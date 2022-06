La publicación el pasado martes de 119 Ordenanzas (sancionadas en el 2021), en el Boletín Oficial Municipal no solo corrobora el incumplimiento con la ley por parte del Intendente Etchevarren, sino que demuestra que algunas de ellas se han ejecutado sin tener validez legal, como ha sucedido con la Ordenanza Impositiva 2022.

En una nota que este Diario publicó a comienzos de este mes señalábamos, que según dispone Ordenanza General 267/80 de Procedimientos Administrativos en su artículo 112º, los actos administrativos (decretos y ordenanzas) “no producirán efectos respecto de los mismos en tanto no sean publicados legalmente”. Que además en su Artículo 125º la normativa puntualiza, que esos actos administrativos “producirán efectos jurídicos a partir del día siguiente al de su publicación…)”.

Lo ocurrido con esa publicación masiva de Ordenanzas (entre las número 7310 y 7429) el pasado martes 14 de junio, parecería señalar que la gestión Etchevarren procura superar/enmendar la omisión que ha sido una constante hasta ahora, aunque sigue haciéndolo con los decretos por el Intendente firmados.

Y como consecuencia de esa omisión de publicación de Ordenanzas en tiempo y forma, hay algunas que se han puesto en ejecución en forma ilegal, la Impositiva 2022 como al principio señalamos (tampoco lo está la del Presupuesto, sancionada el 15 de marzo pasado) sobre transmisión de bienes, adquisiciones, eximiciones, etc., todo lo cual demuestra graves falencias en la administración de la actual gestión municipal, que en algún caso podrían llegar a ser judicializadas.

Y alguna de las Ordenanzas ahora publicadas muestran también un festival de eximiciones, tanto de la tasa por “Alumbrado, Barrido y Limpieza”, como del “Derecho de Cementerio” y también de “Patente de automotores”, en algunos casos solicitadas en forma poco ética por quienes resultan beneficiarios.

Y hay una Ordenanza en particular, la número 7.428, que suma desconocimiento a las falencias apuntadas, ya que demuestra que los “señores Concejales o el Departamento Ejecutivo si la promovió” no entienden o no han leído el artículo 77° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que dice: se denominará “ Ordenanza , si crea, reforma, suspende o deroga una regla general, cuyo cumplimiento compete a la Intendencia Municipal”.

Y por qué nuestra aseveración, porque esa Ordenanza 7.428 declara de “ interés las Actividades de Turismo en Dolores y Sevigné, por lo tanto “no crea, no reforma, no suspende o deroga nada que la Municipalidad tenga la obligación de hacer cumplir”.

La sanción de este tipo de norma inconducente, hace cada día más engorroso al ciudadano y particularmente al contribuyente poder consultar y saber cuántas de esas más de siete mil cuatrocientos ordenanzas están vigentes.

Y más allá de todo lo antes señalado es pertinente decir, que no se puede por el momento indicar cuántas de estas Ordenanzas publicadas tienen valor legal desde el punto de vista de su sanción, ya que como se puntualizó en la última sesión del Concejo Deliberante, desde 2019 la bancada oficialista no cumplió con el cupo femenino de ley en muchas oportunidades, situación claramente ilegal.