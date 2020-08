por la Dra. Nancy Daniela Ruiz.

Este artículo que escribo, tiene por finalidad la de compartir algunos saberes del derecho, que se centran solamente en tres puntos, compartir qué es una sociedad, de qué se habla cuando se menciona el capital social, y los problemas recurrentes de insolvencia que ha traído en nuestro país la infracapitalización de las sociedades.

Hace muchos años me dedico a estudiar estos temas, he participado y participo de forma constante cada año de actividades estrechamente ligadas al tema mercantil, he forjado una mirada, muchas veces crítica, sobre la actividad empresarial frente al consumidor de carne y hueso, y creo que más allá del avance legislativo que representa el Derecho Consumeril y que resulta innegable el avance de la legislación interna en este punto siguiendo lineamientos y estándares internacionales, creo que no deja de ser “un sujeto vulnerable” frente al comportamiento empresario.

Para comenzar, le propongo al lector que juntos revisemos algunos conceptos, para ello voy a comenzar definiendo a la sociedad; pues ella, como enseña Ricardo Nissen, es un contrato de organización creado por la ley como un medio de concentrar capitales con la finalidad de realizar una actividad de carácter económico a través del cual “los socios” gozan de una serie de normas legales destinadas a regular las relaciones que surgen de ese negocio jurídico constitutivo.

En modo criollo, la sociedad representa la unión de voluntades de una o varias personas, que a través de la firma de un contrato se disponen a realizar una actividad económica lucrativa, y así a través de un contrato nace “una persona jurídica diferente” a las personas que firmaron ese contrato.

Existe en nuestro país, la denominada “Ley General de Sociedades”, la cual le impone a la sociedad, esta persona jurídica diferente de las personas que firmaron el contrato, cumplir con una serie de requisitos para desplazarse por la vida societaria, y ahí es donde, entre otros requisitos, la ley exige que la sociedad fije cuál va a ser su “capital social” , del cual adelanto al lector existen infinidades de definiciones, pero opto por la de mayor acatamiento en la doctrina, que define al capital social como “la suma de los aportes de los socios” (Halperín Issac, Sociedades Anónimas , Buenos Aires, Depalma, año 1974, página 174, citado en Cuadernos Profesionales del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, coordinado por Noemí Rebeca Bdil 1° edición, año 2017); es decir el capital social estará compuesto por lo que cada socio “aporte” para llevar a cabo una actividad económica determinada, si por ejemplo, decidiéramos con quien lee esto formar una sociedad, podría usted aportar cuatro y la escribe seis, y entonces tener un capital social de diez pesos.

Ahora, es importante realmente el capital social de una empresa?, mi respuesta es sí. Y, afirmo esto teniendo en cuenta las funciones económicas que asume cualquier empresa, y por ende que tiene el capital social, que de hecho son varias. Pero, sólo me voy a referir en esta entrega a la función de garantía, la función productiva, y por ende la función social, aunque adelanto que la de garantía es notablemente esencial.

La función de garantía del capital social de una empresa implica para los socios la indisponibilidad de cierta parte del patrimonio en favor de terceros, se tutela al tercero, es decir terceros que contratan con la empresa y que se convierten en acreedores de las promesas de la actividad económica de la misma, siguiendo el ejemplo que dí más arriba, si con el lector constituimos una sociedad de diez pesos, la ley quiere que esos diez pesos estén para garantizar al acreedor ante cualquier eventualidad de incumplimiento por parte de la empresa.

Por otro lado, la función productiva se relaciona entrañablemente con el objeto de la sociedad, es decir con la actividad que la empresa, valga la redundancia, emprende, podemos pensar para entender no es lo mismo un capital de trabajo de una empresa automotriz que el capital de trabajo que necesitará una fábrica de zapatos.

Afirmo que la función del capital social es vital en la empresa y en cualquiera de sus expresiones o tipos (sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad anónima simplificada, etc); porque la ley para algunos tipos societarios no exige montos determinados o exige montos mínimos en otros casos; pero entiendo como viene ocupándose una parte del derecho mercantil que el capital social debe ser razonable y en equilibrio con la actividad que vaya a llevar a cabo la empresa, el empresario es un sujeto que al desplegar una actividad asume riesgos, esto es desde tiempos inveterados así, porque como contrapartida a ese riesgo que asume serán en definitiva las ganancias de que goce y eso es lógico, no puede pretenderse una empresa sin ganancias.

La infracapitalización se da en casos de capitales realmente exiguos y casi abstractos, seguramente con la sociedad que hemos hecho con el lector de diez pesos no vamos a poder fabricar autos, y si nos ponemos a fabricar y no conseguimos vender los autos no podremos pagar la cuenta de trabajadores o proveedores.

Me inclino por pensar, que cuando estamos frente a una sociedad con un capital exiguo o insuficiente en relación a la actividad económica que se va a desplegar, eso conlleva a que en vez de que asuma el riesgo el empresario, lo asumen de forma indirecta terceros que contratan con la empresa, y ello me hace sostener que se genera un estado de vulnerabilidad para el sujeto contratante con la empresa o consumidor de la misma, que en definitivas cuentas si fracasa el empresario conllevarán las pérdidas más grandes, situación que si la miramos en perspectiva constitucional no sería lo querido por el ordenamiento legal integrado de nuestro país.

Recientemente, he participado de un encuentro de derecho mercantil en la Provincia de Buenos Aires, y precisamente allí se trató el tema, y una destacada jurista se refirió al tema, hablando de la preocupación sobre la infrapatrimonialización de las empresas y sus consecuencias en la realidad económica agudizada por la pandemia que atraviesa el mundo.

Quiero destacar que por supuesto, como siempre ocurre en el derecho, hay posturas diferentes a la que sostengo, que se apoyan en otros argumentos y no por eso son inválidas; pero mi mirada profesional siempre está ligada y puesta en el más vulnerable, en aquella persona que de buena fe contrata y luego por alguna circunstancia ve sus derechos o expectativas quebradas con todo lo que ello conlleva desde lo material y emocional.

Encuentro interesante, tocar sintéticamente el tema de la financiación. Porque constituir una sociedad dotada de poco o poquísimo capital en simetría con la actividad económica que va a desarrollar, diría que es fácil y posible desde el punto legal, y lo primero que podemos pensar con el lector es que entonces si la sociedad que constituimos tiene diez pesos podemos pedir crédito; pero pienso precisamente que la dificultad de la infracapitalización comienza luego de la constitución de la sociedad, puesto que salir al mercado bancario y financiero a pedir crédito con un capital infradotado es sumamente difícil, más teniendo en cuenta que países como el nuestro están tratando de recomponer deudas internacionales para poder sanear el mercado de créditos internos y así retomar el giro de la rueda que permite la actividad económica en cualquier lugar del mundo.

Para concluir, diré que la infracapitalización no es un tema nuevo, de hecho Vítolo enseña que la primera expresión de este tema fue en la legislación egipcia en el año 1954, y que en el derecho argentino lleva varios años debatiéndose entre diferentes posturas, entre aquellos que piensan que es una dificultad seria y que más de las veces desemboca en insolvencias y afecta a terceros inclusive involuntarios, y aquellos que no la miran como tal. No es un dato menor decir que en el año 2004 la IGJ (Inspección General de Justicia Argentina) introdujo el tema en sus reglamentaciones.

Seguramente a estas alturas, nos impone preguntarnos qué hacemos ante una sociedad infrapatrimonializada, sin dudas el legislador debe dar respuestas, mientras tanto es posible pensar en la prevención apoyándonos en las normas del Código Civil y Comercial de la Nación que habla de la prevención del daño, y esa prevención bien podría centrarse en no contratar con empresas con ínfimo capital o bien recurrir a la exigencia de garantías severas para un eventual incumplimiento.

Nos encontramos en otra entrega.