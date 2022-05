Familiares y amigos de la fallecida adolescente Evelyn “Jopito” Baigorria realizaron ayer a la mañana una sentada frente al edificio de Tribunales, reclamando justicia ante la demora de realización del juicio en el que serán juzgados los tres profesionales médicos imputados de mala praxis por su muerte.

En esas circunstancias tuvimos oportunidad de charlar con la señora Inés Teruggi, madre de Evelyn, a quien consultamos si el reclamo era por la no realización del juicio desde que la causa quedó radicada en el Juzgado Correccional interviniente, o si lo era por los años transcurridos desde la muerte de su hija. Ella nos decía: “en realidad es por las dos cosas. Ya han pasado seis años y ocho meses desde que perdí a Evelyn, y estando la causa en el Juzgado por cuarta vez se suspendió el juicio. La sentada, juntada o convocatoria que realizamos es por una pronta nueva fecha del juicio.

– ¿La fecha fijada era para estos días?

Hoy 23 de mayo debía comenzar el juicio, pero se volvió a suspender por cuarta vez.

– ¿Qué pasó?

Uno de los médicos imputados tuvo un ACV en el mes de octubre pasado y se excusó de concurrir hoy al juicio. No dudo que el señor tuvo un ACV, pero tengo mis dudas que no haya podido venir para estar presente.

– ¿Las suspensiones anteriores por qué fueron?

Por haberse excusado un fiscal, por la pandemia, por haber cambiado la médica imputada de abogado. Al asumir el Fiscal Diego Torres un cargo en Bahía Blanca continuó el Dr. Diego Bensi, a quien las defensas cuestionaron por vivir en la misma localidad que mi abogado, pasando entonces las actuaciones al Fiscal Dr. Juan Pablo Calderón de Pinamar. Por eso estoy pidiendo justicia por Evelyn, porque ha pasado mucho tiempo y creo que ella era un ángel, que no merecía esto, lo que le pasó y lo que están haciendo en este momento con el juicio.

– ¿Ustedes han hablado con el Juez o con alguna autoridad judicial por esas suspensiones?

La última suspensión fue hace unos días, yo voy a tratar de hablar con el Juez, hablaremos con él Fiscal, trataremos que adelanten la posible fecha de realización del juicio, porque sería desde hoy unos seis meses adelante, lo que es mucho tiempo. Yo quiero una fecha ya, no hay nada más que esperar. Como mamá de Evelyn digo, por qué esperar lo que le pasa a los imputados, nadie piensa en nosotros, en Evelyn, en ella. Basta de esperar, las pruebas son suficientes.

– ¿En este largo camino en búsqueda de la verdad qué espera de la justicia?

La justicia no me va a devolver a mi hija, esto no es una cuestión política ni de dinero, se trata de un ángel que tenía 17 años y le cortaron las alas, le cortaron su futuro, estaba a meses terminar el secundario. Tengo mucha rabia, mucha bronca, no voy a dar nombres de nadie, no voy a ensuciar a nadie, no es mi estilo ni mi educación, simplemente digo “nunca más otra Evelyn”.

– ¿A esta altura del proceso que piensa?

Que ha sido un camino difícil, con muchas trabas, de todos lados, de mucha gente, con muchos insultos y caras feas que nosotros no tenemos por qué pasar. Sé que a mi hija la mataron. No me escondo detrás de un político, de un juez o de nada, yo estoy sólo por mi hija y lo haré hasta el último día de mi vida.