Tras el dictado del asilamiento social obligatorio a raíz de la pandemia de público conocimiento desde COMPROMISO comenzamos un repaso pro las instituciones deportivas y sociales de Dolores. Comenzamos con el Club náutico Dolores y Golf club Dolores, y seguiremos en otras ediciones con el resto.

Los clubes continúan en el distanciamiento social preventivo y obligatorio y tratando de mantener su estructura sin actividad y menores ingresos. De a poco vamos repasando y oyendo las voces de los clubes dolorenses dentro de lo deportivo y social.

Ahora es el turno del Golf Club Dolores y el Club Náutico.

El presidente del Náutico Dolores, Alfredo Barragán se refería seriamente al tema y se noto tranquilo con la situación por la que están atravesando a nivel institución más allá de la falta de actividad y de seguir mantenido toda la estructura.

“Básicamente el Club está cerrado desde el primer día del dictado del asilamiento. Solo se realizan tareas de manteamiento, sobre todo el corte de pasto, para erradicar los yuyales, tenerlos controlados para erradicar las alimañas, y evitar los mosquitos para no pensar en posible dengue”.

¿Poco para pensar y solo en clima de espera para reanudar todo?

Simplemente esperando esta situación de aislamiento para volver a la actividad. Es un momento de no hacer gastos extraordinarios, simplemente los gastos de esenciales de mantenimiento.

¿Cómo están con el tema de la cobranza de la cuota societaria que siempre es clave?

La cobranza de cuotas está afectada por esto. Nosotros tenemos una cobranza de cuota a domicilio y es complicada realizarla en esta situación. Es por eso que esperamos que todo se moralice para ponerla al día a esa situación.

¿Hay clima de tranquilidad a pesar de los inconvenientes que puede ocasionar esto?

Si. Estamos bien. Dejar en claro que no tenemos ningún tipo de crisis que amerite mayor comentario, simplemente tratado de aguantar la pandemia y su conciencia para volver al agua ni bien lo permitan.

¿Venían con actividad firme?

Sí, siempre tenemos diversas actividades en el club. Siempre tenemos los cursos de kayakismo y navegación a vela y las competencias de barco a vela. Casualmente había comenzado un torneo que iba a consistir en tres fines de semana. Se llevó a cabo el primer fin de semana de marzo con mucho éxito una regata de vela en categoría pampero. Y justo ahí justo vino esta situación por la que estamos pasando y quedan dos fechas que faltaba realizar. Pero todo es muy alentador y ni bien se levante esta medida estamos preparados para comenzar nuevamente con las actividades.

Mauricio Sarasola, presiente del Golf Club Dolores: “hicimos un Protocolo de cómo sería volver a la practica”

Nadie escapa a la situación y como decía el propio presidente que a poco de asumir se vio con esa situación, pero habrá que esperar y ver como continúa todo.

“Esta nueva Comisión la cual presido se hizo cargo de los destinos del club a fines de febrero, principio de marzo y a nada de esto se dictó el asilamiento por lo que la experiencia es única”.

¿Cómo se tomó estas medidas por la pandemia, este aislamiento social?

Nosotros desde un principio acatamos las medidas a nivel nacional, provincial y desde el Municipio local, sabiendo que no era fácil nada, ya que la extensión de tierras, el manteamiento del pasto y otras tareas si no se hace semana a semana trae inconvenientes, por la extensión como todo sabemos. Y dentro del manteamiento se pudo conseguir por gestión de un socio que se nos realice la poda de árboles peligrosos para salvaguarda de la integridad física de todos. Esta tarea no tiene costos alguno y quiero destacar el trabajo del señor Velcheff. Una vez que se autorizo que todos los empleados pudieron reanudar su actividad, en un primer momento fueron algunos los que volvieron a su trabajo y de a poco se sumo el resto, tomando los recaudos necesarios, como el tema de turnos y demás para no complicar esta situación. Y hasta la actualidad se ha podido mantener en forma el sector de la cancha y las instalaciones del club. Tarea que es difícil de tener al día, pero gracias la predisposición de los empleados y colaboración desinteresada de la gente que siempre está.

¿Y económicamente como está la situación, que se hace?

El primer ingreso mes a mes es a través de la cuota social, y otro de los ingresos que tiene el club es lo que se recauda en cada torneo. Lo primero se puede seguir haciendo, pero sin actividad no hay ingreso de esa parte. Sin dejar pasar que hay que agradecer a todos los socios que pese a esta situación siguen colaborando con la cuota social. La verdad que ha sido excelente la respuesta, pero pese a eso es sabido que con eso solo no alcanza para cubrir los gastos del club. Es por eso que resalto lo de los socios ya que la situación es difícil para todos, y sin su apoyo sería imposible hacer todas las tareas que se han realizado en el club.

Hablaste del mantenimiento, pero sé que están haciendo ciertas obras, ¿ Que podes decir de eso?

Igual a pesar de esto y con la colaboración de muchos socios se están haciendo obras, se está construyendo en el sector de prueba, de práctica, unas gateras techadas, con un contra piso y una alfombra para que los socios y toda la gente tenga la posibilidad de practicar en las condiciones que se merecen. Y otra parte sería la construcción de una oficina con todo lo necesario. Y nos hemos abocado por otra parte en todo lo que respecta a maquinarias e insumos necesarios para un adecuado manteamiento de todo.

¿Se hablo de un pedido de ustedes para volver a practicar el deporte?

Y estamos esperando de acuerdo a las normas que serán emanadas desde Nación, Provincia y el Municipio para volver a practicar nuestro hermoso deporte, pensado que sea a la brevedad, porque entendemos que no sería de riesgo. Y es más nosotros hicimos un protocolo en tal caso regido por la Asociación Argentina de Golf y la Confederación Sudamericana de Golf, de cómo sería volver a la practica. Y eso fue puesto en conocimiento al Municipio y es más hay un Municipio de la provincia de Buenos Aires, Torquinst, que abrió su cancha de Sierra la Ventana. Se pudo lograr la vuelta del deporte. Pero si no es así por supuesto que acatamos todas las medidas como hasta ahora que venimos cumpliendo.

¿Cómo es el contacto ente ustedes como miembro de Comisión, que cosas nuevas han surgido?

Siempre estamos en permanente contacto con todos los miembros de la Comisión y se nos ocurrió algo muy importante cuando comenzó esto, que consistió en remitir una carta a la Asociación Argentina de Golf, solicitando alguna tipo de ayuda teniendo en cuenta lo que nos estaba ocurriendo. Y para mi sorpresa se comunicó a mi teléfono personal el presidente de la entidad madre del deporte en Argentina, Andrés Schumann. Rápidamente se puso a disposición nuestra para todo lo que necesitamos escuchando todo nuestros requerimientos. Esto fue una buena noticia para todos, porque no es poca cosa que nos concedieren como dio a conocer el presidente. Y entre otros de los hechos que surgieron dentro de la cuarentena estuvo nuestro Aniversario como club y se realizó un video compartiendo con todos los socios, en donde también se contó con el saludo del presidente de la entidad nacional.

Ezequiel Suárez