En enero de 2018 Camilo Etchevarren manifestaba en una entrevista en un medio digital de La Costa sus aspiraciones a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, y que luego replicaba en su propia página de Facebook. Lo hacía ante la entonces ley que prohibía la reelección de intendentes.

En noviembre del año pasado cuando Mauricio Macchi llegaba a nuestra ciudad citado a indagatoria por el Juzgado Federal de Dolores, Etchevarren reiteraba esa intención de postularse a gobernador en 2023, no solo manifestándolo, sino que empleados municipales lo reflejaban desplegando carteles “Camilo Gobernador” cuando los seguidores del ex Presidente lo acompañaban hasta la sede judicial.

Por estos días la realidad parece haber hecho a Etchevarren tener que poner los pies sobre la tierra, reconocer que su aspiración de querer ser Gobernador no alcanzaba ni a una posible postulación, porque las razones como en su oportunidad lo dijimos surgen de la poca o nula representatividad que nuestro Jefe Comunal tiene dentro del PRO provincial.

Y para graficar esto último no hay que ahondar en mayores explicaciones periodísticas, solo mencionar lo que nuestro Jefe Comunal públicamente dijo la semana pasada. Veamos.

“Mi sueño… uno gobierna Dolores, no tengo la posibilidad o la suerte de ser Presidente o Gobernador” dijo, y agregó, “la política me encanta, me encantaría ser Gobernador. Pero vengo de un distrito de 40 mil habitantes y enfrente tenés candidatos que tienen ciudades de 1 millón de habitantes. No tenemos ni el dinero ni los medios, pero si tenemos gestión”.

Es decir, cuatro años después de haber sostenido que quería ser Gobernador reconoce públicamente lo que todo el mundo sabía, las candidaturas exigen liderazgo, representatividad y respaldo electoral en el sector político en que se milita, algo que Etchevarren evidentemente no ha logrado en el PRO, con el agravante, que el único pergamino que pudiera haber exhibido es local y que lamentablemente para sus aspiraciones es poco halagador, ya que muestra escaso caudal electoral para apoyar o pretender candidaturas provinciales.

Recordemos que en la elección de noviembre pasado la boleta oficialista que encabezó la esposa del Intendente obtuvo menos votos que en la de Concejales de 2017, y mucho menos que la de 2019, que el sector perdió dos bancas en el Concejo Deliberante, aportando la lista de “Juntos” a las candidaturas a Senadores provinciales por la Quinta Sección Electoral 9.625 sufragios, solo el 1,28% del total, una realidad insalvable para los deseos de Etchevarren y su anunciada candidatura.

Sin embargo, no todas son malas para el Jefe Comunal y él lo sabe. Desaparecida la restricción para las candidaturas a intendentes seguramente se presentará -y con chances- para un nuevo período, solo tendrá que comenzar por cambiar en los carteles “Gobernador” por “Intendente”.