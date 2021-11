por el Dr. Héctor Ulises Napolitano

La política es el arte de gobernar; el deporte es el arte de lograr a través de la destreza vencer al adversario. La política tiene como fin el bien común; el deporte la victoria como objetivo. En la política se pone en juego la suerte y el destino de una sociedad y de un país, en el deporte el éxito y el prestigio de quienes lo practican.

No obstante tales diferencias tajantes entre una y otra, a la política en Argentina se la practica y hasta se la concibe por el modo en que se la hace como un deporte, donde solamente se busca el triunfo electoral, olvidando que ella no se agota en el resultado de una competencia como sucede en el deporte, sino que consiste en el compromiso y en la responsabilidad de gobernar.

La habilidad y destreza física e intelectual en el deporte para conseguir vencer, en la política es capacidad de convencer al electorado con propuestas concretas, claras, viables y posibles, cosa que desde hace tiempo en este país brillan por su ausencia.

He titulado a esta nota “la política como deporte”, porque solo en ella interesa únicamente ganar las elecciones, aunque sea con promesas que no se van a cumplir o con diatribas que desacrediten públicamente al adversario (palabras agraviantes en lo personal, exhibición de fotografías de su vida privada, armado de causas judiciales o de noticias falsas, etc.).

El objetivo es ganar las elecciones, aunque luego no se sepa cómo gobernar.

La política como deporte no solo la han instalado los políticos, sino, lo que es más lamentable, los medios de comunicación y la sociedad en su mayoría, que ven a la política no como un debate de ideas, tal cual debería ser, sino como una puja para ganar una elección,

Es así, que en los programas televisivos y radiales de corte político, se habla más de los dimes y diretes que tienen lugar entre los candidatos, situación que se trata de exacerbar llamándolos a confrontar si lo que uno dijo, lo dijo, y que le dice el otro en respuesta, creándose una suerte de polémica de conventillo, donde sale airoso quien le dijo más improperios al otro o como se dice vulgarmente “le sacó los trapitos sucios al sol”.

Discusión de propuestas ninguna, alusiones personales todas. Los informativos y los diarios también se prenden en tal tendencia, minimizando o poniendo en segundo plano informaciones importantes al interés general, como temas que hacen a nuevas medidas de gobierno, índice positivos que arrojan ciertos sectores de la economía, gestiones en la renegociación del pago de la deuda externa, etc.

Podemos decir que en Argentina prima la llamada prensa amarilla o sensacionalista, y por sobretodo adicta a una u otra tendencia política partidaria, que busca marketing a través del escándalo, demostrando de esa manera desinterés por lo que ocurre y puede ocurrir en el país. Su único objetivo vender y ganar dinero y tratar de posicionarse con el sector político que puede mantenerse o llegar al poder.

El tema predominante hoy es si el oficialismo puede llegar a revertir el resultado adverso en las PASO o si la oposición logra obtener mayor cantidad de votos, pero sin analizar que puede ocurrir en los dos años que al actual gobierno le quedan para gobernar en un país sumido en una enorme crisis, donde más que nunca se necesitan de propuestas para superarla y no de mutuos reproches de quien hizo las cosas un poco menos mal que el otro y de alusiones personales, cosa que el periodismo incentiva.

A la incierta situación que se vive, más incertidumbre le agregan los políticos y cierto periodismo que siguen la sintonía de prestar atención a los entredichos y no a lo propositivo.

“Todos los que triunfan suben a un escenario y bailan de contentos. Los deportistas ganan un campeonato, suman puntajes o superan un récord. Los políticos, en cambio, después que festejan, por no tener propuestas, cuando llegan se agarran la cabeza”.

Ver la política como deporte, es sustituir el bien común por el objetivo de vencer, y llegar al poder y después no saber qué hacer.