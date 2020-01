En mayo de 2017 el Intendente Etchevarren anunciaba un proyecto de puesta en valor del casco urbano, en el marco de un convenio que había firmado con el “Plan de Renovación Urbana” y que alcanzaría a la Plaza Castelli y las manzanas del centro, el que para su primera etapa tendría un presupuesto de 37 millones de pesos.

En esa oportunidad su Secretario de Obras Públicas, Ingeniero Guillermo Elhalem, decía que el proyecto consistía en darle prioridad al peatón, precisando que “se construirían veredas con baldosas graníticas en el sector de la Plaza Castelli y entre Mitre, Quadri, Alem y Del Valle, son nueve manzanas de intervención”, explicando que “la primera etapa incluirá la Plaza Castelli y las dos manzanas que comprenden a la Municipalidad y la del Banco Provincia”.

Al dar más detalles Elhalem decía que se quitarían las barreras de los cordones cuneta y se harían veredas, se colocarían tritubos para que toda la fibra óptica y el tendido eléctrico no obstruyera el espacio aéreo (sería todo subterráneo). Que se realizarían cordones de contención para poner rejillas en el lugar de cunetas, que a la calle se le colocaría una cama de arena sobre la que se colocarían bloques de hormigón intertrabados que permitirían el tránsito vehicular. Que se cambiarían las luminarias y se colocarían bicicleteros en todas las cuadras.

Y a mediados de 2018 el Intendente anunciaba que había realizado con éxito gestiones ante el Presidente Mauricio Macri para concretar la obra de remodelación de las calles y veredas circundantes a la Plaza Castelli, la que se realizaría con fondos del Tesoro Nacional.

En agosto de ese año mismo año se comenzaba con la primer cuadra, Castelli entre San Martín y Belgrano, la que se inauguraba a fines de ese 2018, oportunidad donde el Jefe Comunal señalaba que se habían “liberados los fondos para realizar las tres cuadras restantes”, 30 millones de pesos, aseverando al momento del anuncio que tenían “licitados los otros trescientos metros de la Plaza Castelli, los que se construirán el próximo año”.

Por su parte al inaugurar en abril del año pasado el período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, decía respecto del proyecto de Centralidad de Plaza Castelli, que se había realizado “la primer cuadra sobre calle Castelli, ya están licitadas las calles de la Iglesia, la Escuela Normal y el Club Ever Ready” para hacerse en ese año.

Por eso y más allá de aquellos anuncios del Intendente hay interrogantes que el Jefe Copmunal o miembros de su gestión deberían aclarar a la comunidad, comenzando por decir si la obra tendrá continuidad, porque lo realizado hasta ahora tiene visos de peatonal pero no sirve para ese fin, se utiliza esa cuadra frente a la Plaza para estacionar vehículos en el horario de “Estacionamiento Medido”, aprovechando no se sabe por qué razón allí no se cobra.

Pero la pregunta más inquietante es sobre los fondos para realizar la obra. Si en noviembre de 2018 se dijo que habían sido liberados 30 millones de pesos y se había llamado a Licitación, ¿qué pasó?, ¿dónde está ese dinero?, ya que esa cifra que por cierto, con la inflación que registró nuestro país el año pasado, de estar en las arcas municipales y no habérsela utilizada hoy la posibilidad de financiación de las cuadras restantes seguramente se vería comprometida.

Esperemos que éste como otros muchos anuncios de Etchevarren no queden en “agua de borraja”, que se concrete más allá que el “mandamás de Dolores” acostumbras a hablar y actuar bajo un permanente interés electoral, algo que por respeto a los vecinos no debería ocurrir.