El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, realizó un balance de sus primeros 365 días en el cargo, configurado según sus palabras como “un año que parecieron 100”.

“El coronavirus puso a prueba a toda la humanidad y “no sólo nos cambió los planes”, si no que “de momento, hasta que la vacuna esté, seguimos conviviendo con la pandemia”, enfatizó el mandatario.

En declaraciones radiales destacó: “En campaña no hice una sola promesa, pero no porque no quería asumir compromisos, sino porque nos dejaban una situación muy compleja y primero había que ordenarla”, contextualizó, para luego advertir que “es un desastre lo que hicieron (el expresidente Mauricio) Macri y (la exgobernadora María Eugenia) Vidal con el endeudamiento externo. Gobernó la Argentina una fuerza política anti Estado. Sólo lo usaron para sus propios intereses”. Al igual subrayó, “en campaña no hice promesas pero sí se establecieron prioridades: trabajo, salud, educación y producción. Luego se agregaron otras”.