El gobernador de la provincia, Axel Kicillof; el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, anunciaron ayer la puesta en funcionamiento de la aplicación Cuenta DNI. Se trata de una billetera digital gratuita, fácil y segura, que permite realizar operaciones desde el celular evitando el uso de efectivo, lo que resulta central en el marco de las medidas adoptadas durante la emergencia sanitaria por COVID-19. También participó de la presentación el ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” De Pedro.

“Cuenta DNI representa un esfuerzo enorme de la provincia de Buenos Aires al servicio del proceso de inclusión financiera. Esta innovación llega por primera vez al sector, ni más ni menos que de la mano de la banca pública”, explicó Kicillof durante el anuncio.

La aplicación permite efectuar y recibir pagos, solicitar y enviar dinero, hacer transferencias a otros bancos, recargar celular y tarjeta de transporte, pagar en comercios adheridos y retirar dinero sin tarjeta de débito.

“En emergencia hay que cuidar a la gente y facilitarle la vida, cambió todo pero el Estado tiene que estar presente”, aseguró el Gobernador y detalló: “Esto quiere decir que todos los y las bonaerenses, los y las argentinas, pueden acceder al uso del banco de la manera más sencilla posible y que la complejidad y la burocracia no deben ser un límite”.

“Para el sector financiero hay dos posibilidades, especular con el dinero o usarlo para impulsar el aparato productivo y cumplir con la función social de desarrollo, generar tecnología y empleo”, expresó Kicillof y agregó: “Este es el instrumento exacto en el momento justo. Los adultos mayores no van a tener que moverse de su casa para operar o cobrar, y esto es un producto financiero nuevo para hacer fácil lo que era difícil”.

En este sentido, el presidente Alberto Fernández destacó la herramienta que desarrolló el Banco Provincia en conjunto con el Ministerio del Interior, que homologa el sistema a través de la verificación del

DNI del usuario: “En esta crisis brindamos un instrumento a mucha gente para que pueda cumplir la cuarentena, que es la única vacuna que tenemos contra el coronavirus, quedarnos en casa”, aseguró.

Además, remarcó el rol del Estado en la búsqueda de soluciones: “Creo que el Estado es mucho más que un sujeto que arbitra en las desigualdades sociales y siempre defendí la banca pública, porque sin ella, las probabilidades de desarrollo son muy escasas”.

“Después que este virus haya pasado por Argentina todos tenemos que darnos cuenta de la importancia del Estado, que sin el Estado hay menos salud, hay menos educación, son peores las condiciones de vida y ni siquiera hay quien se ocupe de brindar un instrumento para poder quedarse en casa y seguir cuidándose en la cuarentena”, señaló el Presidente. Finalmente concluyó: “Le estamos resolviendo problemas a los argentinos, de eso se trata hacer política”.

Por su parte, Cuattromo explicó que esta billetera de pago “ya funcionaba como un sistema cerrado y en este momento lo abrimos y ampliamos para democratizar los servicios financieros”.

A partir del 20 de abril va a estar disponible en toda la red de posnet, lo que permitirá pagar en comercios “sin manipular efectivo, sin ir al banco y sin hacer trámites”, explicó el titular del Banco, quien recordó también que ya se asistieron 1700 pymes con créditos para el pago de sueldos: “La banca pública hoy tiene la función de estar cerca de todos los sectores que producen y de todos los bonaerenses, pero necesitamos que la banca privada también asuma el compromiso de ayudar, que todos salgamos a dar respuestas y estar cerca de la gente que hoy lo necesita”.

Cuenta DNI funciona para aquellas personas que ya tienen cuenta en el Banco Provincia y para quienes no tienen cuenta, permite abrir una caja de ahorro gratuita en 48 horas y utilizar todas las opciones.



Aquellos beneficiarios del ingreso familiar de emergencia (IFE) que elijan cobrar a través de Banco Provincia podrán habilitar la aplicación desde su casa y luego enviar desde el mismo teléfono el número de CBU a la ANSES, que acreditará el dinero en la cuenta. Para extraer el dinero sin la tarjeta de débito Cuenta DNI brinda un código que el usuario ingresa con su número de documento en cualquier cajero Punto Efectivo de la Red Link. Esta operatoria permite que el titular genere la orden de extracción y en caso de ser necesario otro miembro de su familia retire el dinero.

Participaron también del evento la vicegobernadora Verónica Magario; el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa; el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Federico Otermin, intendentes y demás integrantes del gabinete provincial.