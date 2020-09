Muchas veces hemos dicho porque hace a la credibilidad de nuestros gobernantes y las esperanzas que sus anuncios producen, que cuando estos no se concretan los vecinos afectados por cualquier problemática merecen al menos una explicación. Y por esos entendimos necesario volver a repasar una promesa claramente electoral del Jefe Comunal que ilusionó a muchos dolorenses afincados en un amplio sector de la ciudad, donde por los niveles de sus terrenos no podían acceder al servicio y precisamente en momentos en que Etchevarren realizaba reuniones prometiendo también la ampliación de la red cloacal en esos barrios.

Ocurrió en mayo de 2017, camino a la elección PASO del mes de agosto, cuando nuestro Jefe Comunal -aliado a la coalición gobernante- anunciaba grandes obras para Dolores, una de las cuales era precisamente ese anuncio, en el que el Intendente resaltaba la firma de convenios con el Ministerio del Interior, uno de los cuales dijo que permitiría construir una Estación de Bombeo para cloacas que beneficiaría al Barrio Federal, la zona norte y sur de calle Espora, desde calle 9 de Julio hasta el Fortín Dolores.

La Estación de Bombeo que tenía un presupuesto de $ 4.914.591, Etchevarren aseveró que estaría instalada en la intersección de las calles Sáenz Peña y 9 de Julio, que tendría una profundidad de 4,90 metros, obra que daría factibilidad al servicio de cloacas hasta las vías del ferrocarril y la Autovía 2, agregando que se construiría un caño colector desde Sáenz Peña hasta Espora, desde Espora hasta Victoriano Montes y desde ésta hasta Saavedra.

La Estación de Bombeo nunca se construyó, el caño colector tampoco, la gente de esa importante barriada sigue esperando una solución al problema, que evidentemente no se logrará con anuncios sino con gestión, quizás utilizando los recursos propios de la Municipalidad enfocado a las necesidades de la población y no a tanta fiestas.

Y hay detalles que no se puede dejar de señalar. Mauricio Macri estuvo al frente del Gobierno Nacional por cuatro años. Etchevarren fue el primer intendente en sumarse a las filas del PRO, sin embargo, pareciera que de poco sirvió para Dolores que hubiera un tándem de un mismo color político, ya que la obra de la Estación de Bombeo no se construyó, no se terminaron las casas del Plan Federal, no hubo ningún plan nuevo de viviendas sociales, la gestión de nuestro Jefe Comunal poco y nada trajo para la ciudad desde el gobierno nacional (el dinero para cambio de luminarias fue igual para todos los Distritos), nuestro Jefe comunal se transformó sólo en un mensajero imaginario de las cosas que “Mauricio” haría por los dolorenses.