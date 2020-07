Por el Dr. Héctor Ulises Napolitano

Varias veces he dicho que, a mi entender, la mejor definición de libertad individual la da el artículo 19 de nuestra Constitución, al establecer que es aquella que se ejerce en todo cuanto la ley no obligue o prohíba hacer.

Además el artículo 14 de dicha Constitución las enumera para conocimiento de todo habitante de este país.

Es cierto que para el caso de una emergencia producida por una catástrofe o una epidemia no se contempló tal situación en la Constitución, pues el Estado de sitio responde a otras causales como conmoción interna o ataque exterior, es decir a cuestiones que atañen al orden y la seguridad interna o a la defensa nacional.

La cuarentena es una antigua medida de carácter epidemiológica, que por su efectividad para evitar contagios en situaciones de epidemias y pandemias es utilizada en todo el mundo, tal como queda demostrado en las actuales circunstancias que nos toca vivir a nivel global.

Dicha medida para ser efectiva debe estar acompañada de prohibiciones impuestas por el gobierno ante la emergencia, que afectan la libertad individual en cuanto al derecho de circular libremente y al de trabajar y ejercer la industria, el comercio, entre otras.

Por eso es tan importante que ante el vacío o laguna existente en materia de previsión jurídica frente a una situación de desastre o de pandemia como la que estamos viviendo, se establezca el Estado de Emergencia para dar legalidad a las medidas que el Estado pueda tomar en tales casos.

Lógicamente, es una cuestión a contemplar y prever, una vez superada esta pandemia.

Al faltar el instituto del Estado de Emergencia, la restricción de las libertades individuales por causa de la cuarentena que se dispuso, se legitima en una figura jurídica llamada ”estado de necesidad”.

Jurídicamente el estado de necesidad es una causa de justificación consistente en cometer un mal para evitar otro mayor. Además, es una causa de fuerza mayor.

En el caso de la cuarentena restringir libertades individuales de manera transitoria para evitar la propagación de una epidemia, protegiéndose como bien el de la vida y la salud de la población en general.

Las restricciones a las libertades individuales son transitorias, es decir por un tiempo determinado, en cambio la pérdida de la vida es para siempre y no tiene retorno.

Si bien la cuarentena se estableció por un Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional y no por Ley del Congreso, es equiparable a una ley, precisamente porque lo justifica la necesidad y la urgencia de la pandemia, siendo uno de los DNU más pertinentes y oportunos que se han dictado, entre tantos que se usan como excusas para eludir, por cuestiones puramente de conveniencia política, el correspondiente tratamiento parlamentario.

Además, no fue necesario establecer sanciones para los casos de incumplimientos de la cuarentena, ya que las mismas se hallan previstas en el Código Penal.

Hasta aquí la situación en lo jurídico y legal.

Sin embargo, se levantaron voces contrarias a la cuarentena, incitando a su quebrantamiento por entender, entre otros motivos, que la misma restringe inconstitucionalmente las libertades individuales de circular, trabajar, comerciar, priorizando en algunos casos a la economía por sobre la salud pública.

También incentivando a movilizaciones y reuniones para manifestar pública y callejeramente repudio contra la cuarentena por cualquier motivo, desde la falta de libertad y justicia hasta la necesidad de trabajar, defensa de la democracia, la república, la propiedad privada, etc., etc., etc.

Todo ello incentivado por un sector político de la oposición antes gobernante y del periodismo hegemónico como Clarín y La Nación.

Nombro al sector político y a los medios de comunicación, porque son ellos, sin lugar a dudas, los que incitan estas movilizaciones anticuarentena con un fin aviesamente solapado de producir un estado de caos social con propósitos institucionalmente desestabilizantes.

Lo contradictorio del caso, no es sólo ver manifestantes que protestan por cualquier cosa que se les ocurre, desde estar en contra de la cuarentena, por el caso del Fiscal Nisman, hasta la condena a la masonería, sino que lejos de perjudicar al gobierno nacional, están perjudicando al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que la mayoría de esos manifestantes, por no decir todos, votaron.

El perjuicio que le ocasionan al gobierno de Rodríguez Larreta, es que al romper la cuarentena están violando las medidas de aislamiento social que dicho gobierno dispuso, trayendo como riesgo el peligro de una mayor propagación en el contagio del virus por la masificación de tales manifestaciones, en una ciudad que es epicentro de la pandemia. Además, las personas que se movilizan y reúnen con tales fines residen en la propia Ciudad de Buenos Aires.

Yo estoy de acuerdo con el libre derecho a manifestarse, pero no es oportuno ni conveniente hacerlo en estos momentos, por el peligro que ello conlleva para la vida y la salud pública.

También es bueno que el periodismo opine, pero no buscar con ello caldear los ánimos, porque es peligroso para la armonía social que el momento requiere, como criticar desde la oposición política para mejorar o visibilizar errores, pero no para incursionar en la diatriba y el enfrentamiento estéril.

“La libertad individual en cuarentena es responsable de no contagiar, y después que pase la pandemia, la del esfuerzo y resiliencia para afrontar y superar sus económicas y sociales consecuencias”.