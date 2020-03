Ayer, la familia Cerillano emitió un comunicado a través de las redes sociales que dice “Los hermanos de Angel Cerillano nos dirigimos a la comunidad de Dolores para desmentir y denunciar públicamente los dichos del Intendente Municipal Camilo Echevarren, con respecto al deseo de la familia de que nuestro hermano sea atendido en la ciudad de Dolores. La pretensión de la familia siempre fue que quedara internado en la ciudad de Buenos Aires en un centro de alta complejidad, capacitado para atender pacientes con COVID- 19, en una institución médica que realmente garantizara su recuperación física.

Los profesionales médicos de la Provincia, en constantes llamados, nos hicieron saber que las decisiones sobre los traslados y derivaciones eran tomadas por las instituciones médicas siguiendo los protocolos provinciales y nacionales.

Más allá del deseo de la familia eran ellos quienes iban a determinar qué era lo más conveniente para el paciente.

Habiendo comenzado por expresar lo más importante queremos pasar a contarles la verdad sobre lo que realmente sucedió desde el momento en que nuestro hermano llegó a la Argentina.

Ángel (cuyo nombre conocen porque es el único paciente Coronavirus positivo cuya identidad fue ampliamente divulgada por nuestro Intendente Municipal) fue repatriado luego de haber estado varado unos cuantos días en un crucero en el medio del océano.

Aclaramos que él había viajado a principios de mes, cuando no sospechábamos la magnitud de la situación que se avecinaba, y a un destino que no era ni China, ni Italia, ni España.

El viernes 20 llegó a Ezeiza con unas líneas de fiebre. De inmediato se pusieron en práctica los protocolos de seguridad, lo derivaron en ambulancia a un hospital en Ezeiza, donde le hicieron los estudios correspondientes y de ahí ¬ lo trasladaron a un UPA cercano para que permaneciera aislado.

A los días las autoridades médicas del lugar donde estaba siendo atendido se comunicaron con la Dirección del Hospital de Dolores para informarlos sobre un inminente traslado.

Una tarde, nos sobresaltaron cientos de mensajes de familiares y amigos alertándonos sobre audios muy violentos de nuestro Intendente Municipal Camilo Etchevarren que promovían el levantamiento del pueblo para que Ángel no fuera trasladado a la ciudad, un audio en el que rogaba a la familia que no lo trajera e incitaba al pueblo a impedirlo.

Llamamos al Intendente Municipal para hacerle ver su equivocación, para darle a conocer nuestro verdadero deseo como familia, pero nunca nos atendió. Nos pusimos en contacto con la doctora Sandra Metz para comunicarle la decisión que las autoridades médicas del lugar donde estaba siendo atendido habían tomado, y lo único que encontramos fue una negativa rotunda, jamás manifestaron empatía hacia la situación, nunca tuvieron un gesto humano, ni solidario, jamás un intento de acercamiento para encontrar juntos una solución ante tal desesperante solución.

Y luego, vino la denuncia penal en la Justicia Federal del Intendente hacia el director del UPA donde Ángel había sido atendido y hacia nosotros, la familia.

Al tomar conocimiento de la denuncia, decidieron trasladarlo al UPA de Lezama, un centro provincial que ha sido destinado a la atención de todo caso sospechoso en la zona.

Pronto comprendimos que se trataba de una chicana política. Nuestro hermano había militado en la campaña electoral anterior para la oposición. Cuando creíamos que la grieta se había acortado, entendimos que la situación de salud de Ángel se había convertido en la oportunidad para llevar agua para el propio molino.

Ángel es un ciudadano de Dolores, es parte de una familia que jamás ha tenido conflictos judiciales, que no está dispuesta a participar en estas lamentables rencillas políticas y que no va a permitir que ningún bando lo use como “carne de cañón”.

Hace dos días nos venimos contactando con personas avocadas a la política, de distintos partidos, pero que merecen nuestro respeto por su accionar cauto, responsable y desinteresado, para que nos ayuden a encontrar la mejor solución para todos. Y también, tras ser asesorados judicialmente, vamos camino a efectuar la denuncia ante la Fiscalía correspondiente para que nos garanticen la protección necesaria contra la que atentó nuestro Intendente Municipal.

A nuestros vecinos queremos decirles que estamos rogando a todos quienes creemos nos pueden ayudar, para que Angel logre su recuperación en otro lugar que no sea la ciudad de Dolores. En nuestra familia, como así también en la de ustedes, tenemos muchas personas en riesgo, por ser mayores, por estar inmunodeprimidas a las que debemos cuidar.

Los que nos conocen saben que seguiremos actuando de manera responsable como siempre lo hemos hecho. Pertenecemos al ámbito de la docencia, hemos velado siempre por la seguridad de los hijos de nuestra querida Ciudad de Dolores, y seguiremos haciéndolo.

Hoy la familia Cerillano necesita de la solidaridad del Pueblo de Dolores.

Gracias a los dirigentes políticos de nuestra ciudad, a los médicos, al personal de la fuerza policial y a nuestros seres queridos por ofrecer su ayuda y acompañarnos de manera incondicional este momento”.

Familia Cerillano