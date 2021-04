“Que haya un Comité de Crisis real, con participación de gente notable que hay en nuestra ciudad. Un Comité de Crisis formado por el Intendente y sus acólitos, no tiene disidencias. El único que toma decisiones es el Intendente. Y el Intendente tiene que escuchar y convocar” (Berenice Giménez, en nombre del Bloque del Frente de Todos).

Ausentes (positivos y aislados de manera preventiva)

Con la ausencia del secretario del cuerpo, Oscar Pardo, y los concejales Diego Bigot (Juntos por el Cambio), Facundo Celasco y Gonzalo Tavela (Frente de Todos), se realizó anoche una nueva sesión del HCD dolorense. Patricia Velázquez reemplazo a Pardo en la secretaria.

Los ausentes se mantienen aislados por haber sido positivos de covid-19 o haber estado en contacto estrecho con personas con covid positivo.

La sesión

El concejal oficialista José Equiza, tomo en primer término la palabra para expresar desde el bloque un reconocimiento al Dr. Adrián Lamacchia, Pte. del Colegio de Abogados de nuestra ciudad, fallecido hace algunos días víctima del covid-19.

Como ocurre habitualmente, se reiteran pedidos de los vecinos dolorenses sobre arreglos de calles, veredas, cloacas, desagües, etc. La totalidad de dichos pedidos fueron presentados por el bloque de la oposición, incluyendo varias propuestas vinculadas principalmente a la Salud y la Acción Social:

Gestión o compra de unidades de suero equino, a través de la Secretaria de Salud y medios pertinentes, para tratamiento de pacientes con coronavirus.

Ramiro Blasi: “El aumento de casos exponenciales en nuestra ciudad, desde 1 de abril a la fecha, fue del 130 %. Está comprobado que la aplicación de este suero ya aprobado, disminuye el 24% el uso de terapia intensiva, y en un 36% el uso de respiración mecánica. Solicitamos que el ejecutivo solicite al Ministerio de salud de la provincia la adquisición de este suero equino. No es barato, pero la vida de las personas no tiene precio. Ya está siendo usado en la provincia, y los datos de ANMAT son positivos al respecto. Estamos a disposición desde este bloque para gestionar y acompañar ante provincia y nación”.

Adhesión al Proyecto de Ley Tahiel (presentado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial), sobre homicidio vehicular y lesiones, a causa de “picadas” en vehículos con motor.

Ramiro Blasi: “Algunos datos para calibrar la importancia de esta Ley: entre 2016 y 2018 las muertes no bajan de 5500, y casi el 60% son de entre 15 y 45 años de edad. Este proyecto de Ley busca aumentar las penas a las personas que cometen homicidio o lesiones vehiculares. Hoy son excarcelables. Se pide entre 8 y 25 años de prisión e inhabilitación de por vida para conducir. Estos siniestros dejan mucho prejuicio y familias destruidas; detrás de cada víctima hay una familia que sufre mucho”.

Adhesión al Proyecto de Ley “Alcohol 0”, presentado también por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Ramiro Blasi: “Los datos son similares a los del proyecto anterior. 1 de cada 4 personas que ingresan a guardias hospitalarias después de un accidente de seguridad vial, asume que consumió alcohol. Lo mismo motociclistas y ciclistas. Hay paises que no se han adherido a este sistema de Alcohol 0, y provincias y ciudades en nuestro país que han adherido y que no. La estadística, ante la duda, indica que ante la discusión de que el alcohol en sangre debe ser 0,5%, menos o más, prefiero que sea directamente 0%, ante estos datos que indican que muchas personas cometen estos siniestros viales por haber consumido alcohol”.

Fumigación de plagas. Capacitación para fumigación de plagas, insectos, y manejo de pesticidas. Hasta que el Municipio esté en condiciones de hacerlo por sí mismo.

Ramiro Blasi: “Hay innumerables reclamos de vecinos de Dolores, a pesar de la campaña de fumigación realizada. En esta época se incrementa la cantidad de mosquitos, en todas partes, especialmente en espacios verdes. Pero este año tenemos el covid-19, y los síntomas de este virus son similares a los del dengue. La persona que puede confundir los síntomas se ira a hisopar y empezar a producirse un importante colapso en el sistema de testeo. Hay muchos barrios, calles, lugares con chatarra amontonada, basura, etc. Y hay que generar empleo coordinando cursos con la provincia, para vecinos desempleados, para enseñarles en el manejo de pesticidas y fumigación. Sería una salida laboral casi inmediata”.

Recolección de basura en calle Cerrito al 300.

Silvina Crespo: “Nos reunimos con vecinos de esta calle, que vienen realizando múltiples reclamos a Obras Publicas, ya que el recolector de basura no pasa diariamente por este sector. Los animales rompen las bolsas, o quedan amontonadas y genera moscas, roedores, plagas. Solicitan que el camión pase periódicamente como es necesario”.

Arreglo de calle Cerrito al 100 entre Vucetich y Alem.

Silvina Crespo: “También vecinos nos manifestaron que allí la calle es intransitable. Es calle de tierra y necesitan salir con autos u otros vehículos. Cuando llueve, por los baches, la calle se empantana todavía más”.

Toma de acciones consensuadas en caso de cierre por covid-19 en nuestra ciudad.

Berenice Giménez: “Este pedido al Intendente va en concordancia con el que le presentamos hace ya una semana. El aumento exponencial de casos en nación, provincia y también en nuestra ciudad es evidente, y Dolores es considerado un municipio con alto peligro epidemiológico, tenemos ya 42 muertes. Muchos vecinos sufren también una pandemia económica, comerciantes de nuestra ciudad, gastronómicos, gimnasios, etc. Como medida preventiva creemos que hay que escucharlos y tomar medidas positivas al respecto. Que los que trabajan en forma independiente no sean los más golpeados. Que haya un Comité de Crisis real, con participación de gente notable que hay en nuestra ciudad. Un Comité de Crisis formado por el Intendente y sus acólitos, no tiene disidencias. El único que toma decisiones es el Intendente. Y el Intendente tiene que escuchar y convocar”.

Demarcación de estacionamiento reservado a Jardín Maternal “Pequeños Ángeles”.

Limpieza de zanjas en distintas calles de nuestra ciudad.

La concejal Giménez se refirió a múltiples zanjas y desagües en pésimo estado o directamente llenos de basura y chatarra en distintos sectores de nuestra ciudad. Un ejemplo es la calle A. Bassi, a la altura de la parte trasera del Parque Termal, donde hace años se ha formado un basural y los alrededores incluyendo las zanjas, están llenas de basura.

Arreglos de caños rotos en calle Bolívar al 400.

Compra de predio para la ampliación del centro Integral de Seguridad.

Etchevarren propone mientras tanto: el “Día del Peluquero”

El bloque oficialista presento solo un proyecto: declarar el 26 de febrero de cada año “Día del Peluquero”, en homenaje a Horacio Fontana.

No hay dudas de que la figura de este querido vecino dolorense lo amerita.

Pero en una sesión desarrollada en medio de una crisis sanitaria sin precedentes que involucra también a Dolores… presentar solamente este proyecto genero total desconcierto en quienes esperábamos propuestas concretas para enfrentar la delicadísima situación sanitaria en la ciudad.