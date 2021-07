Este viernes 16 de julio a las 19 hs. – día en que se cumplen el aniversario – habrá Misa de Acción de Gracias. El domingo 18 a las 15 hs. se realizará una Caravana con el Santísimo por toda la ciudad. La jornada cerrará con una adoración en la Parroquia. Entrevistamos a Guadalupe Dajer y Marcelo Peralta, coordinadores de la Capilla de Adoración Perpetua, y al Padre Maxi Turri.

¿Cuándo comenzó su experiencia en la Capilla?

Marcelo: yo no estuve desde el principio en la creación de la Capilla. Ingresé en septiembre hace cuatro años, quería saber que era, había visto una nota en los medios que contaba que era un lugar para venir a estar, estudiar o charlar con Jesús. Vine a retirar mis hijos a la Escuela y le pregunte a Silvina Yapur que era la Capilla de Adoración, y me dijo que viniera el martes a las 23 horas. ¿Qué llevó, algo para anotar? No, solamente vení me dijo. Llevaré la Biblia dije, de mas no va a estar. Y me decidí.

¿Qué sintió?

Marcelo: sentí un cambio profundo en mi vida. En ese momento adoraba con dos personas más, en la época que se podía. Y la hora se pasaba volando. Elegí las 23 porque es el final del día, pero me ha tocado venir a cubrir a las 3, 4 o 5 de la mañana y es alucinante. La paz que se vive ahí adentro es increíble. Empecé como adorador, seguí como Capitán y hoy me toca estar de Coordinador. Cuando asumimos de Coordinadores con Guadalupe a las pocas semanas llegó la pandemia. Estuvimos muchos meses sin adorar, se hizo muy difícil mantener la fe de la gente; pero gracias a Dios y dejándonos guiar por el Espíritu Santo salió todo a flote y el grupo se armó de nuevo. Volver a adorar el 8 de diciembre, Día de la Virgen, fue maravilloso.

¿Debieron adaptarse a la pandemia?

Guadalupe: si, el año pasado que fue el más duro, desde marzo hasta el 8 de diciembre no pudimos adorar, la Capilla estuvo cerrada. Obviamente el temor era que iba a pasar cuando se retomara. No se sabe si los adoradores querían continuar, por el miedo, la pandemia. Pero se pudo retomar y lo hicimos las 24 horas los siete días de la semana. Obviamente con un solo adorador. Este año después de Pascuas se redujo el tema del horario y quedamos de 6 de la mañana a 0 horas.

¿Qué horario eligió para adorar y por qué?

Guadalupe: soy adoradora de la madrugada. Desde que se abrió la Capilla siempre me gusto la madrugada. Hay que venir y experimentarlo, no se escucha un solo ruido, hay una gran paz. Y el despertarte, levantarte, venir, a veces en pijama, como estés vestido, regresar y seguir durmiendo. En general lo hago de 3 a 5 de la mañana. Vengo, me siento, miro a Jesús y me dejo llevar. Soy muy estructurada, pero con la adoración aprendí a venir y quedarme, si me duermo no importa, me duermo ante Jesús, no me propongo estar despierta. Uno toma el compromiso de estar una hora a la semana. No es que me dieron ganas de irme media hora antes y me voy. La idea es que nunca quede solo Jesús. Por eso estamos todos una hora y esperamos que venga el otro adorador. Y se cumple siempre. Estando las 24 horas abierta, son 168 horas a la semana, 168 personas al menos una por hora. Cuando se abrió eran 290 adoradores, antes de la pandemia había descendido a 260, pero siempre excedía más de una persona por día. Normalmente de madrugada era uno solo, pero a la tarde o mediodía a veces había tres en el mismo horario.

¿Cómo se acercó su familia a la Capilla?

Marcelo: yo venía a las 23 y cuando le conté a mi esposa de que se trataba, ella veía que yo dejaba todo por estar en esa hora santa. Un día me acompañó, y cuando entró quedó impactada, no conocía la Capilla. No le dije nada, ni le hice preguntas ni nada. Pasaron dos o tres martes y me siguió acompañando. En el verano mi hija estaba aprendiendo a andar en bicicleta y venía a practicar a la Plaza. Cruzamos a adorar y terminamos los 4 en la Capilla, con mi otro hijo Mariano. Hoy mi hijo es adorador del sábado a las 12 del mediodía. Y era un nene que acompañaba, le hice una invitación y decidió continuar él. Lo maravilloso de contagiar la fe, no imponerla, transmitirla de manera que cada uno pueda asimilarla y notar el cambio. La Capilla de Adoración no puede contarse con palabras, hay que venir y descubrirla.

¿Puede venir cualquiera?

Guadalupe: no hay condiciones para venir a adorar, puede venir todo el mundo. Y a las personas les cuesta menos venir a la Capilla y adorar una hora cuando nadie lo mira ni le dice nada. Un encuentro cara a cara con Jesús. A la persona le cuesta mucho más venir a Misa que venir a adorar a la Capilla. Es una experiencia muy distinta aunque es el mismo Jesús.

¿Por qué hay personas, generalmente varones, que prefieren no ir a Misa pero si a la Capilla?

Padre Maxi: tiene que ver, según mi interpretación, con el juicio social que tiene ingresar al templo a una celebración litúrgica. La mirada social es muy fuerte, y por ende, si yo vengo a las 3 de la mañana nadie me ve, voy solito, me meto en la Capilla, estoy frente a Jesús, que me está llamando a estar con él, pero todavía a la Misa no me la banco. Es una experiencia muy fuerte. Muchas personas que socialmente no se animan a entrar a la Iglesia, cuando no hay nadie en la calle, se animan a entrar a la Capilla y tienen su encuentro de amor con Jesús.

¿Van a seguir en el horario actual por ahora?

Guadalupe: de 6 de la mañana hasta la 0 horas hasta que vuelva a cambiar el horario. A medida que se vaya ampliando se podrá estar a la madrugada también. Los adoradores de madrugada hacemos reemplazos, para gente que no se anima o no puede venir por estar con Covid por ejemplo. Estamos haciendo esas horas para que no se queden sin adorar. También personas que tenían dos horas, y ceden una, vamos alternando para que nadie pierda ese encuentro semanal con Jesús que todos extrañamos. Es una cita y también una necesidad que se siente.

¿Qué mensaje dejaríasa quienes aún no han vivido la experiencia?

Guadalupe: que Dios te espera siempre, que te ama, que no hay condiciones para venir a la Capilla. La imagen que está allí afuera es un padre que abraza, y ese es el abrazo de Jesús que nos espera siempre a nosotros. Hicimos unos señaladores con palabras del Papa Juan Pablo II, donde una Capilla de Adoración significa que “Dios te ama, Cristo vive por vos, y Cristo es para vos”. Quiero que eso le llegue a las personas, que Dios lo quiere y lo ama siempre, sin importar la situación en la que esté, como esté viviendo. Siempre te está esperando para abrazarte, bendecirte y darte todo el amor de padre.

Marcelo: que la gente sepa que tiene este lugar para vencer los miedos, las vergüenzas que normalmente tenemos los hombres, porque la mujer es mas de ir al frente. El hombre piensa “que van a decir”, tiene más prejuicios, “que voy a hacer ahí”. Tienen la posibilidad de encontrar su sanación, su salvación. Hay un lugar. Que lo descubran. Hay mucha gente que ha entrado a la Capilla y encontró su lugar en el mundo estando frente a quien venció el pecado, el mal y la muerte. Que vengan a descubrirlo, que experimenten el amor. Tienen acá el lugar justo y necesario.

Padre Maxi: Jesús no es pasado, no es un libro de historia, sino alguien que está vivo. Y ese corazón que arde de amor, llama a todos para que sin ninguna distinción, historia, errores, caídas, fracasos, todo el mal que pudo haber generado o pudieran haberle hecho, todos podamos sentirnos llamados a esa experiencia de amor. Los cuatro años de la Capilla de Adoración son testimonio de esto. No es un invento humano esta Capilla, no dependió de un cura o un grupo de personas, sino que celebrar cuatro años muestra que este es un deseo de Jesús de encontrarse con todas sus hijas e hijos, a quienes llama asa experiencia de amor.