Ayer, luego de la Elección en el local partidario de Juntos y ante sus seguidores la candidata Mariel Ibarguren afirmó que quería “agradecer a las personas que me acompañaron en la Lista, a Camilo por confiar en mí. Y también quiero agradecer a todas las personas que trabajaron hoy para lograr este resultado. Gracias, gracias y gracias por siempre”.

En tanto que el Intendente Camilo Etchevarren sostuvo “Muchísimas gracias por todo. Gracias a este pueblo que nos sigue acompañando, porque apuesta a este proyecto de crecimiento, de desarrollo. Gracias a los que van en la Lista, a Mariel, a Emilio, a Cristina, a Sandra, a Angelito, a todos ustedes. A todos los fiscales, a los compañeros de la UCR, a todos, a todos. La verdad que en un contexto muy complicado, con muchas listas locales, volvemos a sacar esa diferencia que sacamos antes. No tengo más que palabras de agradecimiento y de felicidad, no es fácil, todo lo que hacemos no es fácil, y esta Elección era muy pero muy complicada. Pero con esfuerzo, con trabajo y gracias a este equipo maravilloso de personas que todos los días nos acompaña, nos apoya; han trabajado esta Elección de la mejor manera. Así que mi agradecimiento eterno para todos. Descansaremos unos días y en unos días vamos a renovar las energías y volver para hacer en noviembre una Elección histórica, para que sigamos haciendo todos juntos haciendo de “Dolores el mejor lugar para vivir”.

Víctor Casanovas, del Frente de Todos, sobre la Elección, dijo «Estamos contentos con la Elección. Un segundo lugar contundente para el Frente de Todos. Eso nos posiciona claramente como la segunda fuerza a nivel local. Ahora tenemos que trabajar en base a la unidad con los demás espacios para lograr ganarle a Camilo Etchevarren. Estamos ahí, y necesitamos el acompañamiento de los demás sectores que son sectores del peronismo, y que tienen al igual que nosotros un objetivo común, que es ganar el Municipio».

Leonardo Rondi afirmó: “Estamos llegando casi al 20%, para nosotros es un resultado que nos conforma mucho para estas PASO. Empezamos hace seis semanas a hacer la campaña, a movernos y a tratar de llegar a los vecinos con nuestras propuestas, nuestra palabra. Estamos más que agradecidos por el apoyo de todos los vecinos que nos han llegado a dar su voto a las Escuelas. Creo que el ambiente es muy bueno para encarar esta próxima fase que sigue, y en noviembre, si podemos, mejorar el resultado. Creo que la instalación nuestra fue difícil, no digo empezar de cero pero casi fue así. Con gente nueva, que no tiene experiencia, con buenas intenciones, y esto es alentador en ese sentido. Veremos cómo encaramos ahora esta nueva fase, a organizarnos para hacer una campaña todavía más intensa. Los vecinos nos van a poder conocer más, ya que hemos tenido poco tiempo para poder instalarnos mejor en la sociedad. Creo que representamos ahora una opción, llegando al 20% creo que somos una opción, estamos muy cerca del segundo. Y terceros estamos igual más que contentos, y preparados para la nueva fase. Les agradezco a todos los vecinos nuevamente, les pido que confíen, y agradezco la participación, que es en lo que hago mucho hincapié, que participen, que vengan a votar y si quieren sumarse, también. Esa es la intención, sumar cada vez más voluntades para participar en este espacio”.

Verónica Celasco, de Primero Dolores, señaló: “En primer lugar agradecer a todas las personas que han participado y se han sumado a trabajar en este nuevo partido que es Primero Dolores. La verdad que tenemos un resultado muy bueno, muy satisfactorio porque este partido recién cumple dos meses. Es decir que en apenas dos meses, con un partido y una lista que hemos presentado y presentado propuestas para nuestra ciudad, realmente haber obtenido este porcentaje de votos para nosotros es muy importante, y nos deja en una posición muy alentadora. Como siempre dije y sostuve, Primero Dolores vino para quedarse, y este es un inicio, recién comienza. De acá en mas es todo crecimiento, y podemos decir que sin tener estructura y ni siquiera un local partidario en el cual puedan acercarse los vecinos –nos estamos reuniendo en diferentes casas para concretar un sueño de todos los dolorenses–. Realmente para nosotros es muy positivo. La idea de tener una boleta corta vemos que también a nosotros nos significó un montón de cuestiones porque hay que ver como trabajamos esta nueva idea de un partido vecinalista en nuestra ciudad, como traccionar los votos con los partidos tradicionales o con una boleta atada directamente al orden nacional, obviamente esto tiene una tracción. Pero todo lo que tenemos de acá es crecimiento, podemos decir que son votos puros y propios. Y de ahora en más es seguir sumando”.

Milena Suárez sostuvo: “Para nosotros como espacio político que hemos constituido hace tan poco tiempo, en marzo de este año, la verdad es que con el porcentaje de votos que hemos sacado es realmente un logro, más allá de no haber tenido la cantidad de boletas en tiempo y forma. Nos reconocemos y nos auto criticamos en no haber podido realizar un trabajo territorial como deberíamos haber hecho, llegar a cada vecino y a cada casa de la ciudad con nuestras propuestas y nuestra boleta. No pudo ser, a las boletas las tuvimos recién este lunes y el tiempo era muy malo, no pudimos salir a repartirlas, solo un día porque al segundo llovía demasiado. Obviamente que el trabajo territorial es lo que también se ve reflejado en una Elección, por eso es nuestra autocrítica y nuestro compromiso con los ciudadanos de Dolores, para poder, de cara a las Elecciones de noviembre, llegar a cada vecino y hacerles conocer nuestros proyectos. Y por qué se debe elegir este espacio, por que me deben dar la posibilidad a mí, a Milena Suárez, de llegar al Concejo Deliberante, y poder demostrar que se puede hacer otro tipo de política”.

Por su parte Nazareno Cejas de “Avanza Libertad” afirmó: “Estoy cansado, sumamente contento, feliz por haber pasado a noviembre, y voy a pelear mucho más que esto. Mi meta se va a cumplir si Dios quiere. Ya pasamos a noviembre que es lo más importante. Tuvimos mucha falta de fiscales, trabajamos todo el día con mi compañera Amalia Iturralde. Fui a votar, pase corriendo por la mesa y seguí trabajando”.

Noelia Ibáñez, de la Izquierda Unida, señaló que en “principio y según la información de las radios – porque a nosotros nos faltaron fiscales en algunas mesas y no teníamos todos los números -, supuestamente habíamos pasado, pero en la página oficial del gobierno donde están todos los resultados, nos está dando un 1,57% por lo tanto hemos pasado las PASO. De ser así, por supuesto, a trabajar muchísimo para noviembre. Hay muchos votos en blanco, muchos votos que responden a esta emergencia de la derecha que es bastante peligrosa, de Milei, Espert y compañía. Tenemos que tratar de concientizar a la población sobre la importancia de que esta derecha no tiene que avanzar, y que hay una opción para los trabajadores que es el frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad. A nivel provincia de Buenos Aires hemos tenido una buenísima elección, en muchas provincias somos tercera fuerza. Así que vamos a noviembre con todo”.

En tanto que Roberto Romano de “Principios y Valores” nos dijo “Quiero agradecer a todas las personas que me han votado. Han sido poquitas pero creo que cada voto es una persona, así que se lo agradezco a todos aquellos que lo hicieron, que confiaron en nuestra propuesta. Creo que nuestra propuesta no alcanzó las expectativas que uno tenía, creo que la gente ha entendido que hay otros caminos. Me parece bárbaro, soy muy democrático. Quiero reconocer y felicitar a Leo Rondi porque hizo una excelente Elección. Los comicios se realizaron con total armonía, la gente se acercó a votar, no en su totalidad pero una gran cantidad de personas. Ha fallado un poquito como siempre el tema de las mesas, los fiscales, se retrasó un poquito pero la gente supo tener paciencia, espero su momento y dio su voto. Creo que ha sido una Elección no como esperábamos cada uno de nosotros, hay grandes ganadores, grandes perdedores, y creo que el peronismo va a tener que encontrar un punto de encuentro para ver cómo llega a las próximas elecciones. Nosotros seguiremos buscando la manera de reencontrarnos también, de replantearnos que hicimos bien y que hicimos mal, y acompañaremos a Guillermo Moreno hasta que él diga lo contrario. Seguimos nuestro espacio, creemos que Principios y Valores vino para quedarse, y buscaremos como de alguna u otra manera nos volvemos a presentar, porque la idea es seguir adelante a pesar de todo”.