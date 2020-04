Desde la Secretaría de Producción se asesora sobre el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia).

Debido a que las oficinas de ANSES permanecen cerradas, la Secretaría de Producción de Dolores abrió un canal de comunicación para asesorar a quienes realizaron el trámite para recibir el bono IFE y que tienen alguna una consulta respecto de las siguientes situaciones. Me inscribí pero no sé si fue aprobada mi petición. Me inscribí y me rechazaron la petición.

No tengo clave de seguridad Social para ingresar a MiAnses.

El motivo del Rechazo de mi petición no es correcto.

Me adjudicaron el bono pero no tengo cuenta bancaria.

Las vías de comunicación habilitadas son:

Whatsapp con nuestra Secretaría al 2245 406420 y al 2245 508225.