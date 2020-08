El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reiteró la necesidad de extremar las medidas de precaución para la apertura de actividades, hasta tanto no se cuenta con la vacuna contra el coronavirus.

“Las camas de terapia intensiva ocupadas es algo que tenemos bastante estable hace 15 días” pues “se detuvo lo que venía siendo un crecimiento acelerado de ocupación”, indicó el mandatario, para luego dar cuenta que “está cambiando la dinámica de los contagios” y “se empieza a desplazar al interior de la provincia”.

“Zonas que estaban libres de coronavirus ahora empiezan a ponerse más intensas”, en tanto que “se empieza a estabilizar en las zonas originarias de contagio pero empieza a aparecer en otras donde había pequeños focos”, graficó en declaraciones a El Destape Radio.

Luego puso de relieve que “nadie en todo el planeta ha logrado hacerlo desaparecer (al virus) y en muchos lugares se vuelve para atrás. Entramos en la época de los protocolos para todo si queremos evitar los contagios” y “hasta que venga la vacuna no podremos estar tranquilos con el coronavirus”.

“Cuando llegué a gobernador teníamos 883 camas de terapia intensiva y hoy ya tenemos 1.100 ocupadas. Si no hubiéramos hecho nada ya estaríamos desbordados”, exclamó Kicillof, para luego mencionar que “sumamos respiradores, camas pero también trabajadores de la salud”.

En igual tenor, planteó que “los anticuarentena tienen que explicar cómo estaríamos si no hubiéramos hecho nada y nos hubiéramos quedado con lo que dejó el Gobierno anterior”.

“Tenemos 17 millones de habitantes, con 13 millones en el Conurbano y 4 millones del interior. Lo del interior es más que Uruguay o Santa Fe”, contrastó el jefe del Estado bonaerense.

Finalmente, destacó que “todavía hay municipios donde no hubo contagios. No es casualidad porque tomamos medidas heterogéneas por las distintas realidades de la provincia; siempre priorizamos el trabajo y la producción y las tareas esenciales no cerraron nunca”.