El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo ayer que “no hay casi personas que no hayan optado por la combinación” de vacunas contra el coronavirus en la provincia de Buenos Aires, e insistió con la recomendación a la población de aceptar el fármaco que “les toque”.

En declaraciones a Radio 10, el titular de la cartera sanitaria bonaerense precisó esta mañana que “para la combinación de vacunas, se aclara en el mail y uno puede decidir si lo cancela o no, pero la verdad es que no hay casi personas que no hayan optado por la combinación” en la provincia de Buenos Aires.

Kreplak aseguró que “la razón por la cual funciona la vacuna rusa Sputnik V es su esquema combinado; es la mejor vacuna y ha mostrado alta eficacia contra la variante Delta”.

Con respecto al plan estratégico de vacunación bonaerense, el ministro de Salud detalló: “Estamos vacunando con turno a los adolescentes con la primera dosis. Ayer enviamos 30.000 más. Hoy vamos a enviar 230.000 turnos más”, según adelantó.