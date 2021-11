Ayer, luego de la Elección en el local partidario de Juntos y ante sus seguidores la candidata Mariel Ibarguren afirmó que “Gracias a todos por haberme acompañado todo este tiempo, por haber llegado a este resultado. Quiero agradecer a todas las personas que trabajaron activamente en la campaña. Quiero agradecer a mi familia, a mis hijos, por acompañarme, por entenderme todo este tiempo. A vos Camilo, por haberme puesto en este lugar de privilegio, por haber pensado en mí, y hacerme formar parte de este equipo maravilloso de personas, excelentes personas todas que me acompañaron en esta lista que todos ya conocen. Quiero agradecer a Dios por permitirme vivir este momento, por acompañarme, por bendecirme estar en este momento acá con ustedes. Los saludo a todos, gracias por siempre, gracias por apoyar esta gestión, una gestión de tantos años que siguen ustedes acompañando. Eso nos hace cada vez más fuertes. Vamos redoblando el entusiasmo, encaramos todos los días con más fuerza, porque tenemos que seguir devolviendo tanto acompañamiento y cariño que nos han brindado durante tantos años de nuestras vidas. Gracias por apoyar a esta gestión, una gestión que esté el gobierno que esté, siempre estamos pensando que lo mejor está por venir, siempre. Por el gran equipo de personas que nos acompaña, por eso somos fuertes, es un equipo diría yo, imbatible, como siempre lo digo. Personas con ganas de seguir cambiando esta realidad, de seguir cambiando Dolores. Gracias a todos, gracias por este día, los quiero”.

Por su parte Camilo Etchevarren, líder de Juntos dijo “Es una noche de felicidad después de tanto trabajo, después de 14 años de ganar elecciones y de gobernar esta hermosa ciudad de Dolores. Hoy gracias a todos ustedes, gracias al pueblo de Dolores, hemos hecho una elección histórica, hemos ganado por más de 3600 votos al segundo, eso en Dolores no es común, 8 mil y pico a 4 mil y pico, realmente es un número. Si sumamos las dos listas estamos igual ganando. Esas son las cosas que toda mi vida le voy a agradecer al pueblo de Dolores. Ustedes no saben lo que es hacer lo que a uno más le gusta, que es poder transformar una ciudad, poder tener un equipo maravilloso de hombres, mujeres, y haber armado esta gran familia con todos ustedes. Yo los miro, y hay rostros que me acompañan hace 30 años, y siempre vamos renovando, pero hay históricos que me acompañan de toda la vida que siempre los llevaré en mi corazón. Tengo muchísima alegría pero sobre todo tengo agradecimiento porque todo lo que hemos hecho en Dolores, esta ciudad hermosa que quiere ser una gran ciudad, hoy ya somos una gran ciudad, fue posible por el trabajo de todos. Yo digo que todos los que quisieron vivir en una ciudad mejor pusieron el hombro, nos votaron, nos acompañaron, nos apoyaron. Pero la verdad que tenemos una ciudad cada vez más linda, y este es el logro que a mí me llena completamente de felicidad porque además es un logro que compartimos juntos. Así que toda mi vida les agradeceré el acompañamiento de siempre, están siempre. Hoy haber sacado los votos que sacamos, 8200 votos en una elección reñida, difícil, esto no es común, es trabajo, esfuerzo. Es un gran equipo pero por sobre todo es amor de esta gran familia que hicimos juntos. Gracias por todo lo que hicimos, pero como dijo Mariel, laburen porque lo que viene en esta gestión siempre es lo que está por venir. Hicimos cosas maravillosas, recibimos una ciudad con 440 cuadras de asfalto y hoy estamos muy cerca de pasar las mil. Recibimos una ciudad incomoda, oscura, con barrios olvidados. Y miren la ciudad que tenemos, ordenada, prolija, limpia, con buenas arboledas, con iluminación, segura. Y nos animamos a hacer ese Parque Termal juntos. Yo les quiero dejar el compromiso, que si Dios quiere seguimos gobernando Dolores, en 3 o 4 años el Parque Termal Dolores va a ser el más visitado de la República Argentina. Esto es algo que sigue, se profundiza y seguimos trabajando como el primer día, porque la verdad, juntos estamos haciendo de Dolores el mejor lugar para vivir. Gracias a todos ustedes, a la lista, a los militantes, a los fiscales, a los que llevaron gente en auto, a los punteros, a los trabajadores municipales, a la familia, a mi señora, a mis hijos, a mis hermanos, a mi madre. Pero especialmente a todos ustedes, que me dieron una satisfacción muy grande, una elección que ganamos por más de 3600 votos al segundo. Fue paliza en Dolores. Gracias a todos ustedes”.

Víctor Casanovas del Frente de Todos afirmó “Esta fuerza, que tuvo que bancarse una división, sumó y se consolidó como segundo espacio, como la segunda fuerza más votada. A partir de ahora tenemos que hablar con todas esas fuerzas que quedaron atrás nuestro pero que al igual que nosotros tienen la voluntad de unión para ganarle en 2023 a Camilo Etchevarren. Hay que salir a trabajar. Quiero que estemos contentos todos, que alguna lagrima se caiga pero que sea de emoción”.

Leonardo Rondi sostuvo que “Creo que fue el resultado que se esperaba en el espacio, llegando casi a los 4 mil votos y al 20%, después veremos los resultados definitivos. Estamos todos en el espacio muy contentos, y agradecidos a los vecinos de Dolores por el apoyo recibido, a los fiscales y todos los que colaboraron con la distribución de las boletas y por supuesto para hacernos conocer. Las PASO fueron el primer paso para poder instalarnos en la ciudad, y en esta segunda parte ya pudimos presentar las propuestas. Nosotros hicimos un trabajo de equipos y presentamos, sobre diferentes temas propuestos, yendo a los medios y explicando. Creo que por el poco tiempo que tuvimos a disposición, ya que la decisión de participar se tomó una o dos semanas antes del cierre de listas, realmente estamos más que satisfechos y agradecidos. Si los resultados son los que se manejan, tendríamos de 0 a 2 Concejales y alguien los pierde. Los otros quedaron en el mismo número. No es triunfalismo pero lo vemos como una muy buena elección”.

Verónica Celasco de Primero Dolores nos dijo “Agradecer a la ciudadanía de Dolores que ha celebrado otro acto eleccionario. Y muy contentos con el resultado obtenido, teniendo en cuenta que este es un Partido que ha cumplido recién 4 meses de reconocimiento institucional, que teníamos un montón de obstáculos en el medio. Es muy difícil cuando no hay recursos, cuando no hay dirigentes de peso apoyando determinado Partido, dirigentes reconocidos a nivel nacional. Y con una boleta que es solamente a nivel local. Costó la instalación pero realmente hemos logrado dar un nuevo paso, una nueva intervención, también un nuevo actor muy importante con miras para lo que viene en las próximas elecciones, donde va a empezar a emprender un nuevo recorrido Primero Dolores, porque si bien este fue el comienzo, queda demostrado que Primero Dolores llegó para quedarse, tiene un largo recorrido por delante, y que se seguirá trabajando en este sentido. Tuvimos el apoyo que recibimos en las PASO y eso es importante, porque por ahí uno dice “voy a votar al que puede llegar a entrar”, y la verdad que haber ratificado la confianza en este espacio es esperanzador y por supuesto que tenemos un potencial crecimiento. Agradezco a todos los integrantes del equipo que se sumaron a trabajar, y que lo hicieron de forma desinteresada. Tenemos la tranquilidad sobre nuestras espaldas, podemos decir que todo lo que logramos lo hemos logrado dignamente, y todo por amor a nuestro pueblo”.

Nazareno Cejas de Avanza Libertad sostuvo “No tuvimos estructura, no tuvimos presupuesto, no tuvimos nada. Salí todos los días a laburar, a hacer política, a despertar el Liberalismo en Dolores. A diferencia de lo que dijeron hoy, los partidos que ganaron si tuvieron estructura, si tuvieron presupuesto. Lo mas importante es que me anime, cuando hay mucha gente que se queja pero no se anima. Me anime a hacerle frente a los grandes”.

Noelia Ibáñez del Frente de Izquierda dijo “Tenemos según los cómputos oficiales 295 votos en Dolores, superando los obtenidos en las PASO, algo que suele no darse. Esta vez hemos crecido, seguramente a la luz del crecimiento del Frente de Izquierda, una elección histórica donde entro ya un diputado por Jujuy en una elección más que histórica para la provincia y el Congreso Nacional. También diputado en CABA en una muy buena elección. Tenemos información del ingreso de dos legisladores por lo menos en la provincia de Buenos Aires y puede haber más. Para todo el Frente de Izquierda ha sido una elección histórica muy importante. También en Dolores es importante haber superado los números de las PASO, en una elección difícil, de muchas listas. A seguir creciendo y fortaleciendo la izquierda en Dolores”.