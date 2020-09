Pese a que la ciudad está en Fase 4, y el Aislamiento Preventivo continúa, gran cantidad de dolorenses hacen vida casi normal. El Canal 9 se convirtió en el centro de reunión de gran cantidad de jóvenes, que no sólo van a pescar, sino a reunirse con amigos.

El pasado fin de semana, la zona del Canal estuvo colmada; y hasta se habló por redes sociales de festejar la Estudiantina.

Ante este panorama, y que se viene el Día de la Primavera y del Estudiante, desde la Municipalidad se informó “En los últimos días hemos visto con mucha preocupación, como jóvenes y adultos eligieron al canal como un lugar para realizar encuentros entre familiares y amigos.

Esto, además de violar el aislamiento aún vigente, también genera otro tipo de riesgos.

Somos conscientes del relajamiento de la sociedad ante la cuarentena en todo el país y Dolores no está ajena a esta situación.

En este contexto, sabemos que el próximo 21 de septiembre va a ser un día de encuentro especialmente de jóvenes y por seguridad no queremos que sea el Canal el lugar donde lo hagan.

Por eso, hemos decidido habilitar el Parque Libres de Sur, un espacio cercano, en el cual se implementarán medidas se seguridad, se solicitará el cumplimiento con normas de prevención vigentes y se dispondrá una ambulancia con personal de salud para la asistencia en el lugar o traslado al Hospital, ante alguna situación que lo requiera.

Apelamos a la responsabilidad de las familias, para que quienes autoricen a sus hijos a participar de estos encuentros, asuman el compromiso de estar cerca, acompañarlos, para que todo se desarrolle de la mejor manera a y los jóvenes puedan disfrutar de su día cuidándose entre todos”.

Recomendaciones por la celebración del 21 de septiembre

Desde la Municipalidad de Dolores, en el marco de la celebración del Día de la Primavera y el Estudiante, desde la Dirección de Juventud se realizaron una serie de recomendaciones para que sean tenidas en cuenta por quienes participarán.

El Director de Juventud Emilio Gisondo indicó que “no hemos realizado ningún evento a lo largo de todo el año y el Día de la Primavera no es la excepción, es por eso que queremos informar que a la hora de hacerlo, lo hagan respetando el distanciamiento, uso de barbijo o tapa boca, no compartir mate, vasos, botellas o latas de bebidas”. También comentó que el Parque Libres del Sur contará con asistencia de seguridad y salud por cualquier eventualidad como se hizo siempre, es un lugar seguro y que se encuentra dentro de la ciudad. Se pide la colaboración de las familias y padres, no olvidando el contexto que se vive. “Queremos que los jóvenes y las familias disfruten el día pero también que sean responsables para cuidarnos entre todos”, acotó Gisondo.

Se le pide especialmente a los padres que aconsejen a sus hijos a que tomen todos los recaudos, desde el Municipio se desaconseja a que concurran al Canal 9, un lugar que es peligroso, de más difícil control y que puede generar accidentes tanto de ida como de vuelta.

El Municipio no esta propiciando el festejo, pero alguien piensa seriamente que los jóvenes no van a salir, es por eso que se les solicita que utilicen las instalaciones del Parque Libres del Sur que son seguras.