Por el Dr. Héctor Ulises Napolitano

La palabra “autoestima” es un neologismo, ya que no la encontré en el diccionario, seguramente creado en el ámbito de la Psicología, para referir a la estima propia, es decir a la valoración que uno mismo se tiene como persona, incluyendo en ella su dignidad, su fe en sí mismo y en su capacidad para actuar y realizar lo que desea y se propone.

La falta de autoestima es causa de complejos y depresión, y su exceso de soberbia, narcisismo y egocentrismo.

Ni ausencia ni exceso, sino equilibro de no sentirse más pero tampoco menos que los demás.

Lo ideal es tener alta autoestima, pero con modestia en el sentido de saber las propias limitaciones.

El problema es cuando uno se cree más de lo que realmente es, y se convierte en presumido.

Es bueno en la vida tener éxito, pero no creer que por ello se ha alcanzado la cima o realizado totalmente, pues dicha idea resulta siempre vanidosa y presuntuosa y por lo general choca con una realidad que no solo pone en evidencia tal equivocación en lo conceptual, sino que puede conducir a la desilusión y la decepción. Un ejemplo típico en tal sentido es el de la fama, en especial en personas públicas, deportistas, artistas, etc.

La autoestima sirve para afirmar la personalidad, en cuanto con ella se busca respeto y consideración, y también para ejercer liderazgos que contribuyan a la conformación y al mantenimiento de un grupo o equipo, pero no con ideas mesiánicas o autoritarias de poder, como sucede con tiranos o dictadores en materia política.

El amor propio es autoestima, el falso orgullo es soberbia. El tener fe en la propia capacidad es autoestima, el creerse autosuficiente e imprescindible es petulancia.

El buscar ser protagonista es autoestima, el querer ser el centro de atención es egocentrismo. El quererse como persona es autoestima, por ejemplo, cuidar la salud y mejorar la calidad de vida; el quererse solamente a sí mismo y actuar en consecuencia con egoísmo es narcisismo.

Quien habla de sí mismo para defenderse en su honra es autoestima; el que solo habla de sí mismo siempre es egotista.

La autocrítica para corregir errores y superarse es una manifestación de la autoestima, pues quien se aprecia como persona siempre trata de mejorar su inteligencia y capacidad evitando defectos.

El buen humor y la voluntad en términos de constancia y perseverancia también contribuyen al mantenimiento de la autoestima, como la resiliencia para sortear situaciones difíciles y adversas.

La audacia y el coraje para emprender o enfrentar desafíos es una muestra cabal de ella. Podemos decir, en tal sentido, que la valentía es su máxima expresión, y, por el contrario, la cobardía su indigna y vergonzosa ausencia o decadencia.

El miedo puede paralizarla o anularla, cuando no se manifiesta en actitud de reacción y sucumbe ante él. Sin embargo, casi siempre la autoestima como aprecia al ser y a su vida, está presente en el humano instinto de supervivencia. De allí que su ausencia total tenga lugar en el suicidio.

La autoestima, en mi opinión, es la valoración que una persona se hace de sí misma, y que responde a estímulos emocionales, pero también a factores cognitivos e intelectuales. Siendo la auténtica demostración de la personalidad de cada uno. Su expresión más cabal, es el del éxito logrado con esfuerzo y por propios méritos.

La dignidad es su mejor virtud. La humillación servil su mayor defecto.

Para la Psicología la autoestima va de adentro hacia afuera y no a la inversa, es decir cómo me veo y no cómo me ven, aunque a veces las buenas sugerencias pueden ayudar a su formación.

El gran reto de la autoestima está en vencer a las discriminaciones y estigmatizaciones de que podemos ser objeto en nuestra vida de relación.