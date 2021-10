Ayer a las 19:30 horas se realizó una nueva sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad. Recordemos que la cita es el segundo y cuarto lunes de cada mes, pero debido al fin de semana largo de octubre, la del día 11 se pospuso para el 18 y la de anoche quedo como estaba prevista.

El ejecutivo solicito una prórroga de la presentación del Presupuesto de Gastos y ordenanza Impositiva 2022, hasta el próximo 29 de noviembre, que fue aprobada por unanimidad.

El oficialismo presento, a través de la Secretaria de Turismo solicito la realización de una obra de iluminación en el predio del Parque Termal.

En una sesión extremadamente breve, solamente presentaron proyectos los dos bloques de la oposición.

Bloque del Frente de Todos:

– Creación de debate público y obligatorio para debate político, pre electoral, entre los candidatos de Dolores, para dar a conocer las plataformas de los partidos. Seria obligatorio para todos los candidatos autorizados por la Junta Electoral.

Ramiro Blasi: “Todos coincidimos que debatir ideas en debate público fortalece mucho la democracia, además permite conocer a los candidatos y sus planes de gobiernos, que muchas veces quedan ocultos en campañas publicitarias y electorales. El electorado demanda información y propuestas concretas que les permitan crear su propia visión de la realidad. Creemos que es imperioso generar un marco normativo que genera los debates y su difusión, para que todo sea más transparente y no exista esta brecha que a veces existe entre representantes y representados. Garantizar debates respetuosos y transparentes. Genera mayor información en ideas y proyectos de los candidatos. Quienes no cumplan con las reglas del debate o no asistan serian factibles de multas. El debate incluiría debates sobre becas, institucionalidad y problemáticas como tránsito, servicios públicos, infraestructura, participación ciudadana, transparencia, etc. Creo que debe darse este debate hacia afuera para contarle al vecino los proyectos para la ciudad”.

El expediente se giró a la Comisión de Asuntos Especiales.

– Móvil corta distancia, para obtener el micro en Dolores, que sumara al transporte publico ciudadano.

Silvina Crespo Picco: “Estamos muy contentos de presentar hoy en el HCD este proyecto, una gestión que junto a otros dirigentes del FdT venimos realizando hace aproximadamente un año y medio, hablando con vecinos. Todavía está en comisión la propuesta hace más de un año de crear una Comisión de Transporte Publico para tratar esto. Hemos logrado que una empresa nos ceda en comodato a Dolores un móvil para ser usado como transporte de corta distancia. Creemos muy importante que la ciudadanía tenga un transporte público que recorra la ciudad y que pase dos veces al día por Sevigne, cuyos vecinos gastan como mínimo 1500 pesos para venir a hacer trámites a Dolores por cada día. Lo mismo jubiladas, jubilados, estudiantes, que no tienen presupuesto suficiente y necesitan un transporte publico económico. Dolores se ha extendido mucho y también hay inseguridad”.

El expediente se giró a la Comisión de Haciendo y presupuesto.

Bloque Primero Dolores:

– Adhesión a la Ley Nacional 27.159, Áreas Cardio Protegidas, que implica entre otras cosas el uso público de desfibrilador externo y automático.

Berenice Giménez: “Es necesario adherir a esta ley que tiene vigencia nacional y provincial. Las enfermedades cardiovasculares, según la OMS, son la principal causa de muerte en el mundo, un 30% de las muertes totales que se viene superando año a año. Lo mismo ocurre en Argentina, donde es la principal causa de muerte prevenible y se lleva 100 mil vidas anuales. La muerte súbita produce el fallecimiento instantáneo de la persona, y afecta tanto a hombres como mujeres de igual manera y de cualquier edad. El uso de instrumentos como el desfibrilador, y gente capacitada para utilizarlo en lugares indicados, lugares con gente, eventos deportivos, etc. Es importantísimo contar con una herramienta que le brinda una sobrevida a la persona. El desfibrilador y el RCP garantizan un 60% de posibilidades. Por eso es necesario en lugares públicos, de mucha circulación, en nuestra ciudad, contar con esto. Pasados 10 minutos de un ataque, una muerte súbita cuando el corazón deja de bombear, la muerte es prácticamente segura”.

El expediente fue enviado a las Comisiones de Asuntos Especiales y Hacienda y Presupuesto.