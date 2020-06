La Municipalidad de Dolores deberá proveer alojamiento digo a una vecina, medida que en primera instancia había sido dispuesta por el Juzgado Civil y Comercial nº 2 de Dolores en el marco de una acción de amparo, y que ha quedado ahora firme al rechazar la Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata la apelación interpuesta por el Municipio.

La acción de amparo contra el Municipio había sido presentada el año pasado, en cuyo marco la vecina solicitaba se le otorgara un alojamiento digno, con condiciones edilicias adecuadas.

La amparista indicaba ser víctima de violencia física y discriminación, resaltando que se encontraba atravesando una situación de extrema vulnerabilidad y exclusión, que vivía en una situación de hacinamiento que ponía en riesgo su vida y la de todo el grupo conviviente, ya que ante la falta de muebles y espacio dormía en el suelo y no poseían medio alguno para calefaccionarse, resaltando que esa situación ponía en riesgo su vida en forma permanente, por lo cual solicitaba un lugar que le garantizara los derechos de igualdad, salud, no discriminación, vivienda digna, etc.

La demanda fue contestada por la Dra. Mariana Etchevarren en su carácter de apoderada del Municipio sosteniendo que la demandante no había aportado medios probatorios de la situación alegada de discriminación y vulnerabilidad, ni su condición de calle, no habiendo brindado datos objetivos sobre esa situación, afirmando la abogada que la pretensión casi caprichosa de una vivienda digna se hacía olvidando que dicho extremo se impone al Estado en casos de verosimilitud, urgencia y vulneración evidentes.

Manifestó también, que desde el Municipio se le había brindado ayuda con alimentos, gas envasado, calzado, indumentaria, frazadas y luminaria como resultaba del informe que se acompañaba, no existiendo en consecuencia para la abogada acto u omisión alguna del Estado municipal que hubiera vulnerado derechos de la accionante.

Luego de distintas etapas del proceso, en marzo pasado el Juzgado Civil en una fundada y extensa resolución resolvió la cuestión, señalando que estaba acreditada la situación de vulnerabilidad, marginalidad, exclusión y discriminación que sufría la amparista en un contexto de violencia familiar, de género y de riesgo real para su integridad físico-psíquica. Que si bien se le había provisto alimentos y ropa la Municipalidad no había dado respuesta al pedido de alojamiento formulado, siendo que el Estado es garante de la vida privada y familiar, quien además debía proteger la dignidad de la persona, la salud física y psicológica de quien se halle en situación de vulnerabilidad.

Por ello la titular del Juzgado condenó a la Municipalidad de Dolores a brindar a la amparista en forma inmediata “un alojamiento digno y seguro en condiciones de habitabilidad, por el plazo de un año mientras duren las condiciones de marginalidad y vulnerabilidad, incluyéndola en un programa de viviendas en curso o a futuro para satisfacer en forma permanente su necesidad habitacional”.

Dicha resolución fue apelada por el Municipio ante la Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata, cuyos jueces, los Dres. Roberto Daniel Mora (de primer voto), Elio Horacio Riccitelli y Diego Fernando Ucin, el pasado jueves resolvieron rechazarla.

Entre otras observaciones el Dr. Mora en su voto puntualizó, que el Municipio al contestar la demanda había partido “de una negativa puntillosa respecto de aspectos fácticos de la pretensión, alertando por la notoria ausencia de prueba aportada y ofrecida…”, cuestión que se había reiterado al plantear la apelación contra la sentencia. Que en el recurso se sostenía que el fallo de primera instancia había violado el principio de congruencia, pues se condenaba al Municipio al cumplimiento de una serie de medidas que excedían por completo el objeto de la demanda.

Al respecto el Juez señaló: “una primera mirada parecería conceder razón a tal reprobación, aunque a la luz del esclarecedor informe producido…, tal primaria coincidencia se desvanece”, indicando a su vez el Magistrado, que “las obligaciones accesorias que nacen de la sentencia, por fuera de la provisión de alojamiento… consisten en asegurar a la amparista, en forma inmediata, la atención de su salud de manera interdisciplinaria (…) fomente su independencia y capacidad de autovalidamiento para salir del contexto de exclusión y marginalidad…”.

“La cerrada negativa de la demandada a aceptar tales adicionales condenaciones sin más razón que el exceso advertido -y denunciado- entre lo pedido en demanda y lo otorgado por sentencia, no la verifico como suficiente para concederle razón. Es que tal actuación de la jueza no conlleva violación alguna al principio de congruencia…” resaltó.

Y sobre la sentencia de primera instancia dijo: que “con la mirada puesta en conjunto, no sólo ordenó a la demandada la provisión de un alojamiento temporal; al propio tiempo conminó a la autoridad comunal a que le provea otro tipo de asistencia para que, en definitiva, la solución perdure en el tiempo y no se convierta en un mero paliativo (parche) en la situación vital de la actora”.

El Juez Dr. Riccitelli votó en igual sentido, resaltando la aguda reflexión del Juez Mora, cuando en un pasaje de su voto reprochó a la Municipalidad que anoticiada de la situación límite de la demandante, “lejos de procurar su atención a través de los mecanismos institucionales convenientes, pretendió desligar su responsabilidad con la entrega esporádica de elementos de primera necesidad cuando, en su condición de autoridad pública, debió procurar la atención básica que, como surge de las notas agregadas al expediente, se le requirieron”.

Asimismo señaló, que el Municipio demandado le había brindado a la amparista “paliativos insignificantes frente a un denunciado cuadro de vulnerabilidad extrema”; que la misma había necesitado de este proceso judicial “para vencer la indiferencia estatal”; y que la magistrada que había concedido el amparo debió requerir “la intervención de una integrante de la Asesoría Pericial del Poder Judicial para poner en palabras de un tercero imparcial la realidad de vida de la amparista, el que permitió arrojar luz a un escenario reiteradamente desconocido por el Municipio”.

El Dr. Ucin por idénticos fundamentos e igual alcance adhirió al voto del Dr. Mora, por lo que en definitiva los tres jueces de la Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata resolvieron rechazar la apelación planteada por la apoderada de la Municipalidad de Dolores, quedando en consecuencia firme el fallo que condenó al Municipio a otorgar a la vecina en forma inmediata “un alojamiento digno y seguro en condiciones de habitabilidad, satisfacer la atención de su Salud de manera interdisciplinaria, a efectos de diseñar estrategias de intervención que le brinde contención y el tratamiento de sus problemas de salud”; e incluirla “en un programa de viviendas en curso o a futuro para satisfacer en forma permanente su necesidad habitacional”.

Tras ese fallo, el pasado martes el Juzgado Civil y Correccional nº 2 intimó a la Municipalidad para que dé acabado cumplimiento a lo ordenado en la sentencia.

La cruda realidad detrás de la sentencia

Agustina es una joven transgénero de 35 años, sin contención ni afecto familiar, que cursó solamente la educación primaria en la Escuela Especial, pero según pudimos saber es una luchadora y un ejemplo de solidaridad, que jamás bajó los brazos. Una persona que a su manera y con sus escasos recursos, pelea todos los días de su vida por la dignidad y el bienestar de quienes la rodean.

Hace un año tocó fondo y su último recurso fue iniciar un amparo, instancia a la que llegó acompañada de diferentes organizaciones solidarias. Pudo recurrir a Mujeres Dolorenses, a Red Solidaria, a la Asociación Judicial Bonaerense, a Jorgelina Martínez entre muchas, hasta que le contó su situación a la Dra. Gisela Bournot en la Defensoría del Pueblo, quien fue nexo con los Defensores Oficiales Dres. Martín Lestarrepe y Carlos Pereyra, quienes llevaron adelante la iniciativa judicial para que lograra mejor su calidad de vida.

Dicho amparo fue iniciado hace nueve meses, pero las maniobras dilatorias del Municipio tuvieron lamentablemente directa consecuencia en la salud de Agustina, que hoy ya no podría caminar, se encontraría postrada y escarada, quien además va perdiendo la visión en forma paulatina, situación que sucede mientras el Hospital San Roque desde hace más de 15 días no consigue trasladarla para que se le practique la intervención quirúrgica que quizás le salve la vida. Su cuadro según información que nos fue suministrada, se agrava día a día al persistir la misma situación de vulnerabilidad en la que ha vivido siempre.