Mañana a las 20 horas en el Teatro Municipal Unione se presenta esta obra de Arístides Varga, dirigida por Ernesto Forte y con la actuación de Patricia Bustamante y Valeria Elhalem. En esta charla cuentan su experiencia con el texto, la evolución de los personajes en los ensayos, y la expectativa ante el inminente estreno.

– ¿Por qué esta obra?

Ernesto Forte: A la obra la conozco hace unos años, la conocía sin haberla leído, por compañeros de teatro que la han hecho y que hablan maravillas de la obra. Un día me decidí a buscarla, la conseguí, la leí y me enamore. Cuando la leí pensé automáticamente en ellas dos, incluso la leímos hace más de tres años, pero porque tenían otros compromisos se fue posponiendo. Después Valeria, en plena pandemia, me llamo un día que estaba desesperada por hacer algo. Todos conectamos, porque estábamos pensando en hacer algo. Ella recordó la obra, la trajo de nuevo y vía zoom empezamos, con mucha lectura, trabajo de mesa, juego de voces a partir de las voces del personaje. Hasta que llegó un momento en que necesitábamos la corporalidad, encontrarnos, empezar a movernos de verdad, y lo empezamos a hacer cuando se empezó a poder, en casa de Valeria. Y en casa de Marisa Zamboni; ella hizo un gran entrenamiento vocal, porque nos dimos cuenta que había tanto juego de voces y tanto juego físico, que necesitaban trabajar con una profesional. Le preguntamos a Marisa, se ofreció a ser parte del grupo y es nuestra entrenadora vocal, una pieza fundamental de la obra. Es una obra que tiene poco más de un año de ensayos, y estamos muy contentos con lo que estamos logrando.

– ¿Qué hay sobre el autor?

Ernesto Forte: La obra pertenece a Arístides Varga, un autor argentino que se exilió a Ecuador y se quedó a vivir allá. Está registrada en España, por lo tanto el trámite era bastante engorroso y podía tardar mucho. Le dijimos a un amigo de La Plata que la había hecho, me pasó el mail. Valeria se contactó directamente con Varga, y un mes antes que la Asociación de Escritores de España autorizada, el ya mando la autorización, sin cobrarnos más que los derechos de autor. Ningún otro tipo de derecho, que generalmente cuando la obra está asentada en el extranjero, te los cobran. Él no nos cobra más que eso, así que un agradecimiento a él. Que tiene una producción, unas obras maravillosas, es un escritor no tan conocido tal vez para el público en general, pero sí para la gente de teatro.

– ¿Cómo fue ir encontrando el registro a través del zoom?

Patricia Bustamante: Por un lado estuvo interesante porque pudimos darle un tiempo que a veces en un ensayo de la obra no lo tenes, esto de indagar en los personajes, de pensar en su historia previa, durante y posterior a ese texto. Pudimos conocerlos un poquito mejor, y eso nos daba a nosotros más información para después ir creándolos. Esa parte estuvo buena, interesante. Después, como dice Ernesto, necesitábamos encontrarnos, así que con todos los cuidados necesarios y cuando se podía, empezamos a trabajar presencialmente.

Valeria Elhalem: Estaba desesperada (risas). La habíamos leído ya pero aquella vez no nos daban los tiempos, así que pensé en esa obra, era como un escape de la pandemia y todo eso. Habla cosas que están muy buenas, y me engancho también en esta época. También sirvió como dice Pato, tomarnos tiempo para ver la historia de cada personaje, crear un poco en la cabeza ese trabajo de mesa que es muy importante.

– ¿Qué represento para ustedes este trabajo y que las engancho?

Patricia Bustamante: Creo que fue para las dos un desafío, el hecho de tener que conformar muchos personajes, cada una hace diferentes personajes. Personalmente siento una gratificación de trabajar con Vale, yo empecé con ella como compañera de elenco, con Ernesto como director, y volver a trabajar juntas, las dos sobre escena, es para mí lo más llamativo.

Valeria Elhalem: La cantidad de personajes, el desafío de interpretarlos cada una. Y que sea con ella. Tenemos un vínculo muy particular y nos entendemos muy bien, nos llevamos muy bien en el escenario, hay química. Y eso es muy importante, ya que son muchos personajes pero solo nosotras dos en escena. Creo que eso me termino de cerrar, quien era mi compañera.

– ¿Qué temas atraviesan la obra?

Ernesto Forte: El tiempo, la edad. Son todas mujeres, a los hombres se nos nombra, y hay un dejo bastante importante del patriarcado, como era ejercido, como estas mujeres vivieron eso y como lo recuerdan. Es una obra que parte de los recuerdos, las escenas que se van viviendo son los recuerdos de estas dos hermanas que se materializan, se corporizan. Tiene que ver con el tiempo, la edad, el paso del tiempo en cada uno y como hace mella o no. Y como son estas mujeres que vivieron en esta casa con un padre muy autoritario.

– ¿Temas que cobran mayor relevancia aun en este tiempo?

Patricia Bustamante: Cuando hablamos de estas características del patriarcado, que es un tema muy actual, si bien la época se retrotrae mucho tiempo, poder mostrarle a la gente como lo vivían esas mujeres entonces, es importante. La gente joven sobre todo no recuerda lo que pasaba antes, como esos padres ejercían ese poder, esa autoridad, y como las mujeres tenían que sumirse. Entonces es mostrar un poco como vivían esto antes niñas, abuelas, tías, esposas.

Ernesto Forte: Como lo vivían y como lo asumían. Como lo hacían carne y lo naturalizaban. Porque eso es lo más grave del patriarcado que ha llegado a esta época. Los que tenemos cierta edad vivimos padres autoritarios pero también madres que justificaban eso, lo aceptaban. Pienso que las mujeres que nacieron en esta época, las chicas, nacieron ya con el patriarcado casi empezando a morir. Creo que va a haber un mundo mejor en ese sentido, mucho más equitativo e igualitario. A los hombres muchas veces nos cuesta aceptarlo y asumirlo, pero tenemos que aprender, estamos en ese camino.

– ¿Qué sienten ante la inminencia del estreno?

Ernesto Forte: Me está pasando, como no me ha pasado otras veces y creo que tiene que ver la pandemia en esto, que nos gusta tanto la obra, la queremos y nos hemos enamorado tanto de esta obra, que me pregunto ¿la gente cuando la vea le va a pasar lo mismo, va a sentir lo mismo? Porque tal vez nuestro entusiasmo supere lo que recepcione la gente. Creo que no, pero también me hago esa pregunta. Se van a encontrar con una obra hermosa, con dos actrices espectaculares. Es un placer laburar con ellas, muy fácil, son esponjas que absorben las ideas que uno va teniendo e incluso ellas mismas proponen en su juego de conocerse y tener tan buen feeling, improvisar y crear cosas que después quedan en la puesta.

Patricia Bustamante: Tengo muchas expectativas. La gente misma nos pregunta, está entusiasmada. Nos pregunta si es para chicos también. Hay una necesidad de la gente de acercarse al teatro, es maravilloso. No es una obra infantil, les contamos de qué se trata y se entusiasman, y van a ir en familia. Había una necesidad de que volviera el teatro. Estamos orgullosos de que sea algo local, de Dolores, nos llena el alma. Agradecimientos tenemos. Ha trabajado muchísima gente como Olga Prudente que nos ayuda en la escenografía, Paulina Vitarella que desde el día uno también nos ha recomendado con la puesta, es como nuestra productora, Marisa Zamboni, Marta mi madre, que hizo parte del vestuario. Se formó un equipo.

Ernesto Forte: Diego Tormey, que nos hizo los dibujos de algunos de los vestuarios – a otros los teníamos resueltos -. Muchos de los vestuarios se hicieron de cero. Hay un laburo, no sé si profesional, pero se le acerca. Falta la legión de gente detrás de escena que te soluciona todas las historias y vos lo único que haces es actuar. Pero tenemos a Paulina y Olga que están detrás de escena y cumplen esa función.

– ¿La iluminación estará a cargo de Carlos Mego?

Ernesto Forte: Si claro. Desde que vine a Dolores y empecé a hacer teatro él está en la iluminación. Un ser muy querible además.

– ¿La cita es en el Teatro Unione?

Ernesto Forte: En el Teatro este viernes 15 de octubre a las 20 horas. No sé cuántas entradas quedan. De verdad quedaban muy pocas, incluso en tertulia. Palco no queda más, platea cuatro o cinco separadas. Hay algunas en tertulia.

– ¿Tienen pensadas otras funciones?

Ernesto Forte: Estamos pensando en eso porque concretamos ya funciones en la región también. Tenemos confirmado Castelli, está por confirmarse Lezama. Casi confirmado La Plata para el 12 de noviembre en un teatro hermoso, el ex Teatro de la AMIA donde actué en mis épocas de estudiante de teatro. Estamos viendo Brandsen para un festival de teatro y estamos también cerrando con Maipú.

Valeria Elhalem: Esto de experimentar saliendo con la obra a otras ciudades fuera de Dolores es emocionante, como una gira. Después volveremos pero está bueno salir y que nos conozcan afuera.

– ¿Qué recomiendan a quienes van a ir y aún no han comprado entrada?

Ernesto Forte: Le diría a los que están rezagados, que se animen a la tertulia del teatro, donde se ve y escucha espectacular. La gente le tiene miedo a la tertulia, pero incluso van a escuchar mucho mejor ya que el sonido sube, y tienen una gran visión.

Patricia Bustamante: Se van a divertir, se van a emocionar, se van a abstraer de esta realidad que venimos sobrellevando. Va a ser una obra para eso.

Valeria Elhalem: Van a pasarla bien, se van a identificar también en algunos momentos, hay cosas dirigidas a distintos públicos. Invitamos a la familia, ya que si bien es una obra para adultos, no hay escenas que no puedan ver los chicos, son cosas que se ven y pueden hablarse.

Ernesto Forte: Y si los que van se divierten y emocionan como nos divertimos y emocionamos nosotros, cartón lleno. Ya está.