murió en combate. Nosotros fuimos a reforzar esas posiciones y llegamos a avanzar hasta un cierto punto donde ellos pensaban que habían casi vencido en esa zona; se encontraron con la sorpresa de que venían tropas nuevas atacando, y fue fatal por lo confiados que estaban. El combate duro horas y fue muy intenso. Nosotros habíamos pedido refuerzos, ya no teníamos más municiones, nos abastecíamos de las municiones de los soldados caídos, de los proyectiles que habían quedado de la batalla pocas horas antes. Pero no podíamos hacer más nada sin refuerzos y sin municiones.

– ¿Avanzaban sin pensar en la posibilidad de retroceder?

Retroceder con el enemigo que está avanzando y que nos corría de atrás, es algo que en la guerra no se prevé mucho. Retrocedimos ayudando a los heridos, más de la mitad de la sección de 46 hombres estaban muertos o heridos en combate. Los que pudimos retroceder, incluso con heridos, lo hicimos hasta encontrarnos con el segundo jefe del Regimiento que ya había retirado las tropas. Fue como avanzar para que los otros pudieran retroceder en forma un poco más ordenada. Con el contraataque nuestro cubrimos la retirada de gran parte de las tropas de la Compañía “B” del mismo Regimiento, era una estrategia militar. Nosotros avanzábamos pensando que iban a llegar refuerzos como habíamos llegado nosotros, tratar de recuperar el lugar. Eso hasta hoy se discute, es una polémica, si la orden no hubiera sido que solamente la Compañía “C” del teniente Castañeda avanzara, sino dos o tres más, incluso de otros montes, otros regimientos, hubieran hecho lo mismo, quizás al menos esa noche hubiera ocurrido otro resultado, lo reconocen los ingleses mismos, está documentado. Pero no fue así. Estando a pocos metros de la cúspide debimos retroceder, cediendo nuevamente terreno. Y lo peor, retroceder escapando de proyectiles enemigos, de bombardeos, morteros, que se dieron cuenta de que no había más resistencia y se sintieron dueños de Monte Longdon. El bombardeo fue feroz, una bomba impacta sobre José Luis Rodríguez y lo mata.

– ¿Estaban en la trinchera?

Estábamos desplazándonos. Cuando empiezan las bombas y se sienten los zumbidos estábamos justo bajando, tirándonos cuerpo a tierra en un pequeño desnivel del monte, tratando de refugiarnos. Cuando saltamos para caer a un nivel inferior impacta la bomba. Yo quedé ileso pero José Luis murió en el acto. Para mí, desde ahí fue otra guerra, ante una situación donde no tenía la poca racionalidad que tenía. No podía hacer nada, los compañeros querían arrastrarme hacia unas piedras ahí cerca, pero no quería abandonar ese lugar, hasta que algunos compañeros me recuperaron y me llevaron hasta las piedras que por suerte estaban cerca. Y el bombardeo siguió durante todo el día. La visibilidad era muy buena, sabían que estábamos ahí, y ellos tenían que seguir tomando el monte. No les quedaba otra que, con bombas, ablandar las tropas que quedaban. Y con el ánimo como estábamos, habiendo logrado tomar una parte del Monte, dejando la posición tomada, volver…

– ¿46 soldados argentinos defendiendo Monte Longdon?

Esos 46 soldados, para que no se malinterprete, hicimos un contraataque. Al llegar a la posición del segundo Jefe de Regimiento, que estaba en el Monte Longdon con su compañía y otras más, de otros regimientos, ellos estaban en medio del combate y nos indicaron que teníamos que ir a reforzar, contraatacar, porque las tropas de Baldini sufrieron el primer ataque y toda esa brecha quedaba sin defensa. El combate duró muchas horas y viendo que se perdía, estratégicamente se decidió, no sé por orden de quien, empezar una retirada lo más ordenada posible para salvar la mayor cantidad de heridos, y quizás llevar el armamento para que quedara ahí. Desconozco el porqué de eso hasta el día de hoy. Lo que no desconozco es que el resultado que habíamos tenido nosotros, fue tan bueno, que se podría haber insistido por ese lado si hubiera habido más refuerzos o gente, tropa nueva que se hubiera sumado. Eso no se hizo, así que realizamos ese sacrificio un poco cubriendo la retirada ordenada de los otros compañeros del Regimiento. Eso está todavía en discusión, en estudio, y no soy yo quien lo tiene que aclarar, pero lamentablemente nos costó un esfuerzo enorme para después retroceder y perder la mitad de los compañeros, heridos y fallecidos, algunos fallecieron durante el bombardeo posterior. Pero así es la guerra.

– ¿Dónde estaba cuando la rendición?

La bomba que mató a José Luis no me había hecho nada, más allá del desgaste psicológico, no tenía heridas físicas, incluso de ese combate salí sin heridas. Pero en el bombardeo siguiente y en retroceso, porque tuvimos que dejar la posición en ese monte, cayeron tres bombas más muy cerca y me hirieron. Tuve siete esquirlas, una de más gravedad cerca de la columna vertebral. No obstante, acarreando algunos heridos, yo mismo herido, pudimos ir al Hospital de Puerto Argentino, ahí me desvanecí en el piso, me pusieron sobre mantas o ponchos de campaña en el piso, que era como colocaban a todos los heridos para después revisarlos y decidir qué hacer. En mi caso, como tenía todo ensangrentada la campera, toda la espalda, me pusieron un cartel colgado del cuello, que no sé qué significaba y unas horas después me trasladaron a un avión en camilla, el último Hércules C130, el último vuelo, con heridos de gravedad que salió de la Isla.

– ¿El último vuelo antes de la rendición?

Los pilotos sabían que era un vuelo que no sabían si iba a llegar (al continente), no querían dejar el avión, la rendición estaba a pocas horas. Así que en ese vuelo regresé. Después me enteré y vi durante el vuelo, que fue a bajísima altura, a pocos metros del agua, en dirección a la Antártida, al sur, para no ser descubierto por los radares enemigos. El avión llego al continente después de varias horas, y tuve las primeras curas en el Hospital de Comodoro Rivadavia. Ahí decidieron operarme y me enviaron a Bahía Blanca, donde me operaron la esquirla más profunda; las demás no valían la pena así que me enviaron a Campo de Mayo, donde me recuperé hasta volver a Dolores. Un mes después de finalizada la guerra.

– ¿Le costó reincorporarte a la vida civil?

Si, por supuesto. Cada uno sufrió a su manera. Para mí fue muy traumática la pérdida de mi amigo de Dolores, con el que había convivido junto un año y medio (desde el servicio militar). Pero la vida sigue, yo estudiaba Ingeniería, el servicio militar me había interrumpido un año, había hecho primero y segundo año. No quería que me interrumpiera toda mi vida, por eso decidí en agosto presentarme a la Facultad y pedir la incorporación a tercer año de Ingeniería. Creo que fue acertado, con el apoyo de mi madre, familia, amigos, todos mis afectos, pude reincorporarme y seguir la carrera. Para diciembre había aprobado todas las cursadas de tercer año, así que fue solo estudiar. Con pesadillas, sueños. Pero creo que me salvó el estudio, me tapó ciertas cosas y me ayudó a superar en cierto modo lo vivido. Para mí el estudio fue un poco refugiarme en algo que me podía llegar a hacer bien en el futuro. Los compañeros de la Facultad me recibieron del mejor modo, y se dieron las condiciones para empezar con una vida civil normal. Y acá estoy.

– ¿Volvió a Malvinas?

No. Tengo pensado ir, si pudiera este año. Es una deuda pendiente. Siempre pensé que podía ir cuando fueran argentinas, no a un territorio ocupado. Pero bueno, eso es una de las cosas que me queda. Otra de las cosas que me quedaba era regresar acá (a Dolores) después de 30 años dando vueltas por el mundo, girando sobre todo en Europa. Volver y explicar, contar la verdadera historia que sucedió, lo de José Luis, lo que vivimos. Y tratar de hacer algo en el país. Pensé obras que empecé a hacer. Estar con los compatriotas otra vez.

– ¿Lo de José Luis lo marcó para siempre?

Hablo mucho de José Luis porque lo viví personalmente, a pocos metros. Pero hay que recordar a todos los que quedaron allá, a todos los que volvieron y por una circunstancia u otra se quitaron la vida. A nosotros nos tocó e hicimos lo que pudimos. Todos hicieron lo que pudieron. Creo que es una causa que une a los argentinos, que tiene que recordarse así, rendir homenaje a los caídos sobre todo y a los que estamos con vida, pero que no sea un formalismo sino un ejemplo de lo que fue jurar por la bandera y defenderla hasta con la vida.