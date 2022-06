El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, dio detalles este martes del megaoperativo que permitió desmantelar a la banda *“Los Lindos”, cuyo jefe operaba desde un penal de General Alvear.* La asociación ilícita cometía delitos a mano armada, robo de vehículos y autopartes, entraderas, falsificación de documentos y sicariatos en la Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires y en Rosario.

Rodríguez Larreta remarcó que se trató de un “nuevo golpe al crimen organizado, un golpe a los que violan la ley y amenazan la seguridad de los millones de argentinos que viven, nos visitan, pasean o trabajan en la Ciudad”.

El Jefe de Gobierno destacó el trabajo de los investigadores y advirtió sobre la peligrosidad de la banda desmantelada. “Se detuvieron 16 delincuentes que ya no van a estar más en la calle, robando, arrebatando la vida o los bienes de los que se esfuerzan todos los días para vivir mejor”, señaló.

Y agregó: “Un robo no es solo material, no es perder el auto. Es un ataque al esfuerzo, al trabajo de todos los argentinos. Siempre que te roban es desolador, uno siente que se violenta su libertad. Además el auto es el resultado del esfuerzo, del ahorro de muchos años, incluso para muchos es un elemento de trabajo, para llevar a los chicos al colegio o para trasladar a un familiar con dificultades. Al robarte el auto es como que desaparece todo ese esfuerzo en un segundo. Hoy, con esta banda desmantelada, estamos un poco más tranquilos”.

Rodríguez Larreta estuvo acompañado del jefe de Gabinete, Felipe Miguel; el ministro de Gobierno, Jorge Macri, y el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro.

Al repasar los detalles del operativo, Rodríguez Larreta resaltó la cooperación de la Justicia en la Provincia de Buenos Aires y en las distintas jurisdicciones donde operaba la organización criminal. “Es realmente un muy buen ejemplo del trabajo en equipo. Cuando se pone en juego la seguridad de la gente no puede haber diferencias políticas. Tenemos que trabajar todos juntos. Es la única manera de que los delincuentes estén donde tienen que estar, presos. Es la única manera de hacerlos retroceder”, aseguró.

El Jefe de Gobierno afirmó que el operativo demuestra que “se puede mejorar la seguridad”. Y subrayó: _“Es un mensaje importante para todo el país, para el Conurbano, que tanto sufre la inseguridad. Se puede mejorar la seguridad. Requiere decisión política, que se refleja en la firmeza en la lucha contra el delito, pero también requiere planificación, un plan que paso a paso vaya avanzando, mejorando la actuación de la Policía, equipándola, arrinconando a las mafias, a las bandas, a todo el crimen organizado”.

Tras destacar el trabajo de los investigadores, Rodríguez Larreta hizo una mención especial al desempeño de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. “Todo se llevó adelante con una fuerza muy profesionalizada que es un orgullo y que es la que ha llevado a tener las tasas de delitos en la Ciudad más baja de la historia”, subrayó.

Por su parte, Felipe Miguel aseguró que el operativo puso fin a “una banda que le arruinaba la vida a mucha gente”. Además, el Jefe de Gabinete de Rodríguez Larreta destacó que su gobierno detuvo a 1.695 prófugos de la Justicia con el sistema de reconocimiento facial. Y agregó: “Eso lo logramos porque actuamos, con la decisión política, porque tenemos policías en la calle, porque tenemos un sistema de videovigilancia robusto, porque investigamos a fondo a cada una de estas bandas criminales. No dejamos librados al azar las investigaciones y los detalles”.

“Aunque nos pongan palos en las ruedas, nos traben el ingreso de las Taser, dificulten la detención de aquellos que tienen que estar en la cárcel, no vamos a aflojar, porque la seguridad para nosotros es una prioridad y representa la libertad de todos los ciudadanos”, explicó el Jefe de Gabinete.

D’Alessandro detalló que uno de los jefes de la banda “operaba desde un penal de General Alvear”, en la provincia de Buenos Aires, y afirmó que ese dato “también nos interpela nuevamente en esto de darles lo que supuestamente sería un beneficio, los teléfonos, para que se comuniquen con sus familiares, y terminan delinquiendo”.

El ministro de Justicia y Seguridad explicó que parte de la organización criminal “tenía vínculos con Los Monos” en Rosario.

El ministro Macri señaló que el operativo que permitió desmantelar a la banda “Los Lindos” demuestra que “es imprescindible que trabajemos con cada gobierno, tanto provincial como nacional, en coordinación, porque el delito no tiene frontera”.

En ese sentido, agregó: “Es un nuevo llamado como gobierno de la Ciudad a terminar con una grieta política que nos tiene que encontrar a todos trabajando en conjunto, dejando algo en claro: de este lado tenemos que estar los que gobernamos y en la vereda de enfrente los delincuentes”.

Cinco meses de investigación, 20 allanamientos y 16 detenidos

El operativo, donde hubo 16 detenidos, incluyó más de 20 allanamientos en las tres jurisdicciones, tareas de campo, escuchas telefónicas e investigación en redes sociales. En el proceso, se secuestraron una gran cantidad de vehículos, armas de fuego, teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentación apócrifa.

La investigación, de más de cinco meses, estuvo liderada por el Personal de la División Defraudaciones y Estafas, perteneciente al Departamento Delitos Económicos de la Policía de la Ciudad. Comenzó luego de recibir un requerimiento de la Fiscalía Federal N° 6 del Dr. Federico Delgado y del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de la doctora María Servini y de la Secretaría 1 del Dr. Agustín Miragaya.

De acuerdo a la información obtenida, la banda robaba autos a mano armada y los “acondicionaba” para luego venderlos en el interior del país. Les creaban nueva documentación falsa, les alteraban los números del chasis y la carrocería. También, les colocaban una nueva patente que no tuviera pedido de captura con el fin de que no fuera detectada por el Anillo Digital.

La banda se encontraba compuesta por al menos 30 personas y trabajaba dividida en dos grupos: “Los Cañeros” y “Los Intelectuales”. Los primeros robaban los vehículos y los segundos se encargaban de su venta. Los investigadores localizaron vehículos que fueron sustraídos en la Ciudad y vendidos ilegalmente en Rosario, Córdoba y Chaco.

Se trata de un nuevo paso en la lucha contra el delito en el marco del Plan Integral de Seguridad Pública para que los vecinos y quienes visitan la Ciudad todos los días lo hagan de manera más segura. En mayo, el Gobierno porteño anunció que cumplió con uno de los compromisos asumidos para el período 2019-2023: el 75% del territorio porteño ya cuenta con cámaras de videovigilancia.