Por el Dr. Héctor Ulises Napolitano

Según el diccionario la ética “es parte de la filosofía, que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. El objeto de la ética es la moralidad, y por moralidad se entiende el carácter de bondad o de malicia de las acciones humanas, pero como al fin las acciones humanas adquieren este carácter según la relación que guardan con el deber, podría también decirse que el deber, en general, es el objeto de la ética”.

Para aclarar y sintetizar el concepto, me quedo con la primera parte donde señala que la ética trata de la moral y de las obligaciones del hombre, es decir que a través de reglas establece principios y valores morales a la que el hombre debe observar en su comportamiento al actuar en sociedad o en alguna actividad que desempeña, de allí que se suele hablar de ética en la función pública, es decir en cargos de gobierno y de la administración estatal y de ética profesional, ejemplo profesiones liberales, abogados, contadores, médicos, ingenieros, arquitectos, psicólogos, etc.

En estos tiempos son pocos los dogmáticos que sostienen que los valores morales son inmutables, porque la mayoría, por el contrario admiten que la moral puede cambiar, y de hecho cambia como resultado de nuevos modos culturales, por ejemplo costumbres y hábitos que antes fueron considerados inmorales y que luego pasan a ser tolerados. Muchos de ellos se han convertido en leyes. Sin embargo existe un antiguo principio que dice “lo que es jurídicamente lícito, puede no ser moralmente bueno”.

La moral no tiene sanciones, salvo la reprobación pública y el descrédito social. En cambio, la ética sí tiene sanciones de leves a graves impuestas por los tribunales de ética o de disciplina de los Colegios o Asociaciones que agrupan a profesionales que desempeñan una misma actividad, en general de matriculación obligatoria, y con un código o reglamento de ética que establece reglas a las cuales deben cumplir en el ejercicio de su profesión.

También en tal sentido, existen leyes que rigen las funciones y conducta que deben observar los empleados públicos y sus sanciones en caso de transgresiones a tales normas mediante la iniciación previa de un sumario administrativo cuando son graves.

Debería, en mi opinión, existir una ley de ética para la actividad periodística, que para evitar vulnerar la libertad de prensa, surja con la participación en su elaboración de las cámaras o asociaciones que agrupan a los profesionales del periodismo, mucho más hoy que se ha hecho moneda corriente el difundir falsas noticias que mienten y desinforman a la población, lo que constituye una falta de ética grave para dicha profesión, cuyo deber es informar la verdad, la que por lo general queda impune ante la ausencia de una ley que la contemple y sancione. Lo mismo para las noticias que se manipulan, distorsionan o tergiversan.

Ha trascendido que por iniciativa del actual gobierno de la provincia de Buenos Aires está en estudio un proyecto de ley referido a la ética en la actividad política institucional. Hay que ver cuál es su tenor, y fundamentalmente en caso de sancionarse, si en el futuro se va a aplicar o va a quedar en letra muerta, como ocurre con la Ley Nacional de Etica Pública N° 25.188, de cuya aplicación por parte de una Comisión integrada por miembros designados por cada poder del Estado y organismos de la Constitución, pero al fin del propio Estado lo que le resta imparcialidad, no se conoce públicamente actuación en caso alguno, salvo la difusión de declaraciones juradas que hasta ahora no tengo conocimiento de que dicha Comisión haya cuestionado alguna por mentida o falsa, aunque las hay .Tampoco la venta o uso indebido de pasajes oficiales que trascendieron públicamente, de retención y secuestro ilegal de vehículos oficiales, cuyo caso se conoció, vacunatorio Vip, etc .etc.

Con ley de ética pública o sin ella, la impunidad como siempre sigue siendo la regla.

Si la ética está ausente en el estado que nos gobierna y rige, que queda para una sociedad frente a la orfandad moral a que la han llevado quienes la dirigen.

La ética ha tenido un vuelco profundo en casi todo el mundo, al menos en occidente.

Para demostrar lo que dejo expuesto, una comparación entre la actitud de Jonas Salk inventor de la vacuna contra la poliomielitis en 1955, que al preguntársele a quien iba a pertenecer la patente de dicha vacuna, respondió “A nadie” ¿se puede patentar el sol?, con la de los laboratorios productores de vacunas contra el Covid 19, que en su mayoría se niegan a que se liberen las patentes, pues ello le perjudica al muy rentable negocio de sus ventas, aprovechando la necesidad que tienen todos los países del mundo en comprarlas, convirtiendo a un bien humanitario en una mercancía.

En mi opinión, están en crisis tres valores en especial, que son la honestidad que está atravesada por la corrupción y la falsedad, el compromiso que brilla por su ausencia, por él no te metas o él no te comprometas, además de haber perdido la palabra empeñada credibilidad y la responsabilidad, porque el hacer lo que se debe ha sido reemplazado por hacer lo que conviene o lo que se quiere y por ser ya una costumbre entre nosotros culpar a otros de errores propios.

Pero la principal causa de que no exista ética, es que cada vez son más los que ni tan siquiera sienten vergüenza.

Para reflexionar elegí un consejo de Martín Fierro con una categórica sentencia moral “si la vergüenza se pierde jamás se vuelve a encontrar”.