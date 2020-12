Por el Dr. Héctor Ulises Napolitano.

La necesidad de creer junto a la de tener afecto son las principales y esenciales que experimenta todo ser humano en su aspecto espiritual y anímico.

La necesidad de creer responde a motivaciones como son las de confiar y tener esperanza en alguien o en algo. No basta con solo creer en sí mismo, sino que es imprescindible confiar en alguien, porque la mayoría de los actos humanos se apoyan y se sostienen en la confianza (por ejemplo celebrar contratos, concertar negocios, unirse en matrimonio o formar pareja, asociarse con otros, etc.).

También se puede decir que en los actos que libre y voluntariamente se realizan está presente la fe de quien los piensa y ejecuta en el sentido de creer y confiar en lo que hace y en la esperanza de lograr con ellos el fin, objetivo o la meta que se propuso. La esperanza deviene de creer y confiar, y el diccionario la define como “estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos”, y es tan afín a creer y confiar que ambos aparecen como sinónimos de ella. Muestra de lo dicho es que junto a la fe es una virtud teologal y que existe un refrán popular que se refiere a ella como el postrero don del ánimo que una persona puede perder en la vida, al expresar ”lo último que se pierde es la esperanza”.

De lo analizado resulta que la necesidad de creer que persiste en la humanidad desde épocas primitivas hasta la actualidad, ha sido y es imprescindible, porque el ser humano al saberse vulnerable ante peligros como enfermarse, accidentarse, morirse, ha recurrido y hasta hoy recurre a pedir protección y ayuda, primero de dioses y con el advenimiento del Cristianismo de un solo Dios todopoderoso, ya que reconoce de esa manera que su capacidad es finita y limitada, apelando a completarla y complementarla, con lo sobrenatural, dando existencia y entidad a lo que es invisible a los ojos, pero espiritualmente presente en todos y cada uno de nosotros, es decir omnipresente y omnisciente. Muestra de ello fue y es la filosofía aristotélica que introdujo al estudio como nuevas disciplinas a la Metafísica y la Teología.

También el filósofo alemán Immanuel Kant tuvo al respecto razonamientos tales como “teóricamente la existencia de Dios es indemostrable, pero en la práctica es necesaria. Si existe la moral, no todo está permitido. Si todo no está permitido, entonces es que hay Dios”. Es decir, que la necesidad de creer en lo que respecta a la religión no solo deviene de lo espiritual en sí mismo, sino también de lograr una regulación de la vida cotidiana y de la convivencia humana basada en reglas morales que al establecer lo prohibido, determinan aquello que está permitido hacer.

En síntesis, podemos resumir la necesidad de creer diciendo que es: fe en un ser superior, confiar en sí mismo (autoestima) y en otro u otras semejantes (pareja, amistades, socios, gobernantes), y tener esperanza en una vida mejor, tanto en la existencia (superación, progreso) como para después de la muerte (vida eterna).

Para finalizar, voy a señalar lo que en mi opinión son Buenas y Malas Creencias .

Buenas Malas

Amor. Amistad Adivinadores. Agoreros

Buenaventura Brujerías

Conocimientos Científicos Curanderismo

Chances Chismes

Devoción a Dios Diabólicas

Evidencias Extrañezas

Factibilidad Ficción

Generosidad Generalizaciones

Hechos Habladurías

Ideología Idolatría

Justificativos Juramentos

Leyendas Luz Mala

Milagros Magia Negra

Notoriedad Nimiedades

Originalidad Ocultismo

Positivas Patéticas

Religiosas Ritos raros reñidos a lo religioso

Santidad Superstición

Tolerables Temidas

Utilitarias Utópicas

Verdad Visiones. Versiones

Yoga Yeta

Zafar de zozobras Zoolatría (ejemplo la India donde la vaca es sagrada y no se

mata, mientras millones de hindúes mueren de hambre).