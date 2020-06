Haciendo uso del artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en términos de libertad de pensamiento y expresión, quisiera compartir un pensamiento que me inquieta. Y es que diariamente me enfrento a un claro ejemplo de como el capitalismo y el avance tecnológico logran afectar las tradiciones culturales. Por eso sostengo la siguiente hipótesis: la pava eléctrica es una enemiga silenciosa del pueblo.

Desde hace siglos y hasta hace no mucho, el ser humano forjó una relación íntima con la caldera, recipiente fundamental de la cocina que en Argentina bautizamos orgullosamente “pava”. Amiga del paisano humilde y del terrateniente oligarca, atravesó la historia de nuestro país sirviendo indistintamente agua caliente para el mate y cualquier otra infusión. Y es que a la pava hay que aprender a conocerla: oír sus silbidos, presentir su temperatura, tener la paciencia para esperar el hervor y la cautela de no abandonarla. De esta manera, el argentino promedio solía entablar una relación de íntima familiaridad con su pava, observando abstraído el fuego, oyendo atentamente el canto del agua alcanzando los 80 grados ideales y recurriendo al chorrito de agua tibia para no quemar la yerba. La pava era una amiga que cantaba a todas horas del día. Pero en muchos hogares argentinos, eso ya no sucede. Resueltos a la convicción de que la tecnología mejora las condiciones de vida, miles de familias han abandonado a la vieja compañera del abuelo para comprarse una pava eléctrica, animal horrendo que se enchufa a la pared haciendo alarde de su apariencia moderna y su velocidad. Poniendo como excusa la falta de tiempo o la inseguridad de la hornalla, quienes tiempo atrás se calentaban las manos encima de la pava hoy deambulan por su hogar ignorando la tristeza del agua calentándose en soledad. Innecesaria desdicha que enmudece las cocinas y enajena las costumbres del pueblo argentino.

Reconozco que habrá situaciones de excepción, como la falta de gas o los sinsabores del contexto laboral. Pero no es allí donde apunto esta hipótesis, sino hacia aquellas personas que pudiendo calentar el agua en la pava que tantos años lleva en la casa, hayan resuelto creer que su agitada vida necesitaba la ayuda de este artefacto cipayo e inexpresivo, enemigo del pueblo, la pava eléctrica. Mientras tanto, espero que en las afueras del pueblo, como en una imagen bien campera, haya fogones ardiendo y entre las brasas, una pava tiznada chiflando, señal de que el agua ya está por hervir.

JP Flores