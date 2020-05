La CTA de los Trabajadores regional Chascomús, Lezama, Castelli, Dolores y Tordillo, está gestionando la llegada del camión de la garrafa social con precios oficiales a Dolores a mediados del mes de mayo, para lo cual se solicitó y se está gestionando ante la Municipalidad todas las autorizaciones de ingreso del camión y de provisión de seguridad según protocolo.

Asimismo se presentó ante Servicio Local un pedido informe por el cierre de dos hogares del patronato de la infancia en Dolores ante la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

La Central en conjunto con las organizaciones gremiales que integran la Mesa Sindical Dolores realizó un relevamiento que presentaron ante la Secretaria de Desarrollo Humano y Social de Dolores, a cargo de la Sra. Mariel Ibarguren, solicitando la provisión de alimentos para 39 familias que por las medidas dispuestas en prevención de la transmisión de COVID-19 no han podido continuar con su jornada laboral, no pudiendo percibir normalmente el salario, muchos de ellos se encuentran dentro del trabajo informal el más afectado ante la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Hoy más que nunca es esencial la presencia del Estado, no solo Nacional y Provincial, sino también Municipal.