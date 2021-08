El Ingeniero Leonardo Rondi es una de las figuras nuevas que ha surgido en la política local, en su caso encabezando la lista de precandidatos a concejales del Frente “Vamos con Vos” con miras a la elección PASO del próximo mes.

Para conocer que lo motivó, qué análisis hace de la realidad política en Dolores, qué ideas respecto a necesidades y proyectos tiene para nuestra ciudad, charlamos con el dolorense y quien comenzaba diciendo: “No soy político, hace poco tiempo que estoy en esta actividad, aprendiendo y tratando de comunicar mi mensaje. Estuve muchos años en el exterior, desde ahí se ve un país distinto a cuando uno llega y se ve la realidad de la situación. Me duele mucho el estado en que están las cosas, tanto en el orden provincial, nacional y local. Para una persona como yo que ha vivido otras cosas por el país, es algo que se siente. Y por ello las ganas de poder colaborar, contribuir a tratar de mejorar este estado de cosas, que por cierto es bastante malo en muchos aspectos.

– ¿El país y en particular la ciudad tienen cosas para rescatar y mejorar?

Como en todos lados, hay cosas para rescatar y mejorar. Pasa que partimos de una base muy baja, los índices, lo que muestran las estadísticas, los sucesivos gobiernos que han pasado han dejado realmente una Argentina muy decaída. Creo que como argentino, como ciudadano de Dolores, ha llegado el momento de participar a los que de algún modo no hemos tenido una responsabilidad directa en que ha pasado. Esa es precisamente una gran motivación.

– ¿Con qué óptica desde su profesión de ingeniero?

En lo que sé hacer, ingeniería, a lo que le he dedicado la mayor parte de mi vida, es muy difícil que se concreten en el país los grandes proyectos de infraestructura de los cuales me ocupé en los últimos años. Desde 2012 estoy ocupado de proyectos en Argentina, simultáneamente con lo que estaba haciendo en Suiza en los últimos años. He tratado de impulsar proyectos, de encontrar apoyo político y técnicos acá en el país, pero se hizo muy dificultoso llevarlos adelante. Y por este motivo, esperando y tratando de continuar con ellos decidí que debía tratar de colaborar con la ciudadanía, en este caso con la de mi ciudad.

– ¿Qué piensa que tiene que cambiar en Dolores?

Estamos trabajando y lo vamos a seguir haciendo en diversas cuestiones. Una es la transparencia en la gestión municipal. Pretendo como he tenido que hacer en otros lugares donde me ha tocado trabajar, aplicarlo a la ciudad. Control de ingresos y egresos con absoluta transparencia ya que se trata del dinero de los contribuyentes, y eso tiene que ser muy claro para todos. Ese va a ser uno de los primeros proyectos que presentaríamos y que tratamos de impulsar en el HCD.

– El Estado dando el ejemplo de transparencia.

Eso en todos los órdenes, nacional, provincial y municipal. Vamos a empezar por el lugar donde nacimos y podemos ser mejor escuchados por la gente. Tiene que quedar claro que este grupo de gente a la que convocamos a trabajar, es dolorense, digna, honesta, con muy buenas intenciones y sin intereses partidarios o ideologías. Esa fue una de las condiciones para mi participación. No me gusta esa especie de fanatismo que hay por cierta ideología de un lado y del otro, y al final las cosas están como están. No se sale de esta situación critica defendiendo a uno u otro grupo de gente que ha participado anteriormente. Creo que se sale con gente nueva, sin compromisos ni fanatismos por ideologías.

– ¿Esas ideas y objetivos los comparte el grupo de trabajo?

Claro, el objetivo de toda esta Lista 508 es ese, mostrar caras nuevas en la política, empezar a oxigenar la local. Si esto pudiera servir de ejemplo para otras localidades en la provincia sería muy bueno.

– El Concejo Deliberante tiene una amplia mayoría oficialista que a veces no permite canalizar inquietudes de la comunidad o proyectos de la oposición. ¿Entiende que debería haber una mayor paridad de fuerzas?

Mi opinión, incluso antes de participar en la política, es que la alternancia es necesaria, de partidos y de personas. Todos somos ciudadanos y tenemos derecho a participar en la política. Invité a mucha gente cuando decidí participar y recibí un apoyo casi generalizado, aunque muchos no quieren participar activamente exponiéndose. Respeto de eso, algunos trataron de desanimarme, pero yo nunca pienso así, para mí todo es posible, lo único que pretendo es que esa gente con su voto apoye nuestra iniciativa, que crean en ella, que tengan confianza. Esto va muy en serio, van a saber día a día lo que está sucediendo. Para mí la democracia no es solo elegir cada dos años, sino que tiene que ser participativa, no solo en el momento de las elecciones. Hay que exigirles a los candidatos un comportamiento moral, ético, así lo he planteado, que no se use la política como un instrumento sino como una rendición de cuentas. Ese es el desafío y el compromiso con la gente. Quisiera que durante los años de mandato de cualquier político hubiera un lugar donde se puedan comunicar las inquietudes y que ese quede registrado.

– ¿Qué la gente elija sus representantes, pero que estos les cuenten que han hecho sobre esos reclamos?

Así debería ser la democracia participativa, no solamente en las elecciones.

– ¿Es el problema actual de nuestro país, dirigentes que resuelven por todos mientras el pueblo mira indiferente?

Claro, es pueblo es muy pasivo. Tengo dolor por cómo está el país, entendí no podía evitar quedarme viendo pasivamente, sin contribuir o hacer algo. Ese fue el motivo más grande para decidirme a participar en política. Y no lo hice por uno u otro espacio, decidí participar. Nuestro espacio político a nivel provincial está planteando la misma idea de cambiar las cosas, no estar de un lado u otro, se trata de hacer otro camino y que la gente se dé cuenta. Ese es el camino también acá en Dolores, y bienvenido si Randazzo y Castro que en la provincia sostienen lo mismo. Es una coincidencia en el objetivo.

– ¿El objetivo entonces es que se haga realidad la alternancia, que en el HCD haya mayor paridad de fuerzas para que los proyectos de la oposición puedan avanzar?

Exactamente. Una mayoría va a haber siempre de un lado u otro. Pero se trata de ver lo positivo para la ciudad venga de donde venga, analizarlo, contribuir a mejorarlo si es bueno y si no cambiarlo. Esa debería ser la idea central del funcionamiento del Concejo Deliberante. Que no se decida por ideología, como ocurre ciertas veces sino por objetivos, ver los que son más sustentables en todos los sentidos.

– ¿Además de transparencia en la gestión qué otra cosa debe cambiar?

Por mi formación de ingeniero, mis ojos me llevan a ver la infraestructura de la ciudad, en todos los aspectos. Pretendo y voy a hacerlo, tomar todos los temas de infraestructura, hacer un diagnóstico muy detallado, para ver cómo se puede mejorar. Con variables de estudio, analizándolas económicamente, con los medios que se cuenta, y hablar de plazos. La política argentina gira sobre cortoplacismos, cosa que es un error muy grande, pero tanto los políticos como los ciudadanos se han acostumbrado a ver las cosas de ese modo. No lo comparto para nada, creo que hay que tener un plan, si es posible instrumentarlo en una o dos gestiones municipales; y si es posible trazar un plan con la oposición para los próximos 20 años, teniendo en cuenta qué ciudad queremos en 20 años. Y eso tiene que ser respetado, debe haber un acuerdo de ciertos principios. Las otras cosas uno puede hacerlas de un modo u otro, pero los objetivos tienen que ser comunes. Eso también pretendo llevarlo adelante. No creo que pueda resolverse con una gestión como concejal en el HCD, pero si hay que plantearlo, empezar a ir en esa dirección.

– ¿Cómo ve los problemas hidráulicos de la ciudad?

Ese uno de los de infraestructura, como los es el agua corriente, la red cloacal. ¿De esta, si las conexiones están todas documentadas?, El gas natural, hay mucha gente a la que le pasa la red y no se puede conectar porque no hay suficiente presión o no alcanza el gasoducto. Tenemos que conocer eso y trabajar con otros municipios. Planificar a largo plazo. De los desagües ver cómo se hicieron, si se respetaron las pendientes, qué consecuencias trajo, cuál es el escurrimiento natural del agua. Todo tiene que ser analizado y planteado para ver eventualmente como puede mejorarse. A la infraestructura hay que mirarla en su estado actual, como está, qué problemas hay y que soluciones. Creemos en los grupos de trabajo, van a estar invitados los especialistas a colaborar para ver cómo podemos hacer. Después a nosotros nos tocará como gestión ver cómo conseguir los medios y como optimizar los recursos para concretar soluciones. Pero al menos tenemos que tener proyectos visibles, exponerlos, que la gente pueda comunicar sus opiniones para que sean consideradas. Esa es la forma de trabajar. No decide uno y el resto acepta, debe ser participativo, con especialistas y la gente, que es realmente la que sabe que les está sucediendo.

– Los desagües para Dolores son un tema central dado los grandes sectores que se inundan. ¿Qué reflexión le merece?

La inundación de enero que dejó barrios llenos de agua. Hace unos días, un domingo de lluvia estuve recorriendo algunos lugares, calle Espora, Barrio Embarcadero, zonas muy comprometidas. Si bien es cierto que les ha llegado el asfalto y muchos vecinos están contentos por la obra, la parte hídrica no se ha resuelto. Lo vi personalmente con muchas viviendas sacando agua, levantando pequeños muros de contención donde están las puertas, porque les entra el agua a las viviendas. Creo que el problema es que las calles se han hecho más altas que el nivel de vereda en algunos casos, y que al no tener un movimiento de desagüe como corresponde el agua a parar a las casas, no tiene otra posibilidad. Vamos a estudiar el tema, vamos a ver cómo mejorar los canales de derivación, ver cómo se puede resolver ese problema hídrico.

– ¿Algún detalle sobre desagües que a simple vista se puede observar?

Uno ve como se hace asfalto sin ton ni son, y que el agua al llegar a la zona de tierra no tiene desagote. Es necesario hacer un diagnóstico preciso, ver cómo están los niveles de las calles, lo que ha cambiado, hacia donde se dirige hoy esa masa de agua que escurre y busca su camino por gravedad. Hay que ver a donde pueden llevarse esos canales de derivación, para lograr en el menor tiempo posible un escurrimiento del agua de las precipitaciones. Es uno de los grandes temas. No es crítica a lo que se está haciendo, se trata de mejorar. Pero falta un estudio más completo, no es solamente llegar con asfalto a las casas.

– Hay países que han hecho milagros con el tema inundaciones, ¿por qué en Dolores no se encuentra una solución?

A veces está ligado a los medios económicos. Creo que en la ingeniería, que es una profesión apasionante, uno teniendo libertad de acción y planificación puede resolver la gran mayoría de los problemas. Hay cosas de la naturaleza que son casi imposibles de manejar, pero en tiempos normales con la ingeniería y con los medios se pueden resolver muchas cosas, como pasar por debajo de Los Alpes con 57 kilómetros de túnel a alta velocidad.

– ¿Le gusto trabajar en esa obra?

Claro, lo hice 17 años, desde 1999 hasta 2016. Ahí aprendí, aplicamos esta filosofía de pensar a largo plazo. Yo tenía que hacer el programa de trabajos cada tres meses. Con mi costumbre de planificar y tratar de ver más allá de lo que se ve, es lo que aplicaría en nuestra ciudad. Creo que si nos dan la oportunidad trataremos de llevar las cosas de ese modo, lo que pueda y este a mi alcance.

– ¿Algún mensaje para los dolorenses?

Hemos hablado solamente de dos o tres temas, pero obviamente vamos a ocuparnos también de la Educación, la Seguridad, la parte social, la atención de la gente, las familias, su alimentación. Un sinnúmero de temas que podemos hablas en otra oportunidad. Decirle a la gente que tengan confianza en este grupo nuevo de trabajo, que se pone a disposición de la ciudad. Lo que nos motiva es ver si podemos mejorar y de a poco transformar la ciudad para un futuro mejor y el bienestar de los dolorenses. Muchos me preguntan para el 2023. Estamos en las elecciones de 2021, pero pensando en 2023 pretendemos ser un ejemplo en gestión y organización administrativa a nivel ciudad, con absoluta transparencia, para que los dolorenses se sientan bien representados en el Concejo Deliberante. Y si fuera posible, en 2023, en la Intendencia Municipal.