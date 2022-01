Por Dr. Héctor Ulises Napolitano

Siempre ha despertado en mí la curiosidad por ciertos pensamientos, incluso acertados y verdaderos, que nacen de manera instantánea y que no responden a un razonamiento previo, entre los que se encuentra la intuición.

Es definida por el diccionario como “la percepción o conocimiento claro, directo e inmediato de una idea o una verdad, sin necesidad de razonamiento lógico”

Es decir una idea que surge en un momento, sin antes haberla pensado, y que nos puede señalar un indicio para hallar o descubrir algo, una sospecha para hacer una averiguación o investigación, un medio o una salida para resolver un problema, etc.

Podemos decir que la intuición nos pone en nuestra mente un supuesto o una hipótesis, que en los hechos puede ser verdadera o no, pero que en momentos de confusión nos brinda claridad para pensar en otra u otras alternativas, en especial para solucionar problemas.

También en varios casos, nos pone en alerta ante un eventual riesgo o peligro para nuestra persona o de nuestros seres queridos. Lo que vulgarmente llamamos “corazonada”.

Quien no ha dicho alguna vez ¡tengo el pálpito de que va a ocurrir tal o cual cosa!.

En nuestro lenguaje corriente a la intuición la llamamos por “corazonada”, “pálpito”. “presentimiento”, etc. Por ejemplo la palabra presentimiento que tiene como sinónimos a las otras dos antes mencionadas, y a presagio y sospecha, es definida por el diccionario como antever por cierto movimiento interior del ánimo lo que ha de suceder y también adivinar una cosa antes que suceda, por algunos indicios o señales que la preceden.

En cualquier momento nos puede suceder ante un dilema a resolver que nos detenemos a pensar o en algunos casos sin pensar en él nos surge de repente una idea que nos viene a la mente y de manera clara nos da la forma de abordarlo.

También tal repentina idea puede resultar de un sueño mientras dormimos, que al ser importante luego lo recordamos y lo tenemos presente al despertarnos, o puede también que nos despierte cuando se trata de un problema que nos preocupa y al cual queremos darle una solución.

En estos casos, la intuición nace del inconsciente, el que, en mi opinión, también juega cuando estamos despiertos, ya que al no surgir del razonamiento lógico, no la origina el consciente, es decir la conciencia, sino que llega o irrumpe en ella.

Tengo al respecto un recuerdo muy cercano. Una vez mi madre durmiendo soñó que un pariente muy íntimo sufría un accidente automovilístico, habiéndome descripto a mí cuando se despertó no sólo como sucedía, sino hasta pormenores del accidente.

Por supuesto que lo tomé como una pesadilla que había tenido. A las pocas horas nos enteramos que ese pariente había sufrido tal cual el accidente que había soñado mi madre, coincidiendo hasta en el modo y circunstancia que mi madre lo soñó.

También existen varios casos de personas que al haber tenido la intuición de que algo malo les iba a suceder, cancelaron un viaje a pocos días u horas de emprenderlo, salvando por tal decisión sus vidas, al precipitarse el avión o chocar el colectivo en los que tenían que viajar, dejando un resultado trágico de muertos y heridos.

En materia de intuición siempre se habla y se destaca a la mujer, es decir a la intuición femenina, posiblemente por ser más sensible que el hombre, no porque éste no lo sea en parte, sino por racionalizar casi todo. Es decir, la mujer es proclive a hacerle caso a los sentidos que el hombre que por lo general se inclina hacia lo racional.

Muchos adjudican este episodio que voy a relatar a la casualidad, cuando en verdad es una intuición. Por ejemplo, cuando viene al recuerdo una persona a la cual hace tiempo que no vemos, y a la vuelta de la esquina o en un lugar impensado la encontramos. Algunos hablan de casualidad considerando que es algo fortuito, para mí, en cambio, veo en ella una intuición de quien pensó en la persona y más si su deseo era encontrarse con ella, y con mayor razón aún si el episodio sucedió en el mismo día o casi inmediatamente después de pensarlo.

En orden a los descubrimientos ha influido más la casualidad que la intuición. En el de la penicilina y en otros tantos fue la casualidad. No así, a mi entender, el de Arquímedes, que para comprobar el principio que luego estableció y que lleva su nombre, tuvo la idea de meter su cuerpo en una bañera con agua. Es decir, que intuyó que haciendo eso lo lograría. Su ¡eureka! que en griego significa “he encontrado” lo dice todo.

“Hay que hacerles caso a las intuiciones, porque nos pueden dar la idea que el razonamiento a veces no encuentra”.

Pero ¡ojo!, una cosa es creer en la intuición y otra es ser supersticioso.